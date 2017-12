Program Fix 0 Sk je opäť v ponuke T-Mobilu

T-Mobile opäť ponúka program Fix 0 Sk. Záujemci si ho môžu aktivovať do 30. júna tohto roka.

23. apr 2007 o 17:29 (t-mobile, r)

T-Mobile sa pre pozitívny ohlas u zákazníkov rozhodol do svojej ponuky opäť zaradiť najlacnejší program Fix 0 Sk. Zákazníci si k nemu môžu vybrať aj niektorý z rozšírenej ponuky akciových telefónov za 1 Sk - Nokia 2610, Sony Ericsson K320i alebo Samsung X680. Program Fix 0 Sk neviaže zákazníkov žiadnym pravidelným zmluvným dobíjaním kreditu a navyše im prináša špeciálny benefit – možnosť až do 30. augusta telefonovať v sieti T-Mobile Slovensko denne od 19.00 h do 7.00 h a počas víkendov

a sviatkov len za 1 Sk/min. vrátane DPH.

Program Fix 0 Sk si zákazníci môžu aktivovať od 23. apríla do 30. júna 2007.

Cena za volanie do všetkých sietí na Slovensku začína pri 4,90 Sk/min. vrátane DPH. Jedna poslaná SMS správa stojí 3 Sk s DPH.

S programom Fix 0 Sk zákazník nie je viazaný žiadnym pravidelným zmluvným dobíjaním svojho kreditu a dobíja si ho len vtedy, keď potrebuje. Ak si však chce zakúpiť s programom aj akciový telefón, musí sa zaviazať minúť počas doby viazanosti 4 000 korún. Svoj kredit môže využívať dvanásť mesiacov od posledného dobitia a spotrebu má pod kontrolou ako pri predplatenej karte, využíva však výhodnejšie ceny volaní.

Po uplynutí doby viazanosti bude program Fix 0 Sk automaticky zmenený na program Fix 300 Sk.