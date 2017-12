Slovanet spúšťa internetovú požičovňu filmov

Slovanet na zábavnom portáli GoFUN spustil služby internetovej požičovne filmov. Všetkým milovníkom domácej i zahraničnej filmovej tvorby ponúka bohatý výber špičkových snímok všetkých možných žánrov od komédií cez akčné či dokumentárne až po detské.

27. apr 2007 o 8:19 (slovanet)

Slovanet na zábavnom portáli GoFUN spustil služby internetovej požičovne filmov. Všetkým milovníkom domácej i zahraničnej filmovej tvorby ponúka bohatý výber špičkových snímok všetkých možných žánrov od komédií cez akčné či dokumentárne až po detské.

Záujemcovia si tituly môžu vypožičať hocikedy, jednoducho, a z domu aj omnoho pohodlnejšie ako v klasickej videopožičovni. Ponuka bude pravidelne týždenne aktualizovaná a bude obsahovať aj exkluzívne tituly, ktoré diváci nenájdu nikde inde.

V pestrej ponuke nebude chýbať napríklad archív najsledovanejších českých seriálov, ale tiež veľké množstvo kvalitných rozprávok z domácej i zahraničnej produkcie. „Jedným z našich hlavných cieľov je zameriavať sa nielen na dospelú generáciu, ale aj na detského diváka. Preto budeme pravidelne ponúkať aj mnoho kvalitných titulov pre túto vekovú kategóriu,“ približuje vízie projektu internetovej požičovne filmov Slovanetu Vladimír Gábor, produktový manažér zábavného servera GoFUN.

Internetová výpožička filmu divákovi prináša najmä vysokú mieru komfortu a dostupnosti. Pre jej využitie úplne postačuje bežný počítač so zvyčajným softvérovým vybavením a širokopásmové pripojenie do internetu. Po výbere, stiahnutí a zaplatení titulu ho môže využívať 24 hodín, potom sa film takpovediac do požičovne vráti sám – licencia sa deaktivuje. Do budúcnosti Slovanet plánuje poskytovať licencie na vybrané žánre aj na dlhšiu dobu, napríklad sprístupniť detské tituly až na celých sedem dní.

Filmové snímky si na portáli www.gofun.sk môže záujemca vypožičať už za 30 korún. V internetovej požičovni má filmový divák možnosť zaplatiť kreditnou, ale aj debetnou kartou, prostredníctvom internet bankingu, ako aj predplatenou kartou NaEX či Rozbaľ.to! od Slovanetu. Všetci poslucháči majú na serveri www.gofun.sk príležitosť aj naďalej bezplatne počúvať až 11 internetových rádií a zákazníci Slovanetu navyše stále môžu na tomto mieste bezplatne pozerať hudobné videoklipy zo zahraničnej i domácej scény.