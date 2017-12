T-Mobile Web’n’Walk – internet zbalený do vrecka

Nudíte sa pri cestovaní a nedokážete sa zbaviť nutkavého pocitu neustále kontrolovať svoju e-mailovú schránku? Na trh prichádzajú zmeny, ktoré odľahčia vašej peňaženke.

17. apr 2007 o 10:15 Milan Gigel

S novou službou web’n’walk prichádza do mobilov plnohodnotný prístup do internetu.

Surfovanie hračkou

Takmer každý súčasný telefón vybavený Javou dokáže prevádzkovať internetový prehliadač Opera Mini, ktorý sa dokáže prelúskať i cez komplikované webové stránky plné grafiky. Jeho výhodou je že sa snaží stlačiť objem prenesených dát na minimum a dokáže zobraziť i komplikované webové stránky s neštandardnou navigáciou prehustenou grafikou. T-Mobile ponúka 10 a 20 megabajtový mesačný paušál, takže počítať môžete s niekoľkými tisíckami zobrazených stránok mesačne bez toho, aby ste platili za „nadlimitné dáta“.

Na portále T-station je pripravená jemne upravená verzia tohto prehliadača, okolo ktorého sa služba web’n’walk točí. Okrem toho že nesie grafiku operátora, obsahuje záložky najnavštevovanejších slovenských webov a sprievodcu, ktorý sa postará o to, aby ste v mobile získali i prístup k e-mailu bez akéhokoľvek nastavovania.

E-mailujte takmer do odpadnutia

Ak si váš mobilný telefón dokáže poradiť s prístupom k elektronickej pošte prostredníctvom protokolov POP3, IMAP4 a SMTP, e-mailovať môžete takmer do odpadnutia. Prístup k pošte je súčasťou 20 megabajtového balíku pre surfovanie a nie je dátovo obmedzený. Ak však prekročíte mesačnú hranicu jedného gigabajtu, operátor si vyhradzuje právo zmeniť do konca mesiaca váš program tak, aby ste nadlimitné dáta zaplatili. To preto, aby sa neobjavovali pokusy vybudovať si aplikačnú bránu, cez ktorú by bolo možné nekontrolovane surfovať.

Ceny sprístupnia surfovanie masám

Ak je pre vás internet v mobile atraktívnym doplnkom, uvádzacie ceny služby dokážu osloviť. Dátové objemy zatiaľ nie sú extrémne veľké, ide však o stimul pre to, aby sa surfovanie v mobile stalo každodennou súčasťou životného štýlu. Nové služby sa volajú Surf a Surf & Mail a sú atraktívnym odrazovým mostíkom, ako skoro môžeme očakávať navýšenie objemov prenesených dát zatiaľ nie je známe.

Rýchly internet už i v mobile

Aby o surfovanie v mobile neboli ukrátení ani používatelia služby Rýchly Internet, upravená bola politika využívania tejto služby. Po bezplatnej aktivácii zdieľania dát je nepodstatné akým spôsobom si prečerpáte svoj mesačný limit – Flarion, UTMS, HSDPA, EDGE, GPRS – v mobile či dátovou kartou. Označenie Rýchly Internet sa stáva zástupným označením nie pre technológiu FLASH-OFDM, ale surfovanie na počítači.

Nové zmeny priniesli neoceniteľnú výhodu. Kým modem pre Flarion ponecháte doma aby mohol zvyšok domácnosti surfovať ďalej, v teréne vybalíte do notebooku kartu s UTMS/HSDPA či GPRS/EDGE prístupom a môžete surfovať na jediný mesačný paušál bez akýchkoľvek aktivačných komplikácií. Do hry vstupuje i sieť vybudovaných hotspotov. Ceny služieb sa jemne zmenili a na nové paušály môžu konvertovať všetci, čo doposiaľ používali služby Data Nonstop.

Čo ak nemám vhodný mobil?

Portfóliou služieb pre surfovanie v mobile je doplnené i o dvojicu dotovaných telefónov – Nokia 6288 a Nokia 6300, ktoré síce pri práci s e-mailami neponúkajú príliš vysoký komfort, avšak sú vopred vybavené softvérom, ktorý na prístup k službám potrebujete. Pri dvojročnej viazanosti sú dostupné za ceny 3990 a 2490 korún.

Služby Web'n'Walk je možné otestovať na svojom mobile bezplatne. Operátor ponúka svojim zákazníkom 30 dňový test.