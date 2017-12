Patenty je možné podávať už aj elektronicky

Prihlášky na udelenie domáceho priemyselného patentu je možné od 26. 4.2007 podať aj elektronicky. Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV), ktorý túto službu oficiálne sprevádzkoval, chce do konca roka 2008 umožniť aj elektronické podávanie úžitkových vzorov

, ochranných známok a priemyselných dizajnov.

Slovensko je iba šiestou krajinou Európy, kde je možné domáce patenty podávať elektronicky, povedal novinárom Milan Oravec z Úradu priemyselného vlastníctva. "Systém je od včera funkčný a už máme touto cestou zaregistrovanú prvú prihlášku," dodal.

Podmienkou pre takýto spôsob registrácie je počítačový softvér, ktorý je však voľne prístupný na internete. Nejasnosti okolo jeho používania sú podľa Oravca pripravení vysvetliť pracovníci na poradenskej linke úradu.

Skôr ako Slovensko túto službu zaviedli podľa Oravca iba Francúzsko, Británia, Holandsko, Fínsko a Švédsko. V septembri by ÚPV malo spustiť aj elektronické podávanie prihlášok úžitkových vzorov a dokumentov, ktoré si dodatočne úrad vyžiada. Úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia, ktoré nedosahujú úroveň vynálezov. Celá agenda spojená s právnou ochranou duševného vlastníctva na Slovensku by mala cez internet fungovať do jesene budúceho roka.

Po niekoľkých rokoch poklesu vzrástol v minulom roku na Slovensku záujem o právnu ochranu vynálezov. Úrad zaevidoval 283 patentových prihlášok. Zvýšil sa aj počet žiadostí o zaregistrovanie priemyselných úžitkových vzorov. Podľa riaditeľky ÚPV Dariny Kyliánovej bude úrad oslovovať aj menšie podniky, ktoré často disponujú vynálezmi, o ktorých ani nevedia.