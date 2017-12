God Hand - božia ruka zasahuje

13. apr 2007 o 13:02 Ján Kordoš

Spoločnosť Clover Studio netreba konzolovým hráčom siahodlho predstavovať. Stačí vyloviť z pamäte nedávne Okami a všetky predsudky a obavy musia ísť stranou. Akčné bojovky sa síce snažil už kde kto spracovať – spomeňme na Urban Reign – ale vždy tomu niečo chýbalo. A to niečo bravúrne vytasí na hráča God Hand, pričom mu to netrvá sakramentsky dlho a robí to s istou dávkou noblesy. Len málokedy sa vidí, aby jednoduchý príbeh zaujal svojou banalitou, prvé kroky a prví mŕtvi nepriatelia vyčarovali šibalský úsmev na strhanej tvári recezenta... Herný priemysel sa zvrhol v jeden obrovský biznis, ktorý musí byť prešpikovaný všetkým možným, len nie tým podstatným, prečo sa vlastne hrám venujeme. Navyše je God Hand správne šialený, v pravých chvíľach absurdný i vtipný zároveň a atmosféra nepoľavuje ani v neskorších momentoch.

So zápletkou si nikto hlavu nelámal, veď posúďte sami. Máme tu typicky kladného hrdinou menom Gene, ktorý urputne bránil dievča pred znásilneným. Odmenou mu bola odseknutá ruka. Jeho vlastná. Nepríjemný darček, ale na druhú stranu by tak Gene nikdy neprišiel k náhrade. A ono to nie je len taká obyčajná protéza, lež božia ruka. Jedného kedysi famózneho argentínskeho futbalistu tentoraz necháme mimo hry: hrdinova packa totiž dokáže divy. Je extra silná a dáva otcovské ako od drevorubača. To by však na zápletku bolo málo, preto treba pridať obligátne: niekomu hrablo v bedni, chce ovládnuť svet a preto mu v tom treba zabrániť. Príbeh by síce nevydal ani na štvrť strany letáku z Tesca, ale koho to trápi, nech sa zamyslí nad jednoduchým faktom. Treba nám niečo viac k poriadnemu držkovaniu a nakopávaniu oblasti medzi nohami? Potrebujeme si predsa dokázať, že naše virtuálne ego je supermanovsky kladné a zahorí túžbou zniesť zlo zo svetla pri najmenšej príležitosti. To sa ráta, to nám stačí, veď nepotrebujeme desiatky minút sledovať neskutočne drsné výrazy kamenných tvári gerojov (Chuck Norris... ehm) a pompézne záchranárske práce. S miernym nádychom grotesky sa tak presúvame do prvej lokácie, nápadne sa podobajúcej na Divoký západ v najlepších rokoch. Postupom cez obdobie renesancie navštívime aj sci-fi vesmírnu loď alebo cirkus.

V šialených prostrediach by sa ťažko uživili bežní protivníci a God Hand zasadzuje jednu šialenú ranu za druhou. Podivní samuraji alebo bližšie nešpecifikovateľné stvorenia sa dajú zniesť, ale čo tak odfarbení homosexuálni černosi. Samozrejme sporo odetí a s indiánskymi pierkami na chrbte... Je to len jeden z príkladov a to na vás čakajú napríklad neskutočne bizarní klauni a iné výplody chorých myslí. Najlepšie však je, nechať si tieto výjavy pre seba, aby ste po ich spoznaní ostali rovnako šokovaní ako ja. Prostredie je voľné v rámci úrovni, takže nebojujete v uzatvorených arénach a slobodne sa pohybujete v danej mape. Zaujímavým spestrením sú peniaze – dobre, ono sú prachy zaujímavé vždy, ale za virtuálnu menu si v God Hand nakupujete nové údery a sami si ich priraďujete k daným tlačidlám. Samozrejmosťou je vytváranie kombinácií viacerých buchnátov a to je už potom mela. Treba rozumne voliť medzi silnejšími no pomalšími atakmi, pretože protivníci majú tendenciu prerušiť dané kombo a v tom momente dostane výprask vy a nie súper.

K dispozícii máte aj špeciálne orby, ktorých aktivovaním spustíte jeden z mnohých efektných ťahov, ktorý odrovná kdekoho. Po nazbieraní určitého množstva energie po bitkách sa vám sprístupní možnosť využitia spomínanej božskej ruky: čas sa akoby spomalil, na vaše údery protivník nestíha reagovať, rýchlo mu uberáte život a navyše ste sami nesmrteľní. Príjemný a často využívaný bonus. Zdravie si doplňujete zbieraním ovocia, bonusy získavate na kartách – jednoducho beat´em up klasika, odohrávajúca sa v troch rozmeroch. Síce je celý koncept tvrdo naskriptovaný a voľného potácania po rozsiahlych mapách sa nedočkáte, no vôbec to nevadí. Sloboda by bola svojim spôsobom zväzujúca: takmer nikde žiadny protivník, hľadanie najbližšieho kynoženia – pomalá, avšak o to drastickejšia smrť pre priaznivca akčných titulov. Okrem obchodu môžete balík peňazí získať / utratiť v miestnom kasíne, kde nájdete všetko od jednorukých banditov po poker či blackjack. Ani to nebolelo a môžeme rovnými nohami skočiť do hodnotiacej časti.

GRAFIKA 5 / 10

Grafické spracovanie nielenže vyzerá kvôli zomierajúcemu chripotu PS2 mierne vyšeptane, ale ani tvorcovia nevložili do vizuálu niečo viac. Pri pohľade na spomínané Okami to rozhodne zabolí, avšak i na jednoduché textúry a zopár chabých objektov na mape si hráč zvykne. Je to predsa len obyčajná mlátička, no i tá by si zaslúžila menej laxný prístup. Navyše sú niektoré textúry pri pohybe kamery priehľadné, čo je na konzolách pomerne nepredstaviteľný bug. Dizajn úrovní pozostáva väčšinou z jednoduchých miestností, pospájaných chodbami. Exteriéry sú zas často prázdne. Rôznorodosť to svojim spôsobom zachraňuje, no tvorcovia mohli rozhodne grafiku omnoho viac vyčačkať. Ako je dobre známe, do dvoch rozmerov sa miera detailov dá zdvihnúť do nebies (prípad starších automatoviek), no magické 3D vyžaduje omnoho prepracovanejší prístup a získať si hráča akýmikoľvek detailmi. Aspoňže animácie pohybov postáv sa podarili na výbornú a nemusíme sa obávať žiadnych neprirodzených lámaní kĺbov. Na akokoľvek zničiteľné prostredie zabudnite ešte pre myšlienke naň, pretože jediné rozpadávajúce sa objekty sú tradičné drevené bedne, v ktorých sa občas skrýva nejaký bonus.

INTERFACE 8 / 10

Pohybové kreácie postavy sú jednoduché a zároveň bravúrne zvládnuté. Okrem dvoch bojových úderov tu máme ešte vyvolanie špeciálneho komba, ktoré si sami konfigurujete s vami nakúpených úderov. Blok je riešený originálnym, no o to prirodzenejším spôsobom. Nie je umiestnené na žiadne tlačidlo a statickosť sa nám navolením na pravý analóg vytratila. Blokovanie tým pádom nepatrí medzi nutné zlo, ale jednoduchým spôsobom využívaná pomoc. Pohybom do strán krúžite okolo protivníka, pritiahnutím k sebe odskočíte od protivníka a zostávajúