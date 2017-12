GTS Nextra za prvý štvrťrok dosiahla príjmy 202,8 miliónov

Alternatívny telekomunikačný operátor GTS Nextra zaznamenal v prvom štvrťroku tohto roka príjmy vo výške 202,784 mil. Sk. Operátorovi príjmy v porovnaní s vlaňajškom vzrástli.

25. apr 2007 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Alternatívny telekomunikačný operátor GTS Nextra zaznamenal v prvom štvrťroku tohto roka príjmy vo výške 202,784 mil. Sk. V porovnaní s príjmami 182,140 mil. Sk v rovnakom období uplynulého roka to predstavuje nárast o vyše 11 %. Zisk spoločnosti pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) v porovnaní s minulým rokom narástol o 47 % na 57,595 mil. Sk. "Pozitívne výsledky za prvý štvrťrok nás posunuli bližšie k cieľu. V tomto roku plánujeme celkové výnosy vo výške 825 mil. Sk," komentoval výsledky firmy jej predseda predstavenstva Stanislav Molčan.

GTS Nextra, a.s. plánuje v tomto roku ešte podľa marcových údajov vynaložiť investičné náklady vo výške 116,26 mil. Sk. Investície budú smerovať najmä do ďalšieho rozšírenia optickej siete v Bratislave a zdokonalenia rozšírenia FWA siete v rámci Slovenska. Takmer polovičný podiel investičných nákladov chce firma použiť aj na zlepšenie zákazníckych riešení a pripojenia klientov. Hlavným segmentom, kde chce firma ešte na Slovensku rásť, je rozširovanie internetových DSL liniek. Do budúcnosti predbežne uvažuje aj o poskytovaní služieb virtuálneho mobilného operátora, v rámci nadnárodnej skupiny uvažuje aj o riešeniach Triple Play.

Operátor vlani dosiahol celkové výnosy 768,217 mil. Sk, čo predstavovalo medziročný nárast o takmer 18 %. Celkové výnosy sú pritom znížené o 62,475 mil. Sk, ktoré dosiahli zo vzájomných transakcií spoločnosti GTS Nextra, a.s., GTS Slovakia, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o., Quadia DCT a.s. a Nextra, s.r.o., ktoré pôsobia pod spoločnou značkou GTS Nextra od 1. júla 2006. Zisk spoločnosti GTS Nextra, a.s. pred započítaním daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) vlani dosiahol 161,08 mil. Sk pri medziročnom náraste o vyše 43 %.

GTS Nextra, a.s. je členom medzinárodnej skupiny GTS Central European Holding B.V., ktorá združuje telekomunikačných operátorov v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, ČR a na Slovensku.