Z bielych husí sa stávajú kobylky

Do amerického Stanwoodu prilieta nezvyčajne veľa hús snežných. Môže za to globálne otepľovanie Arktídy.

26. apr 2007 o 0:00

Vo februári sa v americkom mestečku Stanwoode v štáte Washington zišli obdivovatelia husi snežnej (Chen Caerulescens) z blízkeho aj ďalekého okolia. Festival husi snežnej, ktorý sa tu koná druhý rok, pomáha miestnej ekonomike. Spolu s ním sem prichádzajú palacinkové raňajky, výlety s cieľom pozorovať vtáky, ochutnávky vína či živá muzika. Pre organizátorku Lauru Byersovú je dramatický nárast počtu týchto vtákov veľmi potešujúci a víta skutočnosť, že okolité polia sú nimi priam posiate.

Vyhlásili im vojnu

Ako napísal New Scientist, husi však neprijímajú s nadšením všetci. Invázia vtákov vyprovokovala miestnych farmárov, aby im vyhlásili vojnu. "Sú ako žravé kobylky," hovorí jeden z nich, Ted Oien. Vlastní mliekáreň iba tri kilometre od miesta festivalu, no účasť na ňom ho vôbec neláka: husi mu totiž na pasienkoch spôsobili škody už za 10 000 dolárov. "Nemám čo kosiť," sťažuje sa. "Je ťažké udržať mliekáreň v chode, ak nemáte čím nakŕmiť dobytok."

Hus snežná je v oblasti Washingtonu každoročným zimným hosťom. Množstvo týchto vtákov sa však za posledných desať rokov zdvojnásobilo a stúplo na 83 000. Prudký nárast ich populácie je podľa všetkého znepokojivým príznakom iného javu: globálneho otepľovania.

Môže za to Wrangel

Biológ Mike Davison predpokladá, že na vine môže byť klimatická zmena na vzdialenom, vetrom sužovanom ostrove v Arktickom oceáne. "Či už zmenu nazvete globálnym otepľovaním alebo zmiernením zím v určitej oblasti, prispela k tomu, že tieto vtáky sú v hniezdení veľmi úspešné," hovorí. Populácia, ktorá každoročne prilieta do Stanwoodu, sa totiž rozmnožuje výhradne na ostrove Wrangel pri severovýchodnom pobreží Sibíri. Ak sa sneh na tomto ostrove roztopí dostatočne skoro, vtáky sa dokážu rýchlo rozmnožovať. V minulosti sa to stalo asi raz za štyri roky. Teraz však vtáky mali takéto podmienky nepretržite päť rokov po sebe.

Podľa klimatológov, ktorí skúmajú Arktídu, sa Wrangel naozaj otepľuje, a to práve počas rozmnožovania husí. Podľa satelitov NASA tu za uplynulých tridsať rokov narástli priemerné teploty v marci, apríli a máji o 2 °C.

Arktída sa otepľuje rýchlejšie

Zmeny klímy na ostrove Wrangler sú podobné ako v celej oblasti Arktídy. Tá sa v priemere otepľuje oveľa rýchlejšie ako zvyšok sveta. "Podľa údajov z Aljašky a jej okolia sa ukazuje, že jarné topenie snehu nastáva asi o týždeň či dva skôr," dodáva Walsh.

Oienovi a iným farmárom zo Stanwoodu je jedno, prečo sa husi tak rýchlo množia. Chcú ich nárast zastaviť, a to akýmkoľvek spôsobom buď ich odplašiť, alebo aj postrieľať. Biológovia by radi našli iný spôsob, ako sa s nárastom počtu husí porátať. Mnohí však zostávajú pesimistickí, a to nielen v tomto prípade. Globálna zmena klímy totiž môže priniesť ďalšie nepredvídané problémy.

Podľa Olega Anisimova z ruského Štátneho hydrologického inštitútu otepľovanie Arktídy zvýši agresivitu ľadových medveďov, preto stúpne počet ich útokov na ľudí. Ubúdajúce ľadovce, ktoré sú ich prirodzeným životným prostredím, donútia medvede čoraz častejšie hľadať potravu v pobrežných oblastiach a pri ľudských obydliach. Dnes na svete žije asi 20-25 tisíc bielych chlpáčov, no pri pokračujúcom tempe otepľovania im hrozí vyhynutie.

(der)