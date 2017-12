Úbytok včiel údajne spôsobujú mobilné telefóny

17. apr 2007 o 13:06 SITA

BRATISLAVA 17. apríla (SITA/AP) - Odborníci zistili možný dôvod pre nečakaný a náhly úbytok včiel - žiarenie mobilných telefónov. Chovatelia včiel po celom svete hlásia vyšší úhyn starších včiel, čím v úľoch ostáva len kráľovná a robotnice v nedostatočnom množstve, ktoré sú navyše príliš mladé na to, aby zbierali peľ a nektár. Jav postihuje Spojené štáty americké, vysoký úhyn včiel však hlási i 24 ďalších štátov, medzi nimi Grécko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Veľká Británia. Odborníci hľadali príčiny tohto fenoménu v škodlivých pesticídoch, zvýšenom slnečnom žiarení či upadajúcej plodnosti včelích kráľovien. Nemeckí výskumníci univerzity v Landau najnovšie zistili, že signály mobilných telefónov môžu rušiť "navigačné systémy" včiel. Vedci umiestnili do včelích úľov základne bezdrôtových telefónov, ktoré vysielajú elektromagnetické žiarenie. V 70 percentách prípadov, včely vystavené tomuto žiareniu sa po návrate zo zberu peľu a nektáru nedokázali trafiť do úľa. "Je toho veľa, čo nevieme o včelách a žiarení. Kým niekto neurobí komplexný výskum, nemôžeme si byť istí," uviedol Brian Dennis z britskej asociácie chovateľov včiel.