Poďte sa báť s Clive Barker´s Jericho

20. apr 2007 o 11:51 Ján Kordoš

Stredný východ je pre mnohých peklom na zemi i bez otvorenej brány do samotných útrob toho najhoršieho zla.

Zásadným prvkom sa stanú nadprirodzené sily, ktoré sa budú ukazovať v tom najhoršom svetle – stačí sa pozrieť na ukážkový trailer sa mi zistíte, že tohto zla sa budete skutočne báť. Ohavné kreatúry by ste neradi zazreli i na pravé poludnie, o to horšie bude natrafenie na protivníka v temných kobkách či podzemných priestoroch, kde je veľa svetla neuvidíte. Engine hry si zakladá na precíznej práce svetla s tieňom, pričom skrátka neprídu ani detailne otextúrované postavy, ktoré si nedokážete predstaviť ani v tej najkrvavejšej nočnej more. Slovami tlačovej správy: fotorealistická grafika s hyperrealistickými farbami a dokonalými svetelnými efektmi vytvorí v temnom prostredí skutočne podmanivú atmosféru, v ktorej si každý prežije vlastnú nočnú moru. Najlepšie na tom však je, že ono to tak skutočne vyzerá. Ako to skutočne dopadne, uvidíme až na sklonku tohto roku, zatiaľ sa vrhnite na nové obrázky, nevynechajte video a držte palce španielskemu tímu Mecrury Steam, ktorý má Clive Barker´s Jericho na starosti. Projekt sa chystá pre PC, Playstation 3 a Xbox 360 a aktívne sa ho zúčastňuje i samotný Clive Barker. Tak čo, drkocete nedočkavosťou i strachom zubami?

DOWNLOAD VIDEO (32 MB)

Zdroj: PR