Únia sa nedohodla na detailoch regulácie roamingových cien

Predstavitelia Európskej únie sa v utorok nedohodli na kľúčových detailoch plánu, ktorý má znížiť ceny hovorov z mobilných telefónov do zahraničia.

24. apr 2007 o 16:48 SITA

BRUSEL 24. apríla (SITA, Reuters) - Predstavitelia Európskej únie (EÚ) sa v utorok nedohodli na kľúčových detailoch plánu, ktorý má znížiť ceny hovorov z mobilných telefónov do zahraničia, uviedol to poslanec Európskeho parlamentu Paul Rübig. Predstavitelia Európskeho parlamentu, Európskej komisie (EK) a členských štátov sa snažili dohodnúť na výške cezhraničného poplatku (roaming) a na možnosti spotrebiteľov automaticky prejsť na regulované ceny. "Zúčastnené strany v utorok nedospeli k dohode. Druhé kolo rozhovorov by sa malo konať 2. mája," povedal nemenovaný diplomat z EÚ.

EK sľúbila, že do tohto leta prinesie Európanom nové sadzby roamingu. Tri orgány EÚ sa však rozchádzajú v názoroch o detailoch aj v dôsledku silnej lobby zo strany telekomunikačných operátorov a spotrebiteľských skupín. Európsky parlament chce presadiť "spotrebiteľsky priateľskejšiu verziu". Na základe nej výška cien by sa automaticky uplatnila na všetky členské štáty a hovory z mobilných telefónov by sa pohybovali vo výške 40 eurocentov za minútu pre odchádzajúce hovory a 15 eurocentov za minútu pre hovory prichádzajúce. EK tiež podporuje túto iniciatívu.

Členské štáty prichádzajú s jemnejšou verziou. Navrhujú, aby sa ceny roamingu pohybovali vo výške 60 eurocentov za minútu pre odchádzajúce hovory, resp. 30 eurocentov za minútu pre hovory prichádzajúce, pričom spotrebitelia si budú musieť vyhľadať znížené regulované ceny sami. Kritici tohto návrhu hovoria, že takto by sa dalo pravidlá obísť, keďže spotrebitelia sa nemusia dozvedieť o nových cenách.

Európsky parlament by mal hlasovať o pravidlách o dva týždne, avšak ak návrh textu nebude odrážať možný kompromis s členskými krajinami, pravidlá budú musieť ísť do druhého čítania. To by mohlo posunúť reguláciu v telekomunikačnom sektore o niekoľko mesiacov.

(1 EUR = 33,658 SKK)