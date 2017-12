Yahoo zvýšila v prvom kvartáli tržby o 7 %

Americká internetová spoločnosť Yahoo vykázala 11-percentný pokles zisku za prvý kvartál. Čistý zisk sa znížil na 142 mil. amerických dolárov (USD), teda 10 centov za akciu z 160 mil. USD, alebo 11 centov za akciu zaznamenaných v rovnakom období minulého

20. apr 2007 o 22:50 (sita)

roku. Analytici na Wall Street pritom v priemere očakávali zisk 11 centov za akciu.

Hrubé tržby spoločnosti za uvedené obdobie naopak vzrástli, a to o 7 % na 1,67 mld. USD. Tržby na medzinárodnom trhu stúpli o 15 %, zatiaľ čo tržby v USA zaznamenali zvýšenie iba o 7 %. Yahoo predpokladá, že čisté tržby za druhý kvartál sa budú pohybovať na úrovni od 1,2 mld. USD do 1,3 mld. USD, zatiaľ čo odhady analytikov sú v rozpätí od 1,22 mld. USD až do 1,35 mld. USD.

(1 USD = 24,676 SKK)