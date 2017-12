Bill Gates (opäť raz) predpovedá budúcnosť IT

Technológia bude stále viac a viac napredovať, počítačové klávesnice časom nahradí ovládací softvér na rozoznávanie hlasu užívateľa. Aspoň to tvrdí predseda spoločnosti Microsoft Bill Gates, ktorý sa na dnešnej konferencií v Pekingu zaoberal rozvojom tech

20. apr 2007 o 7:49 (sita, mag)

nológie v budúcnosti.

"Často sa ma pýtajú - dospeje technologická revolúcia k nejakému koncu? Zastaví sa rozvoj procesorov a softvéru na nejakom bode, čakajú nás nejaké hraničné limity? Odpoveďou je - nevidíme žiadne limity a už vonkoncom nie v nasledujúcich desaťročiach. To, čo vidíme a predpokladáme, je ustavičné zlepšovanie a zdokonaľovanie," uviedol Gates. Dodal, že v budúcnosti očakáva, že učebnice študentov nahradia osobné elektronické zariadenia, ktoré budú lacné, multimediálne a pripojené na internet. Rýchly rozvoj predpokladá Bill Gates i v oblasti rýchlosti internetového pripojenia a integrácii rozličných platforiem.

"Sme svedkami toho, ako sa vďaka internetu mení i televízne médium. Dnes majú užívatelia dostatočné technologické kapacity na to, aby natočili nielen vlastné video, ale celé filmy - audiovizuálny materiál akéhokoľvek typu. To je pre internet novinkou. Pred piatimi rokmi sme rozprávali o hudbe na internete, hovorili sme o fotografiách na internete, pre pomalé pripojenie však video nebolo také rozšírené. V súčasnosti sa veci zmenili, hoci je to stále len zlomok potenciálu nových technológií," povedal Gates.