Orange podstatne znižuje ceny za dátový roaming

Mobilný prístup na internet, či sťahovanie e-mailov v roamingu bude pre zákazníkov Orangeu od 23. apríla podstatne výhodnejšie.

21. apr 2007 o 11:50 (orange)

Vďaka nižším roamingovým poplatkom, ktoré sa Orangeu podarilo v uplynulých mesiacoch dosiahnuť, sa totiž výrazne znížia ceny za dátový roaming pre jeho zákazníkov, v niektorých prípadoch aj o viac ako 80 percent. Od zlacnenia dátového roamingu si Orange sľubuje zvýšený záujem o využívanie dátových služieb v roamingu.

Zákazníci Orangeu sa už nebudú musieť obmedzovať pri využívaní služieb ako Orange World, Orange internet, či ďalších dátových služieb v roamingu. Orange totiž výrazne zníži cenu za dátové prenosy v sieťach roamingových partnerov. Vo väčšine európskych krajín budú môcť zákazníci Orangeu používať internet a sťahovať e-maily o viac ako polovicu lacnejšie ako doteraz a v sieťach vybraných roamingových partnerov ušetria ešte viac.

V novom cenníku dátového roamingu budú jednotlivé krajiny rozdelené do troch cenových zón, v ktorých platí jednotná cena za dáta bez ohľadu na sieť, do ktorej sa zákazník prihlási. Najvýraznejšie, až o 56 % zlacnie cena za prenesené dáta v prvej zóne, do ktorej sú zaradené všetky krajiny Európskej únie a najnavštevovanejšie destinácie zvyšku Európy. O viac ako štvrtinu klesne cena pre druhú zónu, do ktorej patria USA, Kanada a niektoré európske krajiny. O približne 12 % klesnú ceny za dátový roaming u zvyšných roamingových partnerov.

Ešte výhodnejší bude dátový roaming pre zákazníkov, ktorí mobilné dátové služby potrebujú využívať častejšie. U vybraných roamingových partnerov v najnavštevovanejších okolitých krajinách Slovenska – v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku ušetria oproti doteraz platnej cene viac ako 80 %, ak si bezplatne aktivujú roamingový dátový paušál, ktorý za mesačný poplatok 712,80 Sk s DPH obsahuje predplatených 10 MB dát.

Po prečerpaní predplatených dát môžu prenášať každý ďalší MB dát len za bezkonkurenčných 58,30 Sk s DPH, Špeciálna cena platí zatiaľ pre siete Telefónica 02 a Vodafone v Českej republike, VIPnet v Chorvátsku, PANNON v Maďarsku, Vodafone v Nemecku, Orange v Poľsku a Mobilkom v Rakúsku. Roamingový dátový paušál je možné si kedykoľvek zdarma deaktivovať a aktivovať.

Rozdelenie krajín podľa jednotlivých zón:

Zóna 1: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Slovinsko, Švédsko, Grécko, Holandsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia.

Zóna 2: Austrália, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čína, Dominikánska republika, Egypt, Gruzínsko, Hongkong, Island, Izrael, Jordánsko, Kanada, Macedónsko, Japonsko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA (vrátane Portorika a Panenských ostrovov).

Zóna 3: Argentína, Brazília, Filipíny, Malajzia, Mexiko, Taiwan, Thajsko.