BlackBerry 8100 Pearl – keď mobil a PDA „splodia“ potomka

21. apr 2007 o 19:15 Milan Gigel, Milan Gigel - SME online

+ pohodlná práca s e-mailami

+ jednoduchá obsluha

+ multimédiá

- iba EDGE



Si online? Na túto otázku je možné s „perlou“ vo vrecku odpovedať jednoznačne – Áno! S minimálnym objemom prenesených dát máte prístup k e-mailom a ich dokumentovým prílohám, vo výzbroji je WEB a WAP prehliadač, pracovať môžete s RSS čítačkou a nechýbajú ani klienti pre IM komunikáciu. Nahradí nové BlackBerry PDA? Otestovali sme nový model v redakcii, aby sme vám priniesli odpoveď.

Štýl a elegancia mu pristanú

Štíhle a tenké telo s QWERTY klávesnicou budí pozornosť vďaka svojej elegancii a jemnému dizajnu. Pôsobí konzervatívne a moderne súčasne, blysne sa vo vrecku saka i ako doplnok neformálneho oblečenia. Je zrejmé že výrobca si dal na novom dizajne záležať a ukončil tak éru nepohodlných „placiek“, ktoré boli skôr kufríkovým nástrojom pre manažérov ako mobilom do každého počasia.

Telo je formované a vyvážené tak, aby ste získali stabilný úchop i vtedy, ak sa palcom pustíte do „vyťukávania“ textov na klávesnici. Pri bežnom, každodennom používaní pôsobí prirodzene, i keď je o málo širší ako je pri mobiloch zvykom. V krátkosti povedané – konečne mobil a nie neforemný strašiak.

Perlička je návyková

Hlavným ovládacím prvkom je guľôčka, ktorej používanie je veľmi praktické. Nahrádza tradičný päťsmerový ovládač, ktorý je srdcom klávesnice väčšiny mobilov. Jej rotovaním pohybujete kurzor v ponuke, kliknutie potvrdí zvolenú položku, alebo aktivuje kontextové menu. Aby ste ju neprehliadli, nechýba ani jej podsvietenie.

Citlivosť je nastaviteľná a pri prvom dotyku sa vám možno bude zdať, že je citlivejšia ako je potrebné. Už po pár minútach používania je však zrejmé, že citlivosť môže ísť pokojne i nahor – obzvlášť ak pri listovaní dlhých e-mailov nechcete používať tlačidlové skratky typu PgUp/PgDn.

Používanie perličky je natoľko návykové, že ju budete očakávať i na každom inom zariadení, ktoré sa vám dostane do rúk. Palec okamžite siaha po ovládači a nachádza v guľôčke relaxačný nástroj i vtedy, ak ňou nepotrebujete nič ovládať.

Klávesnica pobáda k vylepšeniu

Ak má BlackBerry Pearl nahradiť v teréne väčšie zariadenie s prístupom na internet, je dôležité aby ste mohli na e-maily i odpovedať a zapájať sa do IM komunikácie čo najefektívnejšie. S „odľahčenou QWERTY“ klávesnicou je to jednoduchšie ako s 12 tlačidlami tradičného mobilu, avšak chce to trochu cviku – dvojpalcovému klikaniu po plnohodnotnej klávesnici sa ponúkané riešenie nevyrovná.

Pri písaní textov je možné použiť dve taktiky. Prvá sa podobá „vyťukávaniu esemesiek“ na mobile. Ku každému tlačidlu sú priradené dva znaky a jedným, resp. dvoma kliknutiami zvolíte ten správny. Zaistený je rýchly prístup k enteru, backspacu, bodke i zavináču, takže do menu sa ponárať nemusíte.

Druhou alternatívou je použitie „inteligencie“ slovníka, ktorý neustále budujete písaním textov. Na každé tlačidlo kliknete iba raz ako pri T9 a guľôčkou vyberiete správny znak či kombináciu písmen, ak sa automatika uberie zlým smerom. Keďže slovník je spravovaný ako automaticky dopĺňaný textový súbor z ktorého môžete pohodlne odstrániť preklepy, pri intenzívnej komunikácii sa táto alternatíva osvedčila. Prítomnosť slovenského lokalizačného balíčka by rozhodne nezaškodila.

Tak ako na každom správnom vreckovom počítači, ani tu nechýba pätica doplnkových tlačidiel umiestnených na ráme, z ktorých niektorým môžete preprogramovať ich funkciu. Rýchle spustenie fotoaparátu, prepínanie profilov či spustenie hlasového ovládania? Žiadny problém.

