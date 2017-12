Aký bude web v roku 2020?

Mládež vyrastajúca s internetom bude tolerantnejšia a menej militantná, predpovedá britské výskumné centrum. Životný cyklus každej prevratnej technológie má podľa spoločnosti Gart­ner päť fáz.

18. apr 2007 o 0:00 Tomáš Bella

Prvou je štart, po ktorom záujem o technológiu stúpa až na „vrchol prehnaných očakávaní“. Nasleduje dezilúzia a až po nej „svah osvietenia“, keď ľudia konečne racionálne zhodnotia, že technológia nevyrieši všetky problémy sveta, ale na niečo môže byť aj užitočná. Poslednou fázou úspešnej technológie je „ustálená plošina produktivity“, keď sa konečne napĺňajú sľuby z prvej fázy.

V štádiu približovania sa k vrcholu prehnaných očakávaní sa dnes nachádza aj najnovšia generácia webových aplikácií nazývaná web 2.0. Tri najpreceňovanejšie slová súčasnosti sú „kolektívna inteligencia“, „Ajax“ (technológia umožňujúca fungovanie zložitých aplikácií v okne internetového prehliadača) a „mash-upy“ (obsah vytvorený zmiešavaním rôznych prác a autorov, napríklad amatérske výtvory využívajúce mapy od Googlu).

Ako však bude vyzerať internet, keď sa táto vlna prevalí? Na túto otázku sa snažili odpovedať vedci z oxfordského Centra pre výskum sociálnych vied (SIRC), ktorí zverejnili štúdiu „Web v roku 2020“.

Webové trúchlenie

Podľa sociológa Howarda Rheingolda je úspech služieb umožňujúcich kontakty medzi internetistami, ktoré vo veľkom vznikajú práve v rámci webu 2.0, dôsledkom túžby ľudí o obnovenie tradičných spoločenských väzieb. Priemyselná revolúcia nahnala ľudí do miest a pretrhla mnohé ich tradičné kontakty s komunitou, internet im teraz prvýkrát umožňuje kontakty obnoviť bez ohľadu na geografické obmedzenia.

„Krátka správa ,Ahoj, ako sa máš’ zanechaná na blogu je formou sociálneho kontaktu – rovnakou, akú využívajú všetci primáti na upevňovanie sociál­nych väzieb a pocitu spolupatričnost­i v skupine,“ píšu vedci zo SIRC. „Hoci médium sa zmenilo, funkcia zostáva rovnaká.“

Ako príklad uvádzajú násilnú smrť americkej tínedžerky Anny Sviderskej v apríli 2006, za ktorou smútili tisícky ľudí na stránke MySpace.com – väčšina z nich pritom obeť pred vraždou vôbec nepoznala. „Tento fenomén je ilustráciou, aký obrovský sociálny kapitál už tieto stránky nazhromaždili,“ píše sa v správe.

Generáciu X nahradí Generácia K

Dnešnú generáciu, nasledovníkov „generácie X“ analytici z Oxfordu nazývajú „Generáciou K“ podľa slov ako komunikácia, kolaborácia, kreativita a konektivita (v angličtine Generation C). Títo mladí „vyrástli pod webovou ideoló­giou otvoreného prístupu k informáciám, vzájomnej spolupráce a neustálej výmeny informácií“.

Na otázku, čo len z takýchto mladých bude, odpovedajú vedci veľmi optimisticky. „Generácia K bude ‘milšia’ – schopnejšia komunikovať s rôznymi typmi ľudí a nájsť s nimi spoločnú reč napriek rozdielom,“ tvrdí správa. Dnešná predstava internetistu ako človeka, ktorý je nespoločenský a má problém nájsť si „skutočných priateľov“, bude ľuďom v roku 2020 pripadať smiešna. „Naopak, v roku 2020 sa bude o mladých, ktorí ešte nie sú na MySpace.com (webová stránka pre tínedžerov) šepkať, že asi nemajú nijakých priateľov.“

Internet namiesto pamäti

Aký bude samotný web v roku 2020? Jeho zakladateľ Tim Berners-Lee hovorí, že bude všadeprítomný a spojenie „pripojiť sa na internet“ nebude mať nijaký význam – pripojení budeme ustavične a pomocou najrôznejších zariadení neviditeľne synchronizovaných so sieťou. „Pripojenie sa už nebude žiaden vedomý akt,“ myslí si Berners-Lee.

