Guild Wars: Nightfall - do Afriky bez poplatkov

Online svety patria momentálne medzi najobľúbenejšie miesta, kde milióny hráčov trávi životy. My sme sa pozreli na zúbok jednému, ktorý má najbližšie k mainstreamu a nemusíte zaň platiť mesačné poplatky - Guild Wars: Nightfall.

17. apr 2007 o 9:10 Ján Kordoš

Pre neznalých by bolo múdre odporučiť okamžite na recenziu pôvodného dielu, ale krátke repete si môžeme predsa odbiť aj na tomto mieste: ako jediné online RPG bez mesačných poplatkov umožňuje v akčnejšom štýle hráčovi po zakúpení GW bojovať spoločne s protivníkmi na strane príbehu či si plieskať hlavy steny v arénach. Na rozdiel od konkurencie (okrem tradičného WoW-ka sa črtá konkurencia v podobe Vanguard: Saga of Heroes, Lord of the Rings Online taktiež nevyzerá zle) však môžete hrať Guild Wars aj ako singleplayer. Skutočne, napojíte sa na server a celým príbehom prejdete bez pomoci živej duše. V tomto momente by sa Guild Wars dalo prirovnať k tak trochu neoperenému Diablu, ale RPG prvky sú až príliš zatlačené do pozadia, hoci klasické vylepšovanie vlastností po postupe o jednu úroveň a nové schopnosti tu nájdete. Ale i tak ide oproti iným titulom o chudobného príbuzného. Omnoho väčšie zameranie na príbeh tak popiera ideu obrovského online sveta s takmer neobmedzenými možnosťami. To je Guild Wars – so všetkými kladmi i zápormi. Prídavok Nightfall prináša niekoľko noviniek, ktoré robia zážitok z hrania o niečo kvalitnejší. Dokonca si môžete užiť Nightfall i bez predošlých dobrodružstiev, no prístupný budete mať len svet Elona, kde sa celý príbeh odohráva.

Základnú myšlienku exotického sveta Elona môžeme prirovnať k prostrediu Severnej Afriky, odkiaľ čerpá mnohé styčné body. Nemusíte si hneď predstavovať holé púšte s minimom objektov. V tom si dali tvorcovia z ArenaNet na veci záležať a predhodili nám pomerne rozsiahle pláne, no prostredie je i tak bohaté na rôzne objekty vďaka často sa vyskytujúcej vegetácii. Architektúra budov vychádza z egyptských prvkov, takže okrem tradičného fantasy sa dočkáme aj pompéznosti a tajomnosti veľkých chrámov, z ktorých historický nádych príjemne sála, hoci autentické stavby v Nightfall nehľadajte. Niekomu dané prostredie sadne, niekomu nie, no rozhodne nie je vyslovene prázdne a páliace slnko v pozadí dokáže okamžite navnadiť romantickú atmosféru. Hlavným protivníkom sa stáva vojvodkyňa Varesh, pričom cesta za jej porazením je lemovaná dvadsiatkou hlavných questov. Nemusíte sa obávať, postranných misií je pomerne dosť (cez 250 kúskov, pričom niektoré sa otvoria len po splnení iných) a hoci sa občas dostaví stereotyp z omieľanie už x-krát videného, nikdy to nie je až tak markantné, aby ste znechutene vypínali hru. Zápletku však neodporúčam zatracovať, pretože sa (prekvapujúco na MMORPG) pomerne zaujímavo člení a dokonca sa môžete tešiť aj na nejaký ten zvrat, ktorý v tomto žánri zvykom nebýva.

Prvou spomenuteľnou novinkou je výskyt dvoch nových voliteľných charakterov. Dervish prestavuje mnícha, ktorý má svojom batôžku kosu a z mágie ovláda rôzne plošné kúzla. Ide skrz-naskrz o pomerne útočný charakter, ktorý dokáže narobiť poriadnu paseku medzi protivníkmi a akcia s ním je pomerne brutálna. Úplným opakom je paragon – anjelská tvár s obrovskou zásobou podporných kúziel, takže nielenže pomáha priateľským postavám, ale z diaľky obmedzuje nepriateľov. Ako takú menšiu perličku môžeme uverejniť mierne homosexuálny vzhľad pri voľbe mužského pohlavia tejto postavy – vyzerá to podivne, ale proti gustu žiadny dišputát. Ďalšou výraznou zmenou je prítomnosť hrdinov: sami si totiž zvolíte partiu virtuálnych pomocníkov, ktorí konečne dokážu inteligentne zmýšľať a nevrhnú sa do boja po hlave. Navyše im volíte taktiku, po získaní dostatočného množstva skúseností zas vylepšujete ďalšie schopnosti. Jednoducho akoby ste mali pod palcom ďalších avatarov, no tentoraz ich ovláda počítač. Chýbať nemôžu nové schopnosti, vlastnosti, kopec predmetov. Miernymi úpravami prešiel aj interface, ktorý je používaním niektorých skratiek a dodatočných volieb vcelku prehľadnejší a nezaberá plochu zbytočnosťami.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,2 / 10

Novinkám je koniec a teraz ostáva jedinou otázkou, či sa vám vlastne Nightfall oplatí za pomerne veľkú sumu zaobstarať. Ak ide o vaše prvé stretnutie s Guild Wars, určite najprv vyskúšajte časovo obmedzenú verziu pôvodnej hry, pretože systém nemusí sadnúť každému. Akčnejší ráz svojou jednoduchosťou síce sprístupní hranie takmer každému, no po niekoľkých hodinách môže nastať akési prázdno z obmedzeného množstva RPG prvkov. Na druhú stranu neplatíte žiadne mesačné poplatky, príbeh je vcelku zaujímavý, vo chvíľach samoty nemusíte čakať na priateľov, ale si hru strihnete i single a grafika má pomerne zaujímavý štýl, ktorý je na rozdiel komixového World of Warcraft „iný“, romantickejší. Všetko je však vaša voľba. Ku Guild Wars nevychádzajú žiadne bezplatné rozšírenia, všetko je nafukované formou datadiskou, čo je aj prípad Nightfallu. Či vám to za to stojí, zistíte po nejakej tej testovacej hodinke. Majiteľom pôvodnej hry však Nightfall nejde nedoporučiť. Rozšírenie je pomerne masívne a nové dobrodružstvá už na vás čakajú.