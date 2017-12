Mobilný telefón používa 60 percent detí

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Mobilné telefóny a počítače s internetom v rukách detí sú už dnes samozrejmosťou. Mnohokrát však predstavujú nebezpečenstvo, o ktorom ich rodičia netušia. Jeden zo slovenských operátorov v týchto dňoch vydáva publikáciu, ktorá by mala rodičom i pedagógom pomôcť ovplyvniť, ako ich deti tieto technické vymoženosti využívajú. Príručka s názvom Mobilné telefóny a elektronické komunikácie: Čo by mali rodičia o nich vedieť, vznikla v spolupráci s psychológom a na základe výsledkov prieskumu agentúry TNS AISA. Kvantitatívny prieskum uskutočnila spoločnosť na jeseň v roku 2006 metódou osobných rozhovorov. Anketári urobili 1 039 rozhovorov s rodičmi a 227 s deťmi vo veku osem až pätnásť rokov.

Prieskum potvrdil, že mobilný telefón používa 60 percent a internet približne 81 percent detí vo veku od osem do pätnásť rokov. Zároveň však účastníci prieskumu pomohli identifikovať riziká, ktoré so sebou prinášajú elektronické komunikácie. Deti svoj prvý mobilný telefón dostávajú v priemere vo veku 10 rokov. Zvyčajne (deväť z desiatich detí) ho dostanú ako darček, najmä od rodičov, pričom rodičia za jeho využívanie deťmi aj platia. Zaujímavé je, že až 44 percent detí spolurozhoduje o tom, aký typ telefónu bude používať. Viac ako značka, je pri tom pre ne dôležitá technická úroveň mobilu. Podľa prieskumu deti "nevyhnutne potrebujú", aby ich telefón mal fotoaparát a kameru, mp3 prehrávač a/alebo rádio, infračervený port alebo Bluetooth, JAVA hry, rýchly softvér a veľkú kapacitu pamäte. Najradšej by boli, keby mali najnovšie typy telefónov a mohli sms-správy diktovať hlasom. Práve tieto funkcie však so sebou prinášajú riziká. Ako veľmi rizikové označili respondenti chatovanie a sms-správy alebo telefonáty, ktoré deti prijímajú. Napriek tomu, že deti telefonujú najmä so svojimi rodičmi, súrodencami, kamarátmi, spolužiakmi alebo príbuznými, až 43 percent komunikuje aj s inými známymi, ktorých rodičia nepoznajú. Takýchto ľudí však niekedy osobne nepoznajú ani deti samotné. Dvadsaťšesť percent detí napríklad chatuje aj s ľuďmi, ktorých pozná len cez internet. Zo 42 percent detí, ktoré chat ako spôsob komunikácie využívajú, by len 18 percent rodičom povedalo, ak by sa chcel s nimi stretnúť niekto, koho poznajú len cez chat.

Problém predstavujú aj vulgárne sms-správy a internetové stránky s "nevhodným obsahom". Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedol Michal Vyšinský zo spoločnosti TNS AISA, 33 percent detí priznalo, že niekedy dostalo vulgárnu sms a približne polovica detí už navštívila internetovú stránku s nevhodným obsahom. Aj tu sa prejavila nedôvera detí voči rodičom, keďže 48 percent detí by rodičom nepovedalo, že dostalo sms s vulgárnymi slovami, 38 percent by nepovedalo, že im prišla sms od cudzej osoby, ktorá sa chce stretnúť a 33 percent by nepriznalo ani výhražný či zastrašujúci telefonát. Napriek tomu rodičia odpovedali, že veria, že by sa im deti s podobnými problémami zverili. Rodičia si podľa Vyšinského ešte len začínajú uvedomovať, že takéto riziká existujú a svoje deti najčastejšie upozorňujú na to, aby telefón nestratili, alebo im ho niekto neukradol.

Mobilné telefóny sú pre deti bežnou súčasťou života, a prinášajú im pocit slobody, no zároveň istoty a bezpečia. Veľmi dôležitá je pre ne aj zábava, ktorú im mobil takmer neobmedzene ponúka. Z prieskumu vyplynulo, že hneď na treťom mieste za telefonovaním a posielaním sms-správ, na ktoré svoje telefóny využívajú, sa umiestnilo hranie hier. Takmer polovica opýtaných detí navyše priznala, že mobil použili počas vyučovania. Prostredníctvom sms si posielajú výsledky písomiek, mobil používajú ako kalkulačku a pomocou hands-free si radia cez písomky. S volaním na tiesňové linky len zo zábavy má skúsenosť 28 percent detí.

Podľa detskej psychologičky Márie Tóthovej - Šimčákovej je veľmi dôležité, aby rodičia naučili svoje deti zodpovednosti a vybudovali si u nich dôveru. Aj školy by mali podľa jej slov určiť pravidlá používania mobilov vo svojich priestoroch. Riešením podľa nej nie je zákaz nosenia mobilov do školy. Na základe vlastných skúseností zo školskej praxe je presvedčená o tom, že práve takýto zákaz by používanie mobilov medzi deťmi zatraktívnil.

Podľa riaditeľky úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Andrey Cocherovej budú príručku distribuovať na všetky Krajské pedagogicko-psychologické oddelenia, Krajské školské úrady a Základné školy. K dispozícii však bude aj pre rodičov.

