Skype má novú konkurenciu - Fring

Internetové telefonovanie sa stáva hrozbou pre prevádzkovateľov pevných liniek. Stále pribúdajú nové spoločnosti, ktoré umožňujú užívateľom šetriť čas a peniaze.

17. apr 2007 o 10:21 Braňo Ondrášik, East Lansing, Michigan

Skype, Vonage, Google Talk, AOL či najnovšie Fring. Ďalšia a ďalšia spoločnosť ponúka telefonovanie cez internet – VoIP (voice over internet protocol). A ak nie úplne zadarmo, tak za veľmi výhodných podmienok.

Volanie cez internet ohrozuje operátorov pevných liniek. Zo spoločností ako Skype sa stávajú významní hráči na globálnom telekomunikačnom trhu.

Fring a mobily

Služba Fring funguje na podobnom princípe ako Skype, ale dáva aj niečo navyše – môžete ho pripojiť na vlastnú bezdrôtovú internetovú sieť a okrem účastníkov Fringu sa spojíte aj s užívateľmi Skype, Google Talk či Messengera od MSN.

„Sme otvorená komunikačná platforma,“ povedal Reuters Avi Shechter, spoluzakladateľ tejto izraelskej spoločnosti. Ak ste užívateľom Frongu, z vášho mobilného telefónu môžete veľmi lacno telefonovať do celého sveta prostredníctvom dátových služieb.

Jediné čo rozvoj mobilného spojenia brzdí je fakt, že niektorí mobilní operátori dátové balíky predražujú, nehovoriac o drakonických poplatkoch za roaming.

Hrozba pre pevné linky

Fring je ďalšia spoločnosť, ktorá dobíja dynamicky sa rozvíjajúci trh hlasových služieb cez internet. Tie sú čoraz väčšou hrozbou pre tradičných operátorov – najmä pevné linky.

Podľa spoločnosti Analysys ukráti Skype a jemu podobné služby do roku 2011 trh tradičných operátorov o 18,2 miliardy dolárov, čo je vyše päť percent z trhu pevných liniek.

Podľa staršej prognózy britskej spoločnosti Informa Telecoms & Media to má byť pre tradičných operátorov ešte hrozivejšie a o pár rokov môže internetové telefonovanie predbehnúť klasické pevné linky. Do konca roka 2011 predpovedá pokles tržieb pre operátorov pevných liniek najmenej o 17 percent.

Dominanti internetového telefonovania

Skype s miliónmi užívateľov, ktorý kúpil roku 2005 eBay za 1,9 miliardy eur (plus 1,5 miliardová provízia, ak sa splní plán do roku 2008), je priekopníkom VoIP. No jeho služby sa využívajú najmä na volania medzi počítačmi. V prevádzke sú už aj služby SkypeOut – volanie z PC na telefóny a SkypeIn – volanie z telefónov na vaše skype číslo.

Funkcia skype video call zasa šetrí finančné prostriedky podnikom, ktoré svoje konferenčné hovory robia práve cez skype a v celkom dobrej kvalite. Cez Skype medzi sebou diskutujú odborníci, napríklad aj z Michigan State University. Vysoké školy nepotrebujú satelitné pripojenie, keď si chcú napríklad vypočuť prednášku spoza oceánu. Podobný experiment v dobrej vizuálnej aj hlasovej kvalite si odskúšali aj na bratislavskej katedre žurnalistiky.

Netrvalo dlho a pridali sa ďalší – Google so svojím Google Talk, AOL, Yahoo či Microsoft, ktorý kúpil VoIP firmu Teleo.

Telefonovanie cez internet je stále populárnejšie, a preto aj internetoví provideri spúšťajú balíky služieb podobného charakteru – medzi nimi Comcast, BT Mobile či AOL. V Amerike je lídrom spoločnosť Vonage s 22-percentným podielom. V súčasnosti má vyše milióna predplatiteľov.

Výrobcovia mobilov sa tešia

Z nového trhu sa tešia aj výrobcovia telefónov. Nokia ponúka mobily, ktoré sa môžu použiť napríklad s Fring. Spoločnosti Netgear a Thomson nedávno predstavili pevné linky, ktoré dokážu prijímať hovory cez Skype a zároveň aj klasickú linku. Telefón napojený do internetového pripojenia užívateľovi ukazuje telefónny zoznam ich Skype účtu a umožňuje využívať služby VoIP operátora. Ich cena sa má pohybovať v sume dvesto dolárov.