Hlúposť roka pre počítače prichádza

Horúcim kandidátom na najnepotrebnejšie príslušenstvo k počítaču je Mouse Jiggler od firmy WiebeTech riešiaci problém, ktorý nikdy neexistoval. Zasuniete ho do USB portu a on sa postará o to, aby počítač nikdy nezaspal.

22. apr 2007 o 9:10 (mag)

Mouse Jiggler je USB emulátor myši, ktorý zaistí, aby sa na obrazovke kurzor myši pohyboval bez vašej asistencie. Riadiaci čip odovzdáva štandardnému ovládaču v počítači fiktívne informácie o pohybe kurzora, aby počítač nepretržite registroval vašu prítomnosť. Nezáleží na tom, či máte Linux, Windows či Mac OS X. Ide o štandardné zariadenie typu HID Mouse.

Na čo je to dobré? Vraj na to, aby sa po vypršaní časového limitu nečinnosti neaktivoval zaheslovaný šetrič obrazovky, alebo počítač neupadol do šetriaceho režimu. Bola by tu snáď ešte jedna alternatíva – čo tak presvedčiť svojho šéfa že je počítač pokazený a vy si beriete voľno?

Dostupnosť: http://www.wiebetech.com/products/MouseJiggler.php

Orientačná cena: 30 dolárov