Znovu platí „Je dobré byť zlým“

20. apr 2007 o 10:32 Ján Kordoš

Známy slogan „Je dobré byť zlým“ z dnes neoprávnene zabudnutej pecky Dungeon Keeper sa znovu dostáva do módy. Po Bard´s Tale (taktiež odvrhnutému, tentoraz kvôli slabému technickému spracovaniu a vraj monotónnej hrateľnosti... pche) sa tak objavuje ďalší projekt, pri ktorom sa môžeme od srdca zasmiať, čo potvrdzuje aj nehrateľná ukážka, trvajúca niečo cez minútu. Odporúčame mrknúť, pretože z videa získate najlepšiu predstavu ako to v hre bude vyzerať – a minimálne sa budete pri chytľavo-šialenom smiechu budete uškŕňať.

Overlord k nám pristúpi v toto leto na PC a Xbox 360. Na záver už len necháme prehovoriť bossa Triumph Studios, Lennarta Sasa: „V Overlorde môžete zažiť mnoho zaujímavých vecí, pričom všetko je brané so šialeným humorom zameraným na fantasy. Našim cieľom nie je šokovať realistickým spracovaním krvavých bitiek plných brutálnych lámaní končatín. Chceme vytvoriť svet plný zábavy, kde sa hráči budú baviť skúmaním a pohrávaním sa s myšlienkou, aké by to bolo mať absolútnu moc vo vlastných rukách. Nechceme to robiť spôsobom despotického vládnutia, ale grotesky.“

DOWNLOAD VIDEO (46,2 MB)

Zdroj: PR