Upgrade na Vistu „skratuje“ kľúč pre XP

Ešte predtým, ako sa rozhodnete využiť od dodávateľa počítača kupón na bezplatný upgrade z Windows XP na Vistu, mali by ste vedieť to najdôležitejšie – cesta späť neexistuje. Vaše rozhodnutie je finálne.

16. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel, (mg)

Akonáhle uskutočníte aktiváciu novej inštalácie Visty, z databázy platných kľúčov pre aktiváciu Windows XP bude váš pôvodný kľúč vyradený. To preto, aby sa zabránilo duplicitnému používaniu oboch licencií – dočítate sa o tom v licenčných podmienkach pre používanie.

Pre menej skúseného používateľa to môže znamenať nemilé prekvapenie. Ak s Windows Vista nebude spokojný, alebo narazí na neriešiteľnú kompatibilitu so softvérmi ktoré používa, cesta späť je tŕnistá. Nezostáva nič iné ako odložiť Vistu do zásuvky kým sa problém vyrieši a zakúpiť si ďalšiu licenciu na Windows XP. Nešlo by to spraviť korektnejšie?