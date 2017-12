Halo 2 Vista je gold

20. apr 2007 o 8:21 Ján Kordoš

Halo 2 Vista pôjde po stopách svojho predchodcu a znovu sa teda dočkáme boja elitných jednotiek proti nepríjemným narušiteľom mieru. Konzolovej verzii dominovala hlavne hrateľnosť a zábava plynúca z podmanivej atmosféry. Lenže treba pripomenúť, že strieľačka na konzoliach sa nerovná strieľačke na PC. Na rozdiel od Xbox verzie bude Halo 2 Vista obsahovať i editor. Zvedaví sme hlavne na multiplayer, ktorý by mal priniesť i spustenie služby Windows Live – čo je ekvivalent xboxáckeho programu. Hrať po sieti budeme môcť zadarmo, teda aspoň v to veríme, no napríklad Shadowrun multiplatformové súboje spoplatnil.

Zdroj: PR