Prokuratúra o postupe v kauze Telefónica ešte nerozhodla

O tom, či sa postup Telekomunikačného úradu pri prideľovaní povolania pre Telefónicu O2 dostane až pred Najvyšší súd, rozhodne krajská alebo generálna prokuratúra.

19. apr 2007 o 9:29 SITA

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - O tom, či sa postup Telekomunikačného úradu SR (TÚ) pri prideľovaní povolania na fungovanie operátora Telefónica O2 Slovakia dostane až pred Najvyšší súd SR, rozhodne buď Krajská prokuratúra v Bratislave alebo Generálna prokuratúra SR. "Momentálne sme požiadali generálneho prokurátora aby rozhodol o tom, ktorá prokuratúra je v tejto veci príslušná podať prípadnú žalobu. Až po jeho rozhodnutí sa bude príslušný orgán rozhodovať o tom, či sa vec dostane pred Najvyšší súd SR," povedal vo štvrtok pre agentúru SITA hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave René Vanek.

Krajská prokuratúra Bratislava doručila TÚ protest proti zákonnosti rozhodnutia o pridelení povolenia pre tretieho mobilného operátora na Telekomunikačný úrad SR 19. januára tohto roku, TÚ ani jeho predseda však protestu nevyhoveli. Vec sa tak vrátila krajskej prokuratúre koncom marca. "Predseda TÚ sa rovnako ako predtým Odbor správy frekvenčného spektra TÚ nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú," uviedol TÚ vo svojom marcovom stanovisku.

Tender prokuratúra žiadala zrušiť. Podnet na preverenie súťaže pôvodne podala na Generálnu prokuratúru (GP) spoločnosť Penta, ktorá sa jej v rámci konzorcia B Four zúčastnila v partnerstve s českými Radiokomunikacemi. Penta aj prokuratúra namietali netransparentnosť tendra, vypísaných kritérií, aj zásahov do priebehu súťaže.

Víťazom výberového konania na tretieho mobilného operátora sa v auguste minulého roka stala spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. Okrem víťaza a konzorcia B Four sa súťaže zúčastnil aj rakúsky mobilkom v konzorciu so slovenskou spoločnosťou Eco-Invest, a.s.