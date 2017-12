Kane & Lynch: Dead Man - dvaja psychopati na scéne

Väčšina hier nám dáva do rúk možnosť vychutnať si úlohu akéhokoľvek hrdinu, ktorého kladné činy zachránia prinajmenšom polovicu našej galaxie a jednu missku k tomu. Kane a Lynch sú iní - privítajte najpošahanejšiu dvojicu herných "hrdinov".

24. apr 2007 o 9:00 Ján Kordoš

Akčný titul Kane & Lynch: Dead Man bol oznámený už dávnejšie, no málokomu sa chce venovať podrobnejšie dvom charakterom, ktoré nemajú čo stratiť, sú mimo spoločnosti a nejeden z nás by ich poslal rovno na kreslo. A vložiť do hráčových rúk ovládanie jedného z tejto dvojice, je rozhodne odvážny krok. Zároveň však originálny, pretože Kane robí len to, čo musí. Paradoxne si uchováva posledné city k svojej rodine a zabíja kvôli záchrane manželky a svojho partnera si nevybral a keby mohol, určite ho popraví sám. Kane bol kedysi žoldnierom, no s vraždou jeho syna sa mu svet otočí o 180 stupňov. Tajomná skupina nazývajúca sa Sedem, má pod palcom mnoho spoločností, dokonca jej prsty siahajú aj do vládnych kruhov. Jedného dňa však nájdu všetkých členov skupiny mŕtvych a súd uzná vinného Kane-a.

Lynch si užíva posledné dni svojho života v cele smrti, no pri prevoze na popravisko sa stane menšia nehoda a naša dvojica sa jednoducho musí spojiť. Nemajú sa v láske, lezú si na nervy, sú dva úplne odlišné typy, ale musia kooperovať. Kane v snahe zachrániť posledné, čo mu na tomto svete zostalo a Lynch... Lynch chce jednoducho žiť. Tvorcovia vopred upozorňujú, že hráč bude ovládať len postavu Kane-a a Lynch bude tvoriť počítačom ovládané pozadie. Zabudnite teda na akúkoľvek kooperáciu v štýle momentálne očakávaných hier, kde spolupracuje dvojica charakterov. Príbeh síce pôsobí pomerne jednoducho, ale jednotlivé úlohy budú mať dostatočnú dávku atmosféry už len kvôli rôznym povahám hrdinov. Aj keď v tomto prípade sa o hrdinoch vyjadruje trochu ťažšie. Keďže máme pod palcom dvojicu grázlov, určite nik nečaká slovník filozofa a mnohými archaizmami na perách. Drsný slang plný nadávok najťažšieho kalibru sa objavujú na scéne s frekvenciou výstrelov z ťažkého guľometu. Keď sa niečo nepodarí, nejaké to fuck alebo shit zaznie okamžite a nikomu by to nemali prísť divné. A ani nepríde, Kane and Lynch je totiž jednoznačne hra pre dospelých. Samozrejme, krvavým scénam sa nevyhneme, ale brutalita nebude samoúčelná. To máte rovnako ako so sledovaním Pulp Fiction – niekto si vezme k srdcu len zastreleného mladíka v aute či predávkovanú kočku, no za každým príbehom sa skrýva istá dávka irónie, ktorá navonok pôsobí ako vtip, v skutočnosti však ide o smutný príbeh. Kane and Lynch na tom bude podobne. Rádoby zverstvá totiž majú svoje opodstatnenie a gangsterka v podobnom štýle sa ako hra neobjavuje každý deň.