Keďže BlackBerry Pearl dokáže komunikovať pomocou bluetoothu, v momentoch keď sa pri komunikácii naplníte emóciami, vždy vás ovládne myšlienka – nebolo by praktické ak by bola súčasťou dodávky i externá, plnohodnotná bluetooth klávesnica? Písanie by šlo rýchlejšie – samozrejme iba vtedy, ak ju nezabudnete doma. Vždy však máte príležitosť vyhŕknuť zo seba záplavu slov hlasovou komunikáciou.

Veľký displej je praktický

Displej má rozlíšenie 240x260 bodov a vybavený je intenzívnym podsvietením, ktoré zaisťuje dobrú čitateľnosť i na priamom slnku. 65 tisíc farieb síce nie je pre multimediálny obsah hviezdnou výbavou, pri práci s dokumentami a vloženými obrázkami však ponúkané možnosti oceníte. Na webovú grafiku a súbory so schémami a grafmi je to viac ako dosť.

Optimalizované fonty doplnené o funkciu vyhladzovania sú bez problému čitateľné a na malom displeji nie je problémom prerolovať sa i cez PDF. Predvolené schémy vytláčajú do popredia texty a grafikou dopĺňajú iba tie prvky, ktoré si to vyžadujú.

Potlačenie grafických prvkov do úzadia sa prejavilo i na rýchlej odozve používateľského prostredia. Kto má dnes čas zdržiavať sa iba preto, že firmvér vyťažuje procesor iba kvôli animovaným okienkam a kurzorom?

Prepojenie s počítačom je jednoduché

„Perlu“ je možné s notebookom prepojiť priamo pomocou USB kábla alebo prostredníctvom bluetooth modulu – s WiFi konektivitou zatiaľ nepočítajte. V dodávke je pribalený jednoducho ovládateľný softvér, ktorý sa postará nielen o synchronizáciu dát s počítačom a inštalovanie doplnkov, ale i o to, aby ste mohli obsah zariadenia zálohovať.

Mať so sebou plán úloh, adresár, či e-maily ktoré boli spracované na počítače môže byť pre niektorých používateľov dôležité. Obzvlášť ak očakávajú od svojho vreckového pomocníka organizáciu času a osobných dát. Neznamená to však, že by bol BlackBerry odsúdený iba na používanie manažérmi. Práve naopak – firma RIM ktorá tieto zariadenia dodáva na trh sa snaží predsudky minulosti zvrátiť.

Zaujímavo je riešená inštalácia softvérov do pamäti zariadenia. Ak sa na webe nachádza inštalačný balíčkek, stačí naň vďaka aktivovanému pluginu iba kliknúť a vyhnete sa akejkoľvek komunikácii so synchronizačným softvérom.

Komunikačná centrála nepozná hranice

Tak ako ste zvyknutí na počítači prehliadať priečinok s došlou poštou, v aplikácii Messages dokážete v časovom slede kombinovať všetky druhy komunikácie, ktoré ste uskutočnili. SMS správy sú poprepletané s e-mailami a IM komunikáciou, v časovej osi sú zaznamenané telefónne hovory i udalosti ktoré ste riešili. Pri nahliadnutí do priečinka tak máte dokonalý prehľad o tom, čo sa udialo dnes či včera.

Keďže kontakty sú na to aby sa používali, neprekvapí ani to, že na e-mail môžete odpovedať SMS správou alebo živou diskusiou pomocou nainštalovaného klienta. Všetky moduly sú vzájomne previazané bez toho, či boli súčasťou dodávky alebo ste ich doinštalovali. Každá aplikácia je zatriedená do kategórie ktorá je vybavená štandardnými vstupmi a výstupmi. Google Talk, Microsoft Messenger, Yahoo Messenger? Žiadny problém – iba Skype je zatiaľ outsider.

E-maily ako na dlani

E-maily sú doručované technológiou PUSH, takže nie je potrebné aby poštový klient neustále kontaktoval server a mrhal objemom prenesených dát a energiou. Dáta sú pri prenose komprimované, prílohy sú odstrihnuté a texty sú zobrazované bez formátovania. To vytvára dobrú klímu na to, aby 5 megabajtový mesačný paušál služby BlackBerry nemusel byť prekročený. Všetky informácie ešte pred odoslaním „predhryzie“ server na ktorom beží služba BlackBerry, takže sťahujú sa už iba tie dáta, o ktoré máte záujem.

