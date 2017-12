Skladby skupiny The Beatles legálne na internete

Fanúšikovia legendárnej britskej skupiny The Beatles si už čoskoro budú môcť cez internetovú stránku iTunes spoločnosti Apple Inc. sťahovať skladby svojej obľúbenej kapely.

15. apr 2007 o 10:43 (sita)

Ako uviedol denník The Daily Telegraph, skladby The Beatles budú k platenému stiahnutiu k dispozícii po prvý raz odvtedy, čo vydavateľstvo EMI urovnalo spor so spoločnosťou Apple Corps, ktorú založila sama skupina. Široký katalóg skladieb bude obsahovať hity ako Let it Be, Hey Jude či Come Together, a to i napriek tomu, že spoločnosť EMI, ako majiteľ nahrávacích práv, spočiatku s poskytovaním hudby nesúhlasila.

Spoločnosť Apple Corps, ktorú vlastnia zvyšní dvaja členovia skupiny Paul McCartney a Ringo Starr a vdovy po Johnovi Lennonovi a Georgeovi Harrisonovi, tvrdí, že jej EMI dlží tantiémy za predaj albumov skupiny The Beatles za roky 1994 až 1999.

Skupina sa začala s vydavateľstvom súdiť na vrchnom londýnskom súde v roku 2005, aby získala svoje peniaze. Podľa The Daily Telegraph sa EMI a Apple Corps koncom marca dohodli na urovnaní sporu, no táto dohoda zostala prísne tajná. Je však zrejmé, že obe strany sa dohodli na poskytnutí skladieb skupiny na internete.