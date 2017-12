UFO: Afterlight - exil na Marse

UFO: Afterlight je tretím pokračovaním „After“ série od českého Altaru. Pôvodný, legendárny X-Com prekonaný nebol, ale konečne sa dočkal dôstojného nástupcu.

25. apr 2007 o 9:00 Tomáš Mašek

Tak takto dramaticky sa začína príbeh nového UFA – tretieho zo série „After“ hier, od českého štúdia Altar. Prináša okrem úplnej zmeny prostredia, v ktorom sa dej odohráva, aj niekoľko príjemných noviniek, o ktorých si teraz povieme.

Pre nevzdelancov a ignorantov spomeniem, že UFO: Afterlight je nástupcom prvého dielu Aftermath a druhého Aftershock, ktoré zasa nadväzujú na odkaz legendárnej X-Com série. Tá sa zlatým písmom navždy zapísala do histórie počítačových hier a dá sa povedať, že dodnes, po stránke hrateľnosti, nenašla premožiteľa. Dôstojný nástupca sa však rodí práve v podobe After série. Tretí diel zúročuje všetky skúsenosti autorov z vývoja predchádzajúcich hier – je premyslenou, zábavnou hrou, ktorá nemá veľa chýb a svojou kvalitou môže bez hanby vstúpiť na celosvetový herný trh.

UFO je výnimočné svojím konceptom taktickej a strategickej hry, známym už z pôvodného X-Comu. Tak ako v Aftermathe a Aftershocku, aj Afterlight prichádza s týmto notoricky známym rozdelením hry.

STRATEGICKÁ ČASŤ

Štandardný vizuál strategickej časti je zachovaný – hlavným prvkom ostáva glóbus, avšak tentokrát ladený do nudnejšej a pochmúrnejšej červenej farby Marsu. Planéta je rozdelená na veľké množstvo území či teritórií, farebne rozlíšených podľa toho, ktorá z bojujúcich strán ich aktuálne vlastní. Zmeny sa dočkal systém ťažby surovín – takmer každé teritórium obsahuje nejakú surovinu, ktorá je nutná na stavbu a výrobu. Okrem vody, ktorá je privádzaná obrím potrubím z pólu, je spočiatku najdôležitejšou komoditou palivo. Od jeho (ne)dostatočného prístunu totiž závisí dolet vášho ufa – jediného dopravného prostriedku, daru od Retikulanov, ktorý dokáže vašich vojakov transportovať na miesto určenia. Často sa stáva, že je časť potrubia poškodená a napadnutá mimozemskou háveďou, a tým pádom sa preruší dodávka vody na základňu. Vtedy je nutný okamžitý zásah, pretože ľudstvu ostávajú asi tri dni života (v neskorších fázach hry, po postavení obrovského zásobníku, o pár viac). Nuž, ale pokiaľ je napadnutá časť potrubia ďalej, ako je schopné ufo doletieť, ste nahratí. Spočiatku teda treba dbať na dostatočný prísun paliva, aby ste boli schopní operatívne reagovať na nepriateľské aktivity a útoky.

Ďalšími surovinami, ktorých prísun limituje stavbu budov na základni, výrobu zbraní a vývoj technológií, sú napríklad kovy, chemikálie, vzácne kovy či kryštály. Po obsadení územia, ktoré je bohaté na nejakú surovinu, je nutné vyslať autíčko (ála lunochod) plné technikov alebo vedcov, ktorí postavia ťažobnú stanicu. Až vtedy sa prístun suroviny do hospodárstva základne zvýši a vy z neho môžete začať profitovať.

To by bola tá najdôležitejšia časť strategickej hry – obsadzovanie území na Marse, ťažba surovín a následná stavba budov na hlavnej základni je základom a hlavým predpokladom úspechu.

