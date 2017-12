O2 už má viac ako 400-tisíc aktívnych klientov

Telefónica O2 oznámila, že jej služby už využíva 400-tisíc klientov. Prekročila tak pôvodný plán mať zhruba 250-tisíc klientov do konca roka 2007.

Spoločnosť Telefónica O2, ktorá začala poskytovať svoje služby začiatkom februára tohto roka, už má viac ako 400-tisíc aktívnych klientov. Oznámil to generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Šedivý. Záujem o prvú ponuku prejavilo zhruba 600-tisíc klientov, časť z nich teda svoju registráciu nevyužila. Konkurenčný T-Mobile má zhruba 2,2 milióna aktívnych SIM kariet a Orange ich má 3 milióny.

Juraj Šedivý opäť nespresnil, kedy si budú môcť klienti aktivovať paušálne služby. Stále však platí termín do konca júna. O2 doteraz predstavila len predplatené služby O2 Jednotka a O2 Narovinu.

Spoločnosť už síce spustila svoju sieť, no klienti k nej zatiaľ nemajú prístup. Podľa Šedivého je to preto, lebo spoločnosť sieť zatiaľ testuje. "Prechod z národného roamingu na vlastnú sieť bude postupný a bude prebiehať po ucelených blokoch," povedal. Znamená to, že ak bude sieťou pokryté napríklad celé mesto, alebo väčšia mestská časť, v tejto oblasti O2 vypne národný roaming a prejde na vlastnú sieť. Národný roaming O2 funguje na sieti T-Mobilu.

Do konca leta by malo byť v komerčnej prevádzke minimálne 400 základňových staníc, čo O2 stanovuje povolenie na prevádzku siete. "V súčasnosti je v rôznom štádiu rozpracovania asi 500 základňových staníc," povedal Šedivý. O rok neskôr, teda v septembri 2008, by malo byť podľa Šedivého aktívnych 800 staníc a do konca roku 2008 by to malo byť 950 až tisíc staníc. To bude zrejme aj finálny stav siete, kedy by malo byť pokryté celé Slovensko.

V súčasnosti môžu klienti O2 využívať len dátové pripojenie cez GPRS a EDGE, ktoré poskytuje cez sieť T-Mobilu. Do budúcnosti sa však počíta so spustením mobilného širokopásmového internetu. O tom, ktorú technológiu O2 využije, sa zatiaľ rokuje. Do úvahy pripadá samozrejme 3G/UMTS a niekoľko ďalších technológií.

Pred začiatkom letnej turistickej sezóny by Telefónica O2 chcela sprístupniť aj roaming, podľa Šedivého predovšetkým v destináciách, kde je počas dovoleniek najväčšie percento Slovákov.

Telefónica O2 zamestnáva v súčasnosti na Slovensku asi 200 pracovníkov, ich počet by do konca roka mal byť viac ako 300.

Telefónica O2 už otvorila 11 značkových predajní - v Bratislave, Košiciach, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Trenčíne a Poprade.