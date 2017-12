Nacisti ovládli Ameriku

20. apr 2007 o 9:12 Ján Kordoš

Vývojári si položili jednoduché otázky: Čo keby Winston Churchill neprežil v roku 1931 nehodu pri prechádzaní cez cestu v New Yorku a prezident USA nikdy nevydal súhlas na zapojenie sa Ameriky do dovtedy rýdzo európskeho konfliktu? Čo keby sa Anglicko vzdalo Hitlerovi? Čo keby nikdy žiadny Pearl Harbor a Deň D nenastal? Čo keby sa Spojené Štáty začali zaoberať Hitlerovou expanziou, až keby im sám vodca zaklopal na dvere? V roku 1952 sa to stalo skutočnosťou a Nazi jednotky začali doslova padať z neba, vyloďovať sa v New Yorku – zahájili nečakaný útok, ktorým behom okamihu získali pod svoje krídla nielen prístavy, ale aj vzdušný priestor, ktorým križovali vzducholode s hákovými krížmi. Prekvapení Američania sa nestihli spamätať a po New Yorku sa nacistické jednotky vybrali smerom na Washington. Vojna na území Američanov – niečo nemysliteľné – sa začala a koncom tohto roku si ju budú môcť vyskúšať majitelia PC, Xboxu 360 a Playstationu 3.

Turning Point: Fall of Liberty prinesie do hrania autentické boje a hlavne svieži vietor v zatuchnutom kopírovaní stále tých istých udalostí z Druhej svetovej vojny. Časová línia sa odohráva výhradne podľa fantázie tvorcov, ktorí si chcú dať záležať na každom detaile a zaujať hráča novým, no o to viac strhujúcim konfliktom, pri ktorom beznádej a strach hrá prvé husle. Zápletka si totiž nebude všímať len jeden veľký konflikt, ktorý jedinec nemôže ovplyvniť, ale rozohrá tradične dramatický scénar s osobným konfliktom hráča, odohrávajúci sa na pozadí krvavého boja na život a na smrť. Hrdina totiž nebude vojak – bude bežný človek, ktorého taktiež zastihla vojna nepripraveného. Žeby si konečne vývojári hier dali poradiť a venovali sa podmanivému príbehu? Zbrane budeme dobre poznať, od známeho konfliktu sa zmenili len nebadane, no i tak sa dočkáme niekoľkých raritných kúskov. Boje budú prebiehať nielen v mestách, ale i obrovských priestranstvách, pričom dôraz bude kladený hlavne na detailnú scenériu s poriadnou dávkou brutálneho realizmu. Vydavateľom je Codemasters.

Zdroj: PR