Desať pravidiel pre rýchly počítač

Máločo dokáže za pracovným stolom nahnevať viac, ako pomalý počítač. Ak je namiesto pomoci brzdou a príťažou, kdesi sa stala chyba. Zdá sa vám byť tento fenomén povedomý? Uistite sa že robíte všetko pre to, aby ste sa neželaným problémom vyhli.

16. apr 2007 o 1:00 Milan Gigel

Defragmentujte pravidelne

So súbormi na disku je to podobne ako s vecami v zásuvkách. Viete kde ich máte hľadať, avšak ak je v každej z nich neporiadok, stratíte viac času ako vám je milé. Aj pevný disk počítača vyžaduje údržbu. Ak ju ignorujete, vaše dokumenty sú „roztrhané“ na kusy, ktoré sú rozhádzané na rôznych miestach disku. Vždy ak chcete niektorý z dokumentov načítať, hlavičky musia preskakovať z miesta na miesto, aby dáta skompletizovali. Rovnaké je to i s programmi ktoré spúšťate či s ich pracovnými súbormi.

Riešenia: Defrag, AusLogics Disk Defrag

Balast odstraňujte

Čím viac súborov na disku je, tým je beh operačného systému neefektívnejší. Nemyslite si že je dostatočné, ak raz týždenne kliknete na ikonu odpadkového koša, aby ste sa zbavili jeho obsahu. Zbavujte sa balastu v počítači častejšie ako upratujete v byte špajzu. Dočasné súbory vznikajú pri behu programov kdekoľvek – internetový prehliadač si ukladá kópie objektov ktoré zobrazuje, inštalačné balíčky vytvárajú nepotrebné zálohy, balast vznikne pri každom nekorektnom reštarte, odpadky sa na disku hromadia i pri inštalácii záplat. O automatickom vytváraní bodov obnovy nehovoriac. Balast odstráňte vždy predtým, ako sa rozhodnete disk defragmentovať.

Riešenia: CCleaner, CachePal, Optimalizácia nastavení NTFS

Systémový register zoštíhľujte

Tak ako sa na disku hromadia zbytočné súbory, v systémovom registri zostávajú konfiguračné nastavenia ktoré už žiadny softvér nepotrebuje. Nafúknutá zásobáreň nastavení počítač nezrýchli. Naopak – ukrajuje z dostupnej operačnej pamäte a spomaľuje tak beh ostatných aplikácií. Keďže register je kľúčovou časťou operačného systému, pracuje sa s ním takmer nepretržite – čím menej vetiev, položiek a nastavení v ňom bude, tým rýchlejšie s ním dokáže operačný systém pracovať.

Riešenia: WiseRegistryCleaner, Free Registry Defrag, Eusing Free Registry Cleaner

Špiónsky softvér držte na uzde

Pri surfovaní na webe sa stáva, že sa do počítača skryte nainštaluje softvér, o ktorého prítomnosť nestojíte. Nemusíte navštevovať stránky so zábavou pre dospelých alebo hľadať nelegálnu hudbu či sériové čísla. Stačí ak používate vyhľadávač – nikdy neviete, kam sa preklikáte. Programy, ktoré sa pred vami skrývajú nielenže „ujedajú“ zo systémových prostriedkov počítača, ale môžu zneužívať i vaše internetové pripojenie.

Riešenia: Adaware, Search and Destroy

Počet spustených programov redukujte

Čím viac programov spustíte, tým viac úloh musí obslúžiť procesor počítača. Nepočítajú sa iba tie, ktoré ste spustili kliknutím na ikonu, ale i tie, ktoré sa zavádzajú automaticky pri spustení operačného systému. Ikony na lište nástrojov nie sú odznaky, ktoré majú počítač skrášliť – slúžia na to, aby ste sa k bežiacim softvérom prepracovali. Ak zisťujete že ste mnohé z nich v živote nepoužili a sú tam iba preto, že ich predinštaloval výrobca notebooku, zbavte sa ich.

Riešenia: MSConfig, PC Decrapifier, Windows Startup Inspector

Kone, červy a vírusy prenechajte biológom

Ani počítačová infekcia nedokáže pracovať bez toho, aby si bez vášho povolenia nevypožičala procesorový čas, priestor v operačnej pamäti, internetové pripojenie a diskové úložisko. Nielenže spomaľuje beh vášho počítača ale snaží infikovať všetko, s čím príde váš počítač do styku. Nehrajte sa na charitu – prevádzkujte iba tie softvéry, ktoré chcete. Tak ako neudržiavaná susedova záhrada zaburiní i tú vašu, infikovaný počítač ohrozuje všetky ostatné.

Riešenia: antivírusové programy

Nestrieľajte vrabce kanónom

Používajte softvéry, ktoré sú navrhnuté pre taký druh práce, aký robíte. Tak ako sa s kombajnom nepustíte na úrodu vo svojej malej záhradke, nepoužívajte veľké softvérové balíky na jednoduché úkony. To že sa dobre cítite v softvéri ktorý používajú všetci ľudia okolo vás neznamená, že ho potrebujete. Poznáte aspoň polovicu funkcií v programoch ktoré každodenne používate? Ak nie, hľadajte jednoduchšie alternatívy, poprípade staršie verzie softvérov.

Riešenia: katalógy softvérov na internete

Aktualizujte pravidelne

Aktualizácie programov a operačného systému nie sú iba na to, aby odstránili chyby programátorov, ktoré neprajníci odhalili. V mnohých prípadoch získate i vylepšenia a zefektívnenia, ktoré môžu zaistiť svižnejší beh aplikácií. Ak nadobudnete pocit že niektorá funkcia predsa len funguje akosi pomaly, sledujte na webe, či ide o problém, ktorý vývojári softvéru riešia.

Riešenia: update.dsl.sk

Upgradujte a nespite

Pokúste sa prehodnocovať, či sa vaše pracovné návyky nemenia. Nové verzie softvérov, objavenie „čara multitaskingu“ či tvorba objemných štruktúrovaných dokumentov môžu vyžadovať hardvérové zmeny. Rozšírenie operačnej pamäte dokáže neraz vyriešiť problémy s rýchlosťou, výmena zaplneného pevného disku za väčší a rýchlejší je taktiež krokom vpred. Netrpte utkvelou predstavou že notebook ktorý ste si kúpili nie je „skladačka“. Vo väčšine prípadov môžete počítať i s výmenou procesora.

Riešenia: návšteva IT predajne so servisným oddelením

Ak ide všetko dolu vodou, preinštalujte

Ak veľa jazdíte, z času na čas i ten najlepší automobil potrebuje „generálku“. Ak dávate svojmu počítaču zabrať, zanedbávate jeho údržbu a neustále čosi inštalujete a odinštalovávate, na disku môže vznikať chaos a operačný systém zahltený odpadkami nemusí pracovať najefektívnejšie. Ak máte pocit že z uháňajúcej formule sa stal melancholický slimák, nastal polčas rozpadu operačného systému. Zachráni vás kompletné preinštalovanie.

Riešenia: reinštalácia vo vlastnej réžii, recovery notebooku z CD, návšteva servisného strediska