Dell sa vrátil k starším Windows

Na neobvyklý krok sa odhodlal druhý najväčší výrobca počítačov na svete Dell. Necelé štyri mesiace po tom, ako na nové počítače začal inštalovať nový operačný systém Windows Vista namiesto predchádzajúcich Windows XP, musel zaradiť spiatočku a vrátiť star

25. apr 2007 o 0:00 Tomáš Bella

ý systém znova do ponuky.

Príčinou bol tlak tisícok zákazníkov, ktorí sa dožadovali starších Windows namiesto najnovšej verzie.

„Je to naozaj zvláštne,“ povedal agentúre AP viceprezident analytickej spoločnosti Gartner Michael Silver. „Na nových počítačoch zákazníci zvyčajne chcú to najnovšie a najlepšie.“

Podľa analytikov môže byť príčinou odporu časti spotrebiteľov proti novému systému to, že na starý si za šesť rokov jeho používania už príliš zvykli a bez problémov s ním spolupracovali aj všetky zariadenia, ktoré v domácnosti mali. Nový systém Windows Vista prináša v porovnaní s predchádzajúcimi Windows množstvo vylepšení v oblasti bezpečnosti a tiež krajšiu grafiku, ale nijaké skutočne revolučné zmeny.

Návrh vrátiť Windows XP späť do ponuky vzišiel z webovej stránky Ideastorm, ktorú Dell používa na získavanie spätnej väzby k svojim produktom. Za možnosť kupovať si počítače Dell aj so starým systémom tu hlasovalo takmer 11–tisíc ľudí. Podľa riaditeľa Current Analysis Samira Bhavnaniho chcú pri Windows XP zostať najmä menšie firmy, nie domáci spotrebitelia. „Vedia, že XP fungujú. Niežeby nikdy nechceli prejsť na Vistu, ale nechcú to urobiť teraz,“ povedal Bhavnani serveru News.com.

Zmena plánov Dellu môže znamenať, že Vista nemusí mať až taký výrazný vplyv na trh s počítačmi, ako sa očakávalo. Microsoft dúfal, že zákazníci si budú kupovať nové počítače práve preto, že ich už môžu mať aj s modernejšou verziou Windows.

Podľa štvrťročnej správy Gart­neru bol však vplyv Visty na celosvetový predaj PC „veľmi obmedzený“. „Očakávali sme viac,“ súhlasí aj John Spidler z Current Analysis.

Microsoftu však zďaleka nehrozí s Vistou fiasko. Podľa firmy Dell odpovedá len na požiadavku „malej menšiny“ zákazníkov, ktorým Vista nevyhovuje. Väčšina ostatných veľkých výrobcov PC už Windows XP nepredáva a zvyšným Microsoft systém prestane dodávať v januári 2008.