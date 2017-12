Penta má záujem kúpiť skupinu GTS

25. apr 2007 o 17:34 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Investičná skupina Penta má záujem kúpiť skupinu alternatívnych operátorov GTS Central Europe. Uvádza sa to v najnovšom vydaní týždenníka Trend, informáciu agentúre SITA potvrdil aj hovorca Penty Martin Danko. Okrem toho chce Penta do konca tohto roka osloviť prvých záujemcov s projektom virtuálneho mobilného operátora (MVNO). Ten chce Penta rozbehnúť v rámci krajín Visegrádskej štvorky (V4), kde spolu s Rumunskom na pevných linkách operuje aj GTS, išlo by teda o synergické spojenie telekomunikačných aktivít na danom území.

Bližšie informácie o možnom predaji skupiny GTS priniesol český týždenník Euro, podľa ktorého o skupinu GTS môžu mať záujem aj Deutsche Telekom a Telefónica. Týždenník Euro s odvolaním sa na agentúru Mergemarket ďalej uviedol, že na predaj je minimálne 30-percentný podiel GTS. "GTS nijako nenaznačila, v akej fáze je predaj podielu. Pre transakciu však už vybrala poradcu, ktorým má byť KBC Securities," uvádza sa v článku prístupnom na internetovej stránke týždenníka Euro.

Na projekte mobilného virtuálneho operátora Penta pracovala dlhodobejšie a svoje zámery pôsobiť v tejto oblasti potvrdila aj účasťou v tendri na tretieho mobilného operátora na Slovensku. Súťaž však nakoniec vyhrala Telefónica, čo Penta napadla prostredníctvom podania na Generálnu prokuratúru. Penta ďalej podniká napríklad v oblasti zdravotníctva, energetiky, stávkových kancelárií alebo obchodu s pohľadávkami.

Skupina GTS v krajinách, v ktorých pôsobí, zamestnáva spolu 1 400 zamestnancov. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom GTS Nextra, a .s., ktorá vlani dosiahla celkové výnosy 768,217 mil. Sk, čo predstavovalo medziročný nárast o takmer 18 %. Celkové výnosy sú pritom znížené o 62,475 mil. Sk, ktoré dosiahli zo vzájomných transakcií spoločnosti GTS Nextra, a.s., GTS Slovakia, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o., Quadia DCT a.s. a Nextra, s.r.o., ktoré pôsobia pod spoločnou značkou GTS Nextra od 1. júla 2006. V prvom štvrťroku tohto roka zaznamenala GTS Nextra príjmy vo výške 202,784 mil. Sk.