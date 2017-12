Vzrušujúce otázky modernej biológie

Makak slúži ako pokusné zviera pri odhadoch reakcií nášho imunitného systému. Logickejšie by síce bolo používať šimpanzy, naši najbližší príbuzní však majú, pochopiteľne, určité výsady. Japonskému vedcovi Jošihirovi Kawaokovi pomohli skúšky na makakoch ..

19. apr 2007 o 0:00 Michal Ač

Makak slúži ako pokusné zviera pri odhadoch reakcií nášho imunitného systému. Logickejšie by síce bolo používať šimpanzy, naši najbližší príbuzní však majú, pochopiteľne, určité výsady. Japonskému vedcovi Jošihirovi Kawaokovi pomohli skúšky na makakoch nedávno dokázať, že vírus španielskej chrípky, ktorý po roku 1918 zabil viac ľudí ako celá 1. svetová vojna, neútočil iba na podvýživou oslabený organizmus. Keď Kawaoka oživil vírus z mŕtvoly vykopanej v aljašskom permafroste a nakazil ním zdravé makaky, ich imunitný systém si s ním nevedel poradiť. Spôsobil v ich organizme katastrofu a začal rýchlo rozkladať pľúcne tkanivo.

Makak sa používa aj ako posledná inštancia pred tým, než sa vyskúšajú nové liečivá na ľuďoch. Vedci predpokladali, že imunitný systém makaka reaguje takisto ako ľudský - nakoniec, dlho to tak aj vyzeralo. Pred rokom však v jednej londýnskej nemocnici takmer došlo k tragédii, keď skolabovalo niekoľko mladých mužov počas experimentu s novými protilátkami. Tie rozdráždili ich imunitný systém tak drasticky, že dovtedajší ochranca vyvolal v ich organizme úplný chaos. Makaky, ktoré predtým dostali 500-násobok dávky toho istého nového liečiva od firmy TeGenero (medzičasom skrachovala), naň však nijako nereagovali. Prečítanie a porovnanie genómu človeka a makaka ukázalo, že Homo sapiens má približne trikrát menej génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v imunitnom systéme; nemalo by teda byť nič nadprirodzené na rozdielnych reakciách oboch imunitných systémov. Skôr je zvláštne, že rozdiely sa neukázali skôr.

Naopak, spolu so šimpanzom máme oproti makakovi trikrát viac génov, ktoré sa aktivujú v rôznych typoch rakovinových nádorov. To zrejme nie je dobrá správa, lebo potvrdzuje, aké komplikované je zdolať tak dobre geneticky vyzbrojenú chorobu. Súčasne však podčiarkuje dôležitosť mapovania a porovnávania genetickej výbavy a ich zmien v bunkách našich bližších aj vzdialenejších príbuzných. Čo naše bunky pred miliónmi rokov vedeli a už to zabudli, prípadne čo nové sa naučili? To sú vzrušujúce otázky modernej biológie.