The Shield - seriálovo-konzolové rošambo

Všetci vieme ako dopadajú hry podľa filmov, seriálov a podobne. Konzolové konverzie však tiež nebývajú vždy med lízať a často trpia nepríjemnými chybičkami. Ale čo keď si hra vezme to zlé z oboch strán?

18. apr 2007 o 9:00 pepso

V poslednom čase sa nám so seriálmi ako keby roztrhlo vrece. Prison Break, Lost, O.C.California a podobné závisláčiny behajú po televíznej obrazovke skoro stále, a samozrejme by bol hriech keby to distribútor s výrobcom nevyužili a nevyrobili hru. Podľa mna je hriech práve to, že tú hru vydali! Nečakajte chválospevy a obraňovanie chúďatka našej malej konverzie, táto hra je zlá.

A o čo tu vlastne ide? Seriál The Shield slávi veľký úspech ako v zámorí, tak aj u seriálových nadšencov, ktorí majú prístup k internetu, no televízny úspech naozaj nezaručuje aj úspech na poli počítačových hier. Bohužiaľ to v The Shield platí viac, než je zdravé. Naznačiť nám to mohol už aj fakt, že táto gameska už raz bola zrušená a za hlúpych 6 mesiacov vzkriesená spoločnosťou Aspyr Media. V hre máte možnosť ovládať seriálového hrdinu Vica Mackeya (ako aj prísť na to, prečo ju zrušili, eh), ktorý je veľký a drsný policajt. Síce trošku neortodoxný (strká vypočúvaným hlavy do záchoda a podobne), dokonca sám sa dohaduje s drogovými dílermi len preto, aby mal vo svojom okrsku poriadok, odstránil nepohodlných kolegov a mohol sa s čistým svedomím a pocitom dobre vykonanej práce vrátiť domov, ľahnúť na gauč a dať si pivo. Videl som pár častí a môžem len odporučiť, no musíme sa teraz vrátiť do našej malej hernej krutej reality.

Charakter hrdinu nevyzerá nelákavo, však? No bohužiaľ v hre nevyzerá ani drsne, lež skôr trápne, autori si zrejme myslia, že keď tomu seriálovému hrdinovi pridajú troška obtiahnutejšie nohavice, tak sa z toho rozglejeme a naše priateľky nás budú súriť do prejdenia ďaľšej misie. Moja by ma mohla skúsiť presvedčiť všelijako, no asi by som radšej abstinoval ako hrať túto VEC znova. Dej je zasadený mimo toho seriálového, točí sa okolo vlakovej lúpeže, kopy peňazí, vojny gangov... a tak... veľkí drsní černosi, japonskí mafiáni, koblihy na stole... policajné prostredie, Vic Mackey a jeho obtiahnuté nohavice. No a keďže sa všetci tí mafiáni rozhodnú útočiť naraz, Vicova jednotka situáciu nezvláda a šéf im hrozí prepúšťaním z práce. Vic je samozrejme spravodlivo nahnevaný (hnev vedie k temnej strane – pozn. Yoda) a s vervou sa púšťa do práce. Škoda, že celkom podarená zápletka je pokazená tak sfušovaným spracovaním.

Náplňou misií je chodiť, strieľať gangstrov a zhromažďovať dôkazový materíál, pričom si treba dať pozor na indikátor príčetnosti (plní sa počtom mŕtvol), ktorý bliká vľavo hore, keďže ste samozrejme policajt a nemôžete zastreliť každého. Iba každého druhého. Hm, viac varovaní bude ďalej, na čo som začínal ďalší odsek...

GRAFIKA 3 / 10

Už len akú grafiku môže mať PS2-ová koverzia na PC? Hlavne keď si s tým autori moc práce naozaj nedali? Zlú. Nie až tak zlú aby dostala 3 bodíky, ale dosť na to, aby dostala 4.. Ksichtík vášho hrdinu v tých super nohaviciach je naozaj snaživo vymodelovaný, škoda že snaha niekedy naozaj nestačí a keď k tomu pridáme fakt, že na ostatnú grafiku sa autori, s prepáčením, vyprdli (rozmazané textúry, ploché dvere, hranatí nepriatelia) výsledok je fakt nechutný. Pridáme si k tomu nemožnosť nejakého anti-aliasingu (on tam síce je, dokonca až 4x, ale nemá žiadny viditeľný efekt), a začínam rozmýšľať, že tam predsa len prasknem tú troječku...

