Fotoaparát na krku zdokumentuje váš život

Pamätáte si, čo ste robili o tomto čase pred dvoma dňami, pred týždňom či pred mesiacom? Ak by ste na krku nosili novinku menom Shuffle Cam, nebol by problém rozpomenúť si.

19. apr 2007 o 10:05 Milan Gigel

William Boulier predstavil zaujímavý koncept zariadenia, ktoré automaticky dokumentuje život svojho majiteľa. Digitálny fotoaparát vyhotovený vo forme prívesku vo vopred naprogramovaných intervaloch monitoruje snímkami priebeh všedných dní. .

Rozozná aká intenzívna je vaša aktivita a dokáže pracovať vo viacerých režimoch, ktoré sú optimalizované pre rôzne príležitosti. Problémy mu nerobí ani záznam zvuku, ktorý doplní atmosféru.

Výhodou je, že sa nemusíte o nič starať – každý deň stačí iba pomocou USB konektora a softvéru stiahnuť záznam do počítača a zaistiť nabitie batérie. Ak chcete vedieť čo sa dialo v minulosti, prehliadnete si časovú os, ktorá vám naznačí viac – pozor však na to, aby sa k záznamu nedostali tí, ktorých by mohli zachytené momenty prekvapiť. Obozretnosť je na mieste...