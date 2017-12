Tvorcovia Call of Duty plánujú veľké prekvapenie

23. apr 2007 o 13:21 Ján Kordoš

Spoločnosť Infinity Ward je u hráčov zapísaná ako firmička, ktorá dala svetu prvé dva podarené diely Call of Duty. Trojku mal na svedomí iný vývojársky tím a bolo to na kvalite i poznať. Dlhší čas bolo okolo IW pomerne ticho, až cez víkend vyšli na svetlo sveta s tajomne znejúcou správou. Nikto netuší, o čom je reč, ale v túto sobotu sa dočkáme jedného veľkého odhalenia. Tvorcovia prirovnávajú túto udalosť k rôznym míľnikom v americkej histórií, takže podmanivý PR efekt je zaručený a neskúsení novinári sa už od radosti nevedia dočkať. Nikto netuší, či sa objavia prvé zmienky o Call of Duty 4, ktoré by sa podľa niektorých odhadov malo odohrávať v súčasnosti, prípadne neďalekej budúcnosti. Rozhodne treba uznať, že Druhú svetovú vojnu by už viacerí tvorcovia mohli pustiť z hlavy a radšej vydať zo seba niečo originálne. Takže čakajme do soboty, Infinity Ward nás chce prekvapiť.

[UPDATE 24.4.2007 10:50] Podľa Gamespotu v tento týždeň oznámi Infinity War Call of Duty 4 - uvidíme, do akého obdobia hru tvorcovia umiestnia.