INTERFACE 4 / 10



HRATEĽNOSŤ 2 / 10

Ach jaj... sem som sa ani nechcel dostať. Dobre, začnime najlepšou správou - táto hra sa dá vypnúť! A má dokonca aj uninstall, to sa len tak nevidí. Ale vážne. Misie sú nudné, vyhlaď tamtú budovu, zhromaždi toľko a toľko dôkazov, tamtoho zastreľ... pravdupovediac, mohli by byť zábavné, keby sa troška inak spracovali. Neviem, prečo by každá hra s jedným hrdinom musela obsahovať stealth zložku. Hlavne, keď je nevydarená a viac ako zostať nevidený ide o to, aby si hráč vyskúšal, ktorou cestou to nejde. A load. Toľko k stealth zložke. A čo idnikátor príčetnosti®? Pozor, keď sa vám naplní, opakujete misiu znova. Ak nie, vrátite sa po úspešnom splnení úlohy na veliteľstvo, skryjete kompromitujúce dôkazy, necháte si nejaké peniažky a pokračujete v jazde. Ďaľej tu máme možnosť zhromažďovať dôkazy! Wááááw! Keď nájdete skrinku a otvoríte ju, nastáva pátracia minihra v ktorej sa v pravom hornom rohu objaví policajný odznačik s červenou guličkou a vašou úlohou je guličku posunúť tak, aby bola čo najmenšia. Ne-ve-rím. To už vypočúvanie svedkov je zábavnejšie. V tom zase ide o to, ako niekoho zmlátiť alebo ponížiť tak, aby sme ho nezabili, no dostali z neho informácie, pričom je tu možnosť - ahahá - strčiť mu hlavu do hajzlíka! Násilie a brutalita sú tu fakt premrštené, ale takým spôsobom, až je to až trápne a smiešne. Skôr trápne, keby to bolo smiešne, tak je to ešte fajn. Už sa mi nechce písať o hrateľnosti, teraz len keď počujem slová hrateľnosť a The Shield v jednej vete, začína mi byť zle. Aha a máte tri zbrane. Super.

MULTIPLAYER

Poďakujme autorom, že nám nedali ani jediný dôvod nechať si túto hru na disku, žiadny multiplayer.

ZVUKY 4 / 10

Dabing je fajn, predsa len seriál je seriál ale inak naozaj nič moc. Zvuky nestoja za zmienku, ani zlota ani dobrota. Akurát tak zvuk strčenej hlavy do záchoda možno.

HUDBA 2 / 10

No comment, vyzerá to tak ako keby chceli autori ukázať, že hudba do hier nepatrí. Zapnite si radšej svoju vlastnú obľúbenú hudbu, zlepší vám náladu po hraní tejto hrôzy.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Dostávame sa k zábavnej stránke veci, ironicky povedané. Inteligencia nepriateľov sa rovná inteligencii tomu, čo ste zabudli už mesiac v chladničke, čomu narástli už nožičky a žobroní o zlepšenie sociálnej situácie. Nabiehajú na vás po jednom ako u zubára, alebo si len tak stoja a čakajú kým ich odstrelíte, poprípade sa zasekávajú o dvere. Stretol som aj zopár samovrahov, čo len tak zo srandy padli zo strechy. Vaši kolegovia na tom nie sú omnoho lepšie - asi 5x som opakoval misiu po tom, čo sa moji parťáci navzájom odbachli. Hrôza, hrôza. Inak neviem povedať, či je hra ťažká a či nie, jediný pocit ktorý som mal, bol pocit nudy.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 2,3 / 10

Pozor na peňaženku, nekupovať! Dúfam, že ste na to ani nepomysleli! Keby som mohol tak idem a strčím distribútorovi hlavu do záchoda, až kým hru nestiahne z trhu. Životu nebezpečné, jedna z najhorších hier čo som hral v tento rok. Dúfam, že už ma takéto šoky nečakajú.