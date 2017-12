Google tak dlho vyhľadával, až našiel vo vlastnej kancelárii hada

Americká spoločnosť Google si možno získala popularitu vďaka schopnosti rýchleho vyhľadávania, trochu dlhšie jej ale trvalo, než vo vlastnej kancelári vypátrala skoro metrového pytóna.

17. apr 2007 o 11:05 (čtk)

Popletený had ušiel jednému zo zamestnancov a našiel sa až po niekoľkých hodinách. Google sa nezmieňuje o tom, ako sa had do kancelárskeho komplexu dostal, jeho majiteľ si ho tam ale údajne priniesol, pretože mu bolo ľúto nechať ho doma samého. Tvor bol vraj nebezpečný tak maximálne pre myši, nie pre ľudí.

Na hada - utečenca minulý týždeň upozornil server valleywag.com, ktorý vytlačil leták s výzvou pomôcť hada nájsť. Web tvrdil, že spomenutý leták koloval v kanceláriách Googlu a okrem výzvy ísť pomôcť hada hľadať vraj zvedavcov nabádal, aby sa ho nedotýkali. Plaz vraj počúva na meno Kaiser.

"S radosťou oznamujeme, že sme Kaisera našli v kancelárii. Majiteľ si ho odniesol domov, takže had už v kancelárii nie je," odkázala hovorkyňa Googlu Ellen Westová. Ako hada v budove naháňali a kde ho nakoniec našli, nepovedala, uistila ale všetkých, že to nebol aprílový žartík.

Spoločnosť Google sídli v kalifornskom Mountain View, v New Yorku má však obrovskú budovu, ktorá sa prezýva Googleplex. Zamestnáva tam viac ako 500 ľudí.