Veľmi praktická je práca s prílohami. Či už obdržíte zazipované dokumenty z Microsoft Office, alebo PDFko, je viac ako pravdepodobné, že sa bez problému prepracujete i k ich obsahu. Nemusíte bezpodmienečne sťahovať 20 stranovú zmluvu iba preto, aby ste nahliadli do odstavca číslo tri. Ak je dokument štruktúrovaný, zobrazia sa vám najprv názvy častí a zvolíte prenos iba tej, o ktorú máte záujem. Podobné je to s PDF dokumentami. Vyexportujú sa texty a náhľady obrázkov, kedykoľvek však môžete požiadať o to, aby sa zobrazila v grafickej forme celá strana či jej výsek vo vami udanej mierke.

I napriek tomu že si služba BlackBerry poradí s čímkoľvek, niekoľko krát sa nám stalo, že sme s dostupnosťou prílohy mali problém. Šlo o neštandardné ZIP balíky ktoré sa vymykali bežným pravidlám a neprepracovali sme sa ani k obsahu excelovskej tabuľky obsahujúcej niekoľko-tisíc-položkový cenník doplnený o aktívne skriptovanie. Odhadom povedané, problematický je jeden dokument z päťdesiatich.

Surfovanie je hračkou

BlackBerry Pearl ponúka v základnej výbave webový i wapový internetový prehliadač, takže o dostupnosť webových služieb a aplikácií nie je núdza. Veľmi efektívnym nástrojom sa však stala pri našom teste Opera, ktorá je od začiatku tohto týždňa dostupná i v brandovanej verzii pre službu Web-n-Walk. Otvorí cestu k RSS exportom serverov, existuje však i samostatná RSS čítačka, za ktorú nie je potrebné zaplatiť.

Multimédiá nekráčajú stranou

Keďže pomocou pamäťovej karty MicroSD je možné kapacitu vybičovať do výšin – zabudovaných 64 megabajtov nie každému postačí – nechýba ani podpora multimédií. Softvér sa postará o prehliadanie fotografií, videí a prehrávanie skladieb, zabudovaný 1.3 megapixelový fotoaparát umožní aktívne snímanie pohyblivých videí i fotografií. Pre rýchlu dokumentáciu ide o praktický doplnok, kvalita však nijako neočarí.

Výdrž k spokojnosti

Pri kompletnom nabití – ktoré zaberie približne dve hodiny času – je možné počítať pri aktívnom používaní s dvojdňovou výdržou. Pri dvojtýždňovom nasadení pri redakčnej práci sme mali možnosť presvedčiť sa o tom, že výdrž batérie dokáže zaistiť plné nasadenie bez toho, aby človeka nemilo prekvapilo zlyhanie batérie. Napájací konektor je štandardné USB, takže ani s núdzovým napájaním nie je problém.

Výrobca udáva 360 hodinovú výdrž v pohotovostnom režime či 3,5 hodinovú výdrž pri hlasovej komunikácii. Podstatné je však to, s akým veľkým objemom e-mailov budete popri surfovaní a komunikácii na internete pracovať. Ani najnáročnejší používateľ, ktorý si popri internete na telefonovanie potrpí nemusí mať pri každodennom nabíjaní pocit, že batéria mu nestačí.

Dostupnosť: http://www.t-mobile.sk/

Koncová cena: 12 490 Sk

Zvýhodnená cena: od 5 490 Sk Cena služby Blackberry s 10MB limitom: od 355,80 Sk mesačne

Verdikt: Pre internetových závislákov a pracantov v teréne

Počas redakčného testu sme mali možnosť overiť si, že BlackBerry 8100 Pearl sa môže stať zaujímavou výzbrojou pre používateľov, ktorí vyžadujú nepretržitý prístup k internetu s možnosťou prehliadania dokumentov, ktoré tvoria prílohy e-mailov. Oslovilo nás prehľadné a pohodlné ovládanie, ale i vyhotovenie ktoré vo vrecku neprekážalo. Je zrejmé, že výrobca sa snaží osloviť sviežim vyhotovením širšiu škálu používateľov, dôležité je však vedieť že podstatnú časť práce na seba preberajú servery služby BlackBerry, za ktorú je potrebné priplatiť si.