Podobne ako vynález kalkulačky viedol k zhoršeniu našich schopností počítať, internet zásadne zmení najmä spôsob, ako pracujeme so svojou pamäťou.

„Už dnes, ak posielate obrázky na Flickr, píšete svoj blog alebo editujete Wikipediu, podvedome píšete softvér, ktorý v budúcnosti umožní webu stať sa vašou vlastnou pamäťou,“ píšu autori štúdie.

Podľa zakladateľa časopisu Wired Kevina Kellyho je už dnes pre mnohých ľahšie vyhľadávať aj dva či trikrát tú istú informáciu na Google namiesto toho, aby si ju zapamätali. „Čím viac tento megapočítač naučíme, tým viac ho budeme robiť zodpovedným za naše znalosti. Stane sa našou pamäťou a potom sa stane našou identitou. V roku 2015 bude odlúčenie od počítača pre mnohých znamenať, že sa nebudú cítiť sami sebou, akoby prešli lobotómiou,“ myslí si Kelly.

Práca a nový typ rodiny

Napriek mnohým predpovediam podľa britských vedcov web neprinesie až taký dramatický nárast počtu ľudí pracujúcich doma. Namiesto teleworkingu sa bude rozvíjať skôr mobilná práca – ľudia nebudú robiť dom namiesto v kancelárii, ale aj v kancelárii, aj doma, a takisto trebárs počas cesty vlakom.

Niektorí budú vďaka internetu pracovať viac doma, väčšina sa však nutnosti dochádzania do práce nezbaví. FOTO – Samsung

Ďalší rozvoj teleworkingu však na druhej strane spôsobí aj vznik „nového typu rodín“, kde budú obaja rodičia zamestnaní, ale zároveň budú väčšinu času tráviť doma a starať sa aj o deti. Takíto ľudia sa budú čoraz častejšie sťahovať z miest na vidiek, v Británii sa predpovedá migračná vlna smerujúca do Walesu a málo obývaných oblastí západného Škótska.

Oveľa väčší počet ľudí bude v budúcnosti pracovať za vysokú odmenu na kontrakty namiesto trvalého pracovného pomeru. „Čoraz viac špecialistov tak bude mať dobrý dôvod pracovať veľmi veľa hodín.“ Ako reakcia vznikne nové hnutie za práva zamestnancov a aktivisti budú žiadať právo „odstrihnúť sa“ od práce doma či cez víkendy – čo bude s všadeprítomným pripojením čoraz zložitejšie.

Hnutie odporu k technike okolo roku 2020 povedú najskôr privilegované mestské stredné vrstvy, ktorým pôjde o vyššiu kvalitu života a budú protestovať proti mnohým negatívnym dôsledkom nových technológií. Ich veľkými témami budú najmä prílišné zásahy do súkromia občanov a otázky slobody a zákonnej regulácie webu.

Unikátny výtvor

Hoci riešenie mnohých problémov internetu ako spam, vírusy či nelegálne stránky sú stále v nedohľadne, autori štúdie sú v hodnotení jeho celkového vplyvu na spoločnosť optimistickí.

„Ako sme len dokázali vytvoriť tak veľa, tak rýchlo a tak dobre? Za menej ako 4000 dní sme zakódovali pol bilióna verzií našej kolektívnej pamäti a predložili ich miliarde ľudí, šestine svetovej populácie,“ citujú editora Wiredu Kevina Kellyho. „Len malé deti by niečo také mohli vysnívať. Králi by kedysi išli za také schopnosti do vojen. Prečo tým nie sme viac fascinovaní?“