Afterlight do strategickej hry zavádza nový prvok – stanete sa akýmsi human resources manažérom. Každá budova totiž potrebuje samostatného človeka, resp. viac ľudí, aby mohla pracovať. Ľudské zdroje na planéte sú obmedzené, a preto treba dobre kalkulovať, aby základňa prosperovala. Po novom má každý človek, ktorého môžete využiť na prácu, svoje zameranie – vedec, technik alebo vojak. Vzácni sú ľudia, ktorí disponujú kombináciou dvoch schopností – technik a vojak zároveň je svojím technickým talentom veľmi dobre využiteľný aj v boji, kde môže napr. opravovať poškodené skafandre. Každá osoba podlieha RPG vývoju – postupom času jej pribúdajú skúsenosti – vojaci ich získavajú bojom, technici výrobou a stavbou ťažobných staníc, vedci výskumom technológií a stavbou tzv. geologických sond a terraformačných staníc. S pribúdajúcou úrovňou stúpa výkonnosť človeka v danom odvetví a zároveň mu pribúdajú tréningové body – tie môže v tréningovom a výcvikovom centre, či na univerzite vymeniť za špeciálny výcvik, ktorý prispeje k jeho vojenským, technickým, či vedeckým kvalitám. Altar vymyslel naozaj komplexný, dobre fungujúci a zábavný RPG model.

Ďalším dôležitým prvkom strategickej časti je výskum a výroba. Postupne musíte vynachádzať nové technológie, skúmať nepriateľské zbrane, pitvať mŕtvoly a hlavne snažiť sa vynájsť terraformačnú technológiu, ktorá umožní započať terraformačný proces – premeny červenej marťanskej pôdy na typicky pozemské zazelenané pláne a lesy. Výskum vám pomôže v boji – budete vynachádzať nové zbrane, naučíte sa používať mimozemské, či vylepšovať, pomocou rôznych doplnkov tie naše, pozemské. Takisto zapracujete na vývoji kvalitnejších skafandrov, ktoré okrem primárnej funkcie budú plniť aj funkciu brnenia. Postupom času sa oranžový glóbus začne zelenať – za predpokladu, že budete na obsadzovaných územiach stavať terraformačné stanice – a to je hlavným predpokladom pre úspešné ukončenie hry. Tá vám totiž dáva nemilosrdný limit – jeden a pol roka od začiatku, je nutné ukončiť terraformačný proces, pretože dovtedy môžu byť hybernovaní potomkovia ľudstva. Pokiaľ sa prebudia a proces ukončený nebude, ostane im chabých pár minút života v drsných podmienkach mimo základne a hra skončí. Takže žiadne flákanie!

Mimochodom terraformácia je ako balzam na dušu – srdce pozemšťana zaplesá nad prvými fľakmi trávnatých plôch alebo bizarných rastlín na dovtedy neúprosnych červených pláňach.

Strategická časť je veľmi komplexná, prepracovaná a relatívne náročná, ale napriek tomu ľahko ovládateľná a zábavná.

TAKTICKÁ ČASŤ

S taktickou časťou sa budete potýkať veľmi často. Keď sa na strategickom glóbuse udeje udalosť, kde je nutná prítomnosť vašich vojakov, mali by ste tam vyslať ufo a začať bojovať. Rovnaký postup je aj pri obsadzovaní nových území – pokiaľ sú tieto kontrolované jednou z nepriateľských frakcii, bez boja to nepôjde.

Taktický boj ostal relatívne bez zmien oproti minulému dielu. Až na pár drobností, akou je možnosť mať v tíme Retikulana či na základni postaveného robota. Každá misia má nejaký stupeň nebezpečnosti prostredia – pokiaľ skafandre vašich vojakov nie sú voči tomuto stupňu odolné, rýchlo sa poškodia a vojaci začnú strácať energiu. V takom prípade treba urýchlene misiu ukončiť a odletieť na základňu.

Spočiatku sú bojové misie nudné a nevýrazné. Mars predsa len neponúka takú variabilitu prostredia, ako matička Zem. Ako však začne planéta podliehať terraformácií a vašim budovateľským aktivitám, misie sa začnú odohrávať v čoraz zaujímavejšom prostredí – na ťažobných staniciach, megalomanských priemyselných komplexoch, prípadne aj v marťanskom podzemí. A všetko začne byť spríjemňované trávou, ktorá vykúka z drsnej marťanskej pôdy. Atmosféra je hlavne v pokročilejších fázach hry naozaj výborná a chytľavá.

