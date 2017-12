Bill Gates údajne uvažuje o lete do vesmíru

Najbohatší muž sveta Bill Gates zvažuje možnosť letu do vesmíru. Cez týždeň to uviedol veliteľ 15. misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) Fjodor Jurčichin, odvolávajúc sa na Gatesovho kolegu, súčasného vesmírneho turistu Charlesa Simonyiho.

14. apr 2007 o 15:30 (sita)

"Charles mi povedal, že aj Bill Gates sa pripravuje na let do vesmíru," povedal Jurčichin počas rozhovoru s novinármi prostredníctvom telemostu z vesmíru. "Takže nabudúce tu niekto bude s Billom Gatesom. Pre mňa to bolo najväčšie prekvapenie tohto letu."

Americká spoločnosť Space Adventures, ktorá organizuje výlety do vesmíru, uviedla, že o Gatesových prípadných plánoch nič nevie. "Space Adventures nemá s pánom Gatesom žiadny kontakt," uviedla hovorkyňa Natalya Dedovets.

Simonyi, Jurčichin a ďalší kozmonaut Oleg Kotov sa vylodili na ISS v pondelok, po lete, ktorý stál bývalého inžiniera spoločnosti Microsoft v prepočte 625 miliónov korún. Simonyi sa na Zem vráti 20. apríla v spoločnosti súčasného tímu ISS - Rusa Michaila Ťurina a Američana Miguela Lopeza-Alegriu.

Dvaja ruskí kozmonauti zostanú na ISS ďalších 190 dní. Simonyi, ktorý zbohatol vďaka softvérovej spoločnosti Microsoft, je piatym turistom na ISS. Spoločnosť Space Adventures plánuje na budúci rok rozšíriť svoju ponuku napríklad o cestu okolo Mesiaca, ktorá by záujemcu stála v prepočte 2,5 miliardy korún.