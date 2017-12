Ninety Nine Nights - mininávod

Ninety Nine Nights patrila medzi jednu z prvých hier, prinášajúca Microsoftu iskričku nádeje v podobe prelomu na Japonskom videohernom trhu. Avšak opak sa stal pravdou. Podrobnejšie rozpísané klady a zápory hry nájdete v našej recenzii, dnes sme si pre vá

20. apr 2007 o 7:00 Ján Pásztor

Special Stage: Prejdite s každou zo siedmich postáv všetky misie, následne prostredníctvom ponuky Load načítajte Inphyy a zvoľte záverečnú misiu.

Vašou úlohou v tejto misii je nájsť a poraziť kráľa nocí. Na výber máte hneď niekoľko možností, buďto sa k nemu vyberiete priamo (nachádza sa na väčšom priestranstve v severnej časti mapy), alebo využijete postranné odbočky k získaniu nejakých predmetov, prípadne orbov. Prepracovať sa cez neveľkú mapku na záver nie je žiaden problém, navyše po animácii predstavujúcej záverečného zloducha sa vám automaticky doplní energia a prvý z dvoch Orb útokov sa stane aktívnym. Na to aby ste túto beštiu porazili, potrebujete poriadnu dávku šťastia, zručnosti a trpezlivosti, no v skutočnosti existuje malý trik, ktorý rázom prehodí výhody vo váš prospech. Z armády noci (vznášajúci sa tmaví nepriatelia s rohmi) musíte vybiť Deadly Armband (najlepšie prvým Orb útokom). S jeho pomocou budete môcť používať útok zvaný Seraph Butterfly (pri nabitej prvej z dvoch orb energii stlačte AAY) bez straty čo len jedného orbu. Vypadnutie Deadly Armband z nepriateľa záleží výlučne na šťastí, teda ak ste ho doposiaľ nezískali, budete sa musieť spoliehať na armádu noci pred alebo počas súboja so záverečným bossom.

Inphyy: Ywa-Ue-Uar Forest - Nakoľko najväčšie problémy pri získavaní hodnotenia A, prípadne S v každej misii spôsobujú iba dve misie z celej hry, rozhodol som sa len na ne napísať krátky návod.

Hneď ako začnete ovládať hrdinku, prikážte jednotkám udržiavať túto pozíciu a sami sa vydajte v ústrety nepriateľom. Porážajte ich len do momentu naplnenia červenej energie v ľavom dolnom rohu obrazovky. Od tohto okamihu prestaňte bojovať, nakoľko krátko po zabití štyristého nepriateľa vás hra automaticky presunie k obrovskému žabiakovi a hrbe jeho priaznivcom (bez možnosti vrátiť sa), ktorý predstavujú najpočetnejšiu skupinku nepriateľov v celej misii a bolo by hriechom na nich nepoužiť Orb Spark (útok požierajúci všetky modré orby). Takže späť na začiatok. Máme porazených niekoľko desiatok nepriateľov a blikajúcu červenú energiu. Vydajte sa preskúmavať okolie, bez toho aby ste kohokoľvek zabíjali, pričom stále kontrolujte, či vás už predtým zhliadnutí nepriatelia stále prenasledujú. V momente keď už budete mať za chrbtom skutočne ohromnú skupinu nepriateľov, otočte sa a použite prvý orb útok a sledujte, ako sa vám modrá energia dopĺňa do maxima. Nasledovať bude už spomínané presunutie. Chvíľku počkajte, pokým sa zhrnú všetci nepriatelia a s pomocou Orb Spark rozpútajte Armageddon. V závere misie pokiaľ nakumulujete dostatok orbov na Orb Spark, použite ho aj v tom prípade, ak by ste ním mali skoliť len hŕstku nepriateľov.

Aspharr: Castle of Varrvasarr - Spomínaná druhá problémová misia pri získavaní lepšieho hodnotenia než B.

Po zhliadnutí niekoľkých animácii, prikážte vojsku ostať na mieste a za malej spoločnosti sa vyberte naľavo a porazte skupinku lukostrelcov. Vráťte sa na miesto, kde ste začínali a pokračujte ďalej k početnej skupinke bojujúcej pred podlhovastou cestou vedúcou z pevnosti. Akonáhle sa vám doplní červená energia použite prvý Orb útok a pokračujte po úzkej kľukatej cestičke. Nepriateľov ani prvú truhlicu si zatiaľ nevšímajte. Rozbite druhú, tretiu a aj ostatné truhlice na konci slepej uličky. Za chrbtom by ste mali mať obrovskú skupinu nepriateľov a tak neotáľajte ani na okamih a znovu použite prvý Orb útok. Teraz už s naplnenou modrou energiou nesiahajte na “béčko“. Vráťte sa na miesto, kde ste porazili lukostrelcov a zapojte sa do neďalekej šarvátky. Nasledovať bude krátka animácia, na konci ktorej prichádzajúcich nepriateľov nalákajte k obrovskému žabiakovi. No ešte predtým, než použijete Orb Spark, prebehnite niekoľko metrov doprava a nalákajte druhú skupinku nepriateľov k veľkému žabiakovi. Kúsok odbehnite a stlačením béčka upokojte situáciu. Zabite žabiaka a misiu ukončite ako obyčajne.

Achievements

All Characters Max (200) - Dosiahnite so všetkými postavami deviatu úroveň a následne opäť prejdite všetky misie (tie, v ktorých ste dosiahli deviatu úroveň už nemusíte)