Boje sú miestami relatívne náročné a predstavte si, pri hre treba naozaj občas aj rozmýšľať. Dôležité je správne rozostavenie vojakov, výber zbraní, a samozrejme aj poriadny výcvik. Treba mať v tíme lekára, prípadne aj technika schopného opravovať skafandre. Zíde sa snajper, ale aj nejaký miesiželezo bez mozgu, ktorý sa s brokovnicou vrhne do radov nepriateľských vojakov. Skrátka, musíte sa snažiť mať tím vybavený čo najvariabilnejšie, aby ste dokázali pružne reagovať na akúkoľvek situáciu. Niekedy dokáže misiu vyriešiť Rambo s brokovnicou aj sám, naopak, inokedy treba taktizovať, urobiť prieskum prostredia, napr. aj pomocou detekrov pohybu a na základe neho pripraviť vhodný postup. Taktická časť sa rozhodne tiež podarila.

GRAFIKA 7 / 10

Engine hry sa oproti predchádzajúcemu dielu posunul výrazne k lepšiemu. Ani nie tak svojimi vizuálnymi kvalitami, ako skôr stabilitou a rýchlosťou, ktorá bola v Aftershocku najväčším kameňom úrazu. Afterlight konečne nepadá, je hrateľný na plných detailoch aj na nie celkom nových strojoch a prináša aj moderné vychytávky ako napr. HDR. A čo sa týka vizuálu, ten je celkom príťažlivý, ale sánka vám z neho rozhodne nepadne. Dôvodom môźe byť trochu nudné červené prostredie Marsu, aj keď v pokročilých fázach hry, kedy budete bojovať na obrovských priemyselných komplexoch, je zreteľne vidno, že sa tu dizajnéri dostatočne vybúrili.

Ako som spomínal, hra nie je nijako extrémne hardwarovo náročná, s kartou na úrovni GeForce 6800 si vychutnáte plné detaily, no hlavne pri bojoch s veľkým počtom jednotiek hra často laguje a je náročná na procesor. Vzhľadom na charakter hry (nekladie sa dôraz na rýchlu reakciu, ako pri FPS či RTS), to však nemá negatívny vplyv na hrateľnosť.

INTERFACE 7 / 10

Nemám žiadne veľké výhrady voči interfacu. Nikto, kto nejakú hru zo série After hral, nebude mať žiadny problém. A ani nováčikovia sa pravdepodobne nestratia, či už kvôli češtine, ktorá hre vládne (i keď dabing je prekvapivo anglický, čo ma zarazilo), ale aj kvôli výukovým hláškam, ktoré tu dokonale nahrádzajú obligátny tutorial a priamo v priebehu prvých pár misii vás naučia základné herné činnosti. Problémom môžu byť len nedoriešené klávesové skratky, pri ktorých vás systém neupozorní na dvojitú funkciu nejakej klávesy – stáva sa potom, že vojak po stlačení akčného tlačítka vykoná viacero funkcií naraz.

Možno trochu problematická je aj funkcia kamery, ale len pokiaľ je nastavená na automatický mód. Vtedy sa uhol pohľadu riadi podľa občas trochu zvrátenej logiky a preto odporúčam radšej manuálne nastavovanie.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Afterlight sa hrá výborne. Darí sa mu navodiť miestami dusivú, inokedy zasa radostnejšiu, ale stále veľmi pútavú atmosféru. Obidve časti – ako strategická, tak aj taktická, sa vzájomne výborne dopĺňajú a tvoria vyvážený celok. Polemizovať o tom, ktorá časť je zábavnejšia by bolo hlúpe, lebo sami o sebe by existovať nemohli. Boje sú primerane náročné, nie sú jednotvárne (snáď len zozačiatku), tak ako boli v Aftershocku a hlavne sú rýchle. Priemerný čas misie je okolo 3-4 minút (ale vyskytnú sa aj 20 minútove zaberačky), čo sa možno zdá málo, ale vzhľadom na to, že ich je neúrekom a prakticky každý herný deň máte možnosť bojovať, je to adekvátny čas. Niekedy je však misii možno až priveľa a stáva sa, že nepriateľ napadne územie, ktoré jednoducho musíte ísť brániť, aj keď dopredu viete, že to bude brnkačka. Keby ste však nepriateľské jednotky zdecimovať nešli, o pár dní by územie zabrali, vy by ste prišli o prísun surovín a nadovšetko by si tam nepriateľ postavil obrnenú základňu, ktorá sa dobýja podstatne ťažšie. V takýchto prípadoch by sa možno hodil „auto-combat“, ktorý by na základe sily nepriateľskej a vašej vypočítal víťaza. Bolo by to jednoduchšie a prispelo by to k dynamike hry.

Simultánny akčný systém (SAS) doznal v Afterlighte pár vylepšení a pravdupovediac mu niet čo vytknúť. Kto by nevedel o čo ide, tak len pripomeniem, že ide o kvázi real-time bojový systém, s automatickým pauzovaním hry, pri nejakých kľúčových momentoch (napadnutie vašej jednotky, spozorovanie nepriateľa a pod.) a samozrejme s možnosťou manuálneho zastavenia hry. Počas pauzy môžete naplánovať akcie všetkým postávam (ľubovoľné množstvo krokov vopred), ktoré ju po spustení hry podľa plánu vykonajú. Tento system čiastočne kompenzuje častý výskyt veľmi jednoduchých, ale otravných misií, ktoré vďaka nemu môžete prejsť veľmi rychlo a jednoducho v plne real-time móde.

MULTIPLAYER

Neexistuje. Kto by to bol povedal...

ZVUKY 6 / 10

Ozvučenie pravdupovediac nie je bohviečo, ale to je dané aj charakterom hry. Časté pauzovanie a opätovné spúšťanie má za následok aj neustále prerušovanie zvukov bojiska a preto sa skrátka bojovej vravy, v pravom slova zmysle, nedočkáte. Prekvapením pre mňa bol anglický dabing, zrejme vzhĺadom na snahu o prienik najmä na zahraničné trhy. Predsa len české hlášky by zneli príjemnejšie, keď už celá hra je v češtine.

HUDBA 8 / 10

Hudba sa naopak veľmi podarila. Pri ústrednej melódií vám prebehnú zimomriavky po chrbte a neomrzí ani po stom vypočutí. Iné melódie sú tiež príťažlivé, ale čo je hlavné, dokonale pasujú k atmosfére hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

V tomto ohľade je všetko ako má byť. Náročnosť je vyvážená a samozrejme voliteľná a umelá inteligencia miestami až prekvapí. Emzáci sa vás snažia obkľúčiť, pokiaľ sústredíte svoje sily na jedno miesto, snažia sa vás prekvapiť odinakiaľ. Vo veľkej miere využívajú psionické zbrane Retikulanov, ktoré sú veľmi účinné a hlavne použiteľné aj spoza rohu, kam vy so svojimi konvenčnými zbraňami nemáte dosah a musíte tam vyslať nejakého vojaka.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,1 / 10

Afterlight je hernou lahôdkou a poteší najmä gurmána, ktorý si vie vybrať. Nie je to hra pre každého, treba mať na ňu bunky. Ale hlavne voľný čas, pretože hra vás relatívne dosť vyťaží. Terraformovanie planéty ide pomaly, výskum technológií sa tiež nedeje zo dňa na deň, skrátka Afterlight vás zabaví na dlhé hodiny. Čas pri hre však plynie prirýchlo a koho pohltí, ten sa neraz pristihne s červenými očami, v neskorých nočných (alebo skorých ranných) hodinách pri prívetivo marťanskej žiare monitora.