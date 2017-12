Rekord v prenose dát cez internet

Vedecký tím pod vedením japonskej univerzity v Tokiu dvakrát prekonal počas dvoch dní rekord v rýchlosti prenosu dát cez internet. Prevádzkovatelia hyperrýchlej siete Internet2 oznámili, že japonskí vedci 30. decembra preposlali dáta na vzdialenosť 32 186

26. apr 2007 o 0:00 (sita)

km rýchlosťou 7,67 gigabajtov za sekundu (Gb/s), za využitia štandardných komunikačných protokolov.

Nasledujúci deň, používajúc modifikované protokoly, vedci prekonali vlastný rekord dosiahnutím prenosovej rýchlosti 9,08 gigabajtov za sekundu (Gb/s). Vedecký tím sa tak uchádza o ocenenie Land Speed Record I2-LSP, ktoré konzorcium Internet2 udelí na konferencii, trvajúcej od 23. do 25. apríla.

Konzorcium Internet2 plánuje vybudovať sieť s prenosovou rýchlosťou 100 gigabajtov za sekundu. To by znamenalo, že vysokokvalitná verzia filmu Matrix by sa dala teoreticky preniesť cez sieť za pár sekúnd, namiesto pol minúty - čas nutný na prenos cez súčasný Internet2 - či dvoch dní, čo je priemerná dĺžka trvania prenosu cez typické širokopásmové domáce internetové pripojenie užívateľov. Konzorcium Internet2 bolo vytvorené pred 10 rokmi a prepája 200 amerických univerzít so 70 korporáciami, 45 vládnymi organizáciami a 50 medzinárodnými partnermi.