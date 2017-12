Spyware tvoril v marci 31 % všetkých infekcií počítačov

56 percent všetkých infekcií počítačov v marci tvoril podľa bezplatného online skenera spoločnosti Panda Software spyware a trojany. Spyware programy zhromažďujú informácie o aktivite používateľa v Internete a využívajú ich na rôzne účely, napríklad zobra

19. apr 2007 o 1:20 (panda)

zovanie reklamy „šitej“ priamo na používateľa.

Druhým najpočetnejším typom škodlivých kódov v marci boli trojany (25 percent všetkých infekcií).

Rozšírenosť spyware a trojanov je možné vysvetliť ich využívaním pri pokusoch o finančné obohatenie, čo je hlavný cieľ internetových zločincov.

Šesť percent prípadov predstavovali červy, 5 percent dialery a 4 percentá backdoor trojany a bots.

Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch aj v marci bola početne zastúpená kategória „Iné“. „Je to len ďalší príklad toho, že vôbec nie je vhodné nazývať všetky škodlivé kódy vírusmi, pretože škodlivé kódy sú dnes veľmi rozmanité. Patria k nim vírusy, ale aj žarty, nástroje hackerov, cookies…“, tvrdí Corrons.

Marec priniesol viaceré novinky v rebríčku. Hneď na druhú priečku sa vyšvihol Lozyt.A, ktorý sa prvýkrát objavil len mesiac predtým. Ide o trojana, ktorý ukončuje procesy niektorých bezpečnostných nástrojov. Systém tým robí zraniteľným pred novými hrozbami a následne sa pripája k serveru a sťahuje ErrorSafe adware. Prvé miesto patrilo znova Sdbot.ftp, ktorý sa využíva na sťahovanie ďalších Sdbot červov do počítača. Za už spomínanou novinkou Lozyt.A sa nachádza červ Brontok.H, ktorý sa šíri kopírovaním do infikovaných počítačov. Štvrtý je nový trojan Clicker.ZJ, ktorý otvára cestu pre útočnikov do infikovaného počítača.

Medzi ďalšími novinkami nájdeme PUP (potenciálne nežiadúci program) SpyDawn na siedmom mieste. V tomto prípade ide o falošný anti-spyware program, ktorý sa inštaluje do systému bez vedomia používateľa. Novinkami na posledných dvoch miestach sú trojan KillAV.FG, ktorý znefunkčňuje niektoré bezpečnostné riešenia a následne umožňuje ovládanie počítača na diaľku a trojan Downloader.NBT, ktorý znižuje bezpečnosť PC tým, že mení nastavenia Internet Explorer.

Slovenský rebríček v marci 2007:

Všetci používatelia, ktorí chcú vedieť, či ich počítače boli infikované týmito alebo inými škodlivými kódmi, môžu použiť bezplatnú online aplikáciu TotalScan: http://www.pandasoftware.com/totalscan

Môžu tiež použiť NanoScan beta (http://www.nanoscan.com), online skener, ktorý dokáže detekovať za menej než 1 minútu aktívne škodlivé kódy v PC.

Ak chcete získať ďalšie informácie o vírusoch, navštívte Vírusovú encyklopédiu na http://www.pandasoftware.com/virus_info/encyclopedia.