Doposiaľ sme len filozofovali nad zámerom autorov nad aurou, ktorú sa snažia rozpútať okolo hry, no žánrové zaradenie nepadlo – zrejme ani nie je potrebné vysvetľovať, že k podobnému príbehu sa najviac hodí akčný podmaz. Z pohľadu tretej osoby si užijete kopec adrenalínovej streľby, ktorej sú podradené všetky úlohy. Tak napríklad dobre známa misia so zajatím majiteľky baru môže prebiehať spočiatku kľudne: Vstúpite do podniku, všade naokolo vidíte davy tancujúcich ľudí, hudba nahlas hučí, dymové efekty vytvárajú výbornú clonu na úkryt. Stačí skoliť strážneho pred kanceláriou danej dámy, čím získate zbraň. Vytiahnete dotyčnú a je len na vás, či sa vrhnete na zakrádanie sa v tieni alebo prebehnete skrz parket a využijete vzniknutý chaos. Zopár výstrelov do vzduchu totiž vytvorí omnoho väčšiu ochranu ako temné kúty. Nielenže začnú bežní ľudia utekať na všetky strany, oni vám pomôžu s úkrytom, pretože ovplyvňujú aj vašich prenasledovateľov a znepríjemňujú im hľadanie. Opakom je čisto strelecká pasáž, kde sa z vrchu budovy spustíte na príslušné poschodie, výbušninou „si otvoríte“ okno a nasleduje rýchla prestrelka. Na obrazovke neuvidíte žiadny ukazovateľ zdravia – konzolová inšpirácia je pre Kane and Lynch kladom. Pri zásahoch sa musíte niekam okamžite ukryť a z bezpečia sa po chvíli môžete zapojiť do akcie. Po smrti vám môže pomôcť jeden z priateľov pichnutím oživujúcej injekcie, no ich zásoba je obmedzená a túto vymoženosť vyžijete len trikrát.

Ak ste postrehli množné číslo pri vašich priateľoch, nebola to chyba. Okrem Lyncha totiž môžete pod ruku dostať viacero parťákov, ktorých síce priamo neovládate, no môžete ich usmerňovať jednoduchými príkazmi typu „choď na toto miesto“, „zaútoč na tamtoho“ a podobne. Umelá inteligencia spolubojovníkov by mala byť dostatočne prepracovaná na to, aby sa ubránili sami, no zároveň ich môžete zakomponovať do vlastnej stratégie a zlikvidovať protivníkov efektívnejšie. Rovnaké to bude i s manažmentom zbraní, takže pri absencii munície požiadate o náhradu a kamaráti vás nenechajú o smäde a o hlade. O grafické spracovanie nemusíme mať strach, Kane and Lynch sa pripravuje pre PC a Xbox 360, takže grafické hody považujme za automaticky splnené. Ohľadom zničiteľnosti prostredia sa toho veľa nevie, avšak bola by obrovská škoda, keby bolo okolie statické.

Podľa predbežných ohlasov je Kane and Lynch akciou ako vyšitou. So všetkými kladmi a zároveň i zápormi. Je síce pekné, že neustále budete bojovať proti ohromnej presile, užívať si zúrivé prestrelky a... a žeby sa tak potichu pozabudlo na príbeh, je celkom reálne. Do pozadia sa môže dostať aj naša hrdinská dvojica, ktorých vykreslené charaktery a pôsobivý námet jednoducho nebude stačiť na neutíchajúcu streľbu. Bola by obrovská škoda, keby práve na týchto veciach IO Interactive poriadne nezapracovali. Veď aj obyčajná akcia so správne podaným a vygradovaným príbehom môže získať mnohých hráčov. Stačí si spomenúť na starého dobrého Max Payna a určite viete, o čom presne je reč. Misie môžu byť akokoľvek prepracované a nepriatelia premýšľajúci – ak nebude poriadna vata okolo, ktorá udrží hráčov pri obrazovkách, bude Kane and Lynch jeden z ďalších akčných titulov, ktoré síce kvalitou poteší, ale nezabudnuteľný zážitok do pamäti nevryje. IO Interactive však patria medzi spoľahlivé vývojárske domy, ktoré už nie raz dokázali pritlačiť na správnych miestach na pílu a atmosféru vybičovať v tých správnych momentoch. Nie Hitman, ale napríklad aj Freedom Fighters je toho dôkazom. A práve preto sa na Kane & Lynch: Dead Man tešíme aj po opadnutí prvotného ošiaľu.