Grand Theft Auto 4 - legenda sa vracia

27. apr 2007 o 12:45 Ján Kordoš

Niektoré hry sú jednoducho prototypom produktu, ktorý môžete okamžite hodiť do nákupného košíka a neprehlúpite. Máme značky, na ktoré sa tešíme a vieme, že to bude bomba a nemusíme o nich nič konkrétne vedieť. Nádherným príkladom je Grand Theft Auto, ktorého štvrtý diel si dnes rozoberieme.

Na úvod by sa hodilo aj menšie obhliadnutie sa do histórie, avšak väčšina dnešného aktívneho hrajúceho osadenstva pozná GTA minimálne od tretieho dielu ako svoje trenky. Lenže málokto si spomenie na úžasný prvý diel, ktorý svojho času spôsobil davovú hystériu. V dobách, kedy ešte aj demoverzie stačili k zahraniu a plná verzia hry zavítala na náš HDD len sporadicky a väčšinou išlo o neskutočný paskvil (čo sme si, to sme si, veľmi dobre vieme, že každý raz pozeral na jednotky a nuly nelegálneho pôvodu). A vtedy prišlo nenápadné GTA – akčný titul videný z vtáčieho pohľadu, ktorý vyzeral roztomilo. Až kým ste neukradli prvé auto, nezrazili stého chodca, nezastrelili tisíceho civila. Bola to neskutočná namotávka, ktorá v jednoduchom spracovaní ponúkala gejzíry neskutočnej atmosféry. Hrateľnosť vo svojej jednoduchej podstate pohltila každého, kto proti akčným titulom nemal zbytočné predsudky. Datadisk odohrávajúci sa v Londýne v roku 60.rokoch skôr miatol – jazdilo sa vľavo, čo sa nedalo tak ľahko predýchať. Druhý diel priniesol podporu prvých grafických kariet a hoci pohľad zhora ostal, vizuálna stránka sa zlepšila. Pribudli rôzne gangy, súperiace medzi sebou, takže splnením úlohy u jednej frakcie ste si zhoršili reputáciu u iných. Alebo ste mohli nastúpiť do premávajúceho rýchlovlaku a nechať sa odviezť. Alebo autobusom voziť ľudí na jatky. Alebo... koncom minulého storočia to bol kúsok nadmieru podarený. Ďalej to už sami dobre poznáte, tak nebudeme prať snehovo biele ponožky ešte raz.

Rockstar Games sa rozhodli úplne prepracovať základy svojej najpredávanejšej série a hoci dlhú dobu mlčky pracovali, všetci sme očakávali nemožné – a niektoré informácie i tak prekvapili a nedokážeme ani len odhadnúť, ako budú zaujímavé koncepty vyzerať v praxi. Na papieri sa všetko trbliece, to áno, avšak až prax ukáže, či sa Rockstaru vstup na tenký ľad vydaril a neprepadol v očiach fanúšikov. Šanca je to síce pramalá, no radšej si zachovajme triezvy nadhľad. Hlavnou postavou je Niko Bellic a už podľa výzoru alebo mena badať jeho východné korene. Mierne zarastená tvár a ostro rezané rysy tváre nenechajú nikoho na pochybách, že babičkám nebudeme ani tentoraz dávať ustráchané mačiatka dole zo stromov, ale sa postavíme na zápornú stranu barikády. Nikov bratranec Roman pošle svojmu rodinnému príslušníkovi správu o americkom sne – žije si ako prasa v žite, nežné pohlavie mu leží pri nohách a spokojne pradie, o peniaze nemá núdzu. Americký sen. Niko za ním prichádza do Liberty City, avšak okamžite zisťuje, že situácia je úplne iná a Roman „tak trochu“ klamal. Nič to však nemení na tom, že Niko sa musel kvôli niektorým, bližšie nešpecifikovaným, nepríjemnostiam zdekovať z domu a začať žiť nový život. V novom prostredí, bez priateľov, bez akéhokoľvek zázemia, bez nádeje na návrat.

Už v zápletke, ktorá je rozprávaná pozvoľna a nemusíte sa hlavnej dejovej línie nutne držať, badať niektoré prvky, pre Rockstar neprirodzené. Príbeh zvážnel, nie je to komixovo ladená gangsterka, ale zápletka s precízne vytvoreným charakterom, ktorého situácia je beznádejná a dá vám to pocítiť napríklad i dabingom. V nádhernej angličtine pôsobí Nikov východný dialekt a mierne zachrípnutý hlas ako z inej dimenzie. A hlavne to má gule – čo bola občas tak trochu chyba San Andreasu, ktorý pre „nepriaznivcov“ rapu a hip-hopu pôsobil niekedy skôr smiešne. Romanove dlhy a Nikova snaha uchytiť sa v novom svete stavia na jemných základoch, ktoré netvoria vydláždenú cestu za bossom celého Liberty City, čo je ďalší dôležitý prvok hry. Nesnažíte sa dostať na úplný vrchol a potom dozerať na „svoj svet“. Žijete preto, lebo jednoducho chcete a musíte prežiť. Hoci je to nesmierne ťažké, postupne si získavate kontakty, plníte pre nich úlohy a začínate nový život. Síce nie v medziach zákona, ale nepôsobí to ako päsť na oko – už bolo dosť iniciatívnych hrdinov, ktorí sa zastavili až pred titulom pán celého sveta.

V predošlých odsekoch sme spomenuli Liberty City – určite si toto mesto pamätáte z niektorých predošlých dielov a tentoraz sa vracia vo vylepšenej podobe. Už dávnejšie sa vedelo, že predlohou pre Liberty City sa stal terajší New York, čiže z roku 2007. Nejde pri tom o presnú kópiu, o to Rockstaru vôbec nešlo. Máme tu niekoľko špecifických budov, ktoré okamžite spoznáte, len sú inak pomenované. Pre príklady nemusíme chodiť ďaleko, ani ich menovať tony: Socha Slobody sa nazýva Sloboda Šťastia atď. Rovnako dopadlo i rozdelenie na jednotlivé štvrte, ktorých tu nájdeme celkovo päť. Znovu vychádzajú zo skutočných štvrtí, len názvy sa zmenili. Bronx je Boha, New Jersey zas Aldemey, Queens premenovali na Dukes, Manhattan spoznáte v Algoquin a Brooklyn nahradili názvom Broker. Pomenovanie však nie je tým najdôležitejším, veľký dôraz je kladený na charakter danej štvrte a hlavne výzor, čím prezentuje životný štýl a úroveň miestneho obyvateľstva. Tieto rozdiely viditeľne oddeľujú pohľad na prostredie ako také: niečo iné si môžete dovoliť v Bronxe, teda Boha, kde je na dennom poriadku nejaká prestrelka, ale v samotnom centre dbá polícia na bezchybný chod a čo najmenej vzrušenia. Hráčovi je tak daná neskutočne obrovská voľnosť skúmania a žitia vo svete, ktorý reálne delí spoločnosť na bohatých, strednú vrstvu a chudobných. Nemusíte trikrát hádať, kam sa musíte zaradiť vy. Iná štvrť = iný život.

Pri príbehu ešte na pár viet zostaneme, pretože pomerne úzko súvisí s jeho prezentáciou. V prvom rade nebude zápletka úzko zväzujúca a nemusíte nutne sledovať príbehovú líniu za cieľom odhalenia nových prostredí. Hlavným ťahúňom sa stane interakcia s mnohými postavami, ktoré nemusia zohrávať žiadnu dôležitú úlohu, len ponúkajú hráčovi možnosť zabaviť sa len tak – skúmaním prostredia, odhalením vedľajšieho minipríbehu. Neskôr sa môže priateľ získaný odklonom od zápletky hodiť a určite neprídeme ani o niekoľko bonusov. Tým však zanecháme príbeh príbehom a uvidíme či sa Rockstaru podarí namiešať vyvážený koktejl, ponúkajúci slobodný svet i aspoň aké-také vodítko, ktoré by udržalo netrpezlivého hráča, strácajúceho sa v obrovskom svete. Rozlohou síce GTA 4 San Andreas neprekoná, avšak v mnohých momentoch bolo poznať, že plocha, na ktorej sa černošské ghetto i s priľahlou prírodou rozprestieralo, nebolo využité naplno. Niektoré miesta boli prázdne, hluché, akoby len mali hráča ohúriť, že aký je San Andreas rozsiahly. Tento koncept padol za vlasť a GTA 4 bude rozlohou menšie, avšak každý štvorcový meter bude využitý naplno, z každého objektu budete mať pocit, že na svoje miesto patrí a bez neho by to nebolo ono. Rozvinutejšia metropola tak prišla o svoje priľahlé priestranstvá, čo je dôvod, prečo v hre nenatrafíte na žiadne lietadlá (určite by sa našli vtipálci, páliaci to do výškových budov) a vyskúšate si maximálne vrtuľník, ktorý je v mestách bežnou záležitosťou. Absentovať budú napríklad aj bicykle a Dan Houser z Rockstaru síce motorky nevylúčil, ale menšiu kubatúru mestského typu zavrhol.

Tým pádom sa dostávame k scénam ako vystrihnutým z filmov. Meniaca sa denná doba totiž vytvára s pôsobivou architektúrou neskutočné divadlo, ktoré odlišuje priestranstvo za denného svetla a do tmy ponorené ulice. Všetko sa zmení, ulice sa s pribúdajúcim časom vyprázdnia, vy máte omnoho väčšiu šancu na prevedenie nekalého činu, ale hlavne sa to isté môže prihodiť i vám. Mesto totiž žije svojim životom a vy ste len jeho úbohou súčasťou. Efekty zapadajúceho slnka, ktoré sa odráža od všetkých sklenených objektov (či už ide o budovy alebo sklá aut) majú svoje čaro a často spôsobia, že sa len tak zastavíte a budete sa opájať pohľadom na nádherné, do detailov vymodelované prostredie. To však z technológie, bežiacej na interne vyvinutom RAGE engine (zlomok jeho kvality sme mohli vidieť v Table Tennis) nie je všetko. Nielenže je výzor omnoho menej komixový a získal reálny nádych – počas hrania neuvidíte nikdy nápis Loading. Znamená to jediné: prechody do nových štvrtí vrátane vstupov do budov budú úplne plynulé bez akéhokoľvek zdržovania formou nahrávania. Next-gen konzoly + skutočne precízne navrhnutý engine rozviazal Rockstaru ruky a dokonca sa objavili hlasy, že hra v skutočnosti vyzerá omnoho lepšie ako bola prezentovaná v jedinom vydanom traileri.

Animácie pohybov vyrazia každému dych. Pomaly začínajú ustupovať doby, kedy boli všetky pohyby precízne prevedené formou motion-capturingu ako animácie, ktoré boli pospájané do reálne vyzerajúcich celkov. Pohyb postavy totiž nie je vopred pripravený, ale vypracováva sa priamo počas hrania vďaka komplexnému fyzikálnemu enginu, ktorý simuluje prácu svalov a kĺbov. Vidieť ako sa Niko pohybuje, vykonáva základné úkony, je skutočne next-gen pohľad. Rozbíjanie okien automobilov, otváranie dverí, lozenie na predmety – vo všetkom cítite silu, ktorou Niko vykonáva danú akciu, vidíte ako prenáša hmotnosť pri jednotlivých úkonoch. Pôsobí to reálne, avšak spracovanie je náročné na čas. Keď sme už spomenuli automobily, trochu sa zastavíme pri ich ovládaní, respektíve umiestnení kamery. Tá bude tentoraz položená o niečo bližšie k vozovke i samotnému vozidlu. Uvidíme, či tým neutrpí prehľadnosť, pretože hráč síce dostane možnosť vidieť ďalej (Rockstar sa môže pochváliť aj tým, že v hre nebude doskakovať ŽIADNY objekt a všetko uvidíte z veľkej diaľky), ale tesne pred auto nevidíte. Zároveň sme zvedaví ako dopadne ovládanie mohutnejších vozidiel.

Novinkou bude využívanie mobilného telefónu. Patrí do bežného života, tak prečo ho nepridať i do GTA, keďže sa odohráva v súčasnosti? Medzi ponukami mobilu nájdete telefónny zoznam (kontakty na všetky dôležité osoby alebo napríklad aj taxík), správy, organizér (čo, kde, kedy a ako) alebo fotoaparát. Jednoduchý prístroj pomôže atmosfére, len dúfame, že sa nenájde žiadny výrobca mobilných telefónov, ktorý sprasí túto možnosť svojim logom. Hudba ostáva pri starom, pričom zoznam playlistov by mal byť omnoho širší, aby ste si mohli zvoliť štýl, na ktorý máte momentálne náladu. V San Andreas ste sa mohli dokonca zabávať aj nájdením si priateľky. O túto možnosť neprídeme ani v pokračovaní a môžeme sa tešiť na omnoho prepracovanejší systém randenia. Tak napríklad zavoláte svoju virtuálnu milú len tak von pomocou spomínaného mobilu, pustíte v aute romantickú muzičku a vyberiete sa niekam najesť. Apropo jedenie – ešte netušíme, či zostane pri Nikovom stravovaní ako pri predchodcovi, no do posilňovne už Niko vstúpiť nemusí, pretože si športovú postavu bude udržiavať automaticky. Dokonca sa konečne chystá aj podpora multiplayeru, no o tej sa nič bližšie nevie, takže ho takticky premlčíme.

Zdroj: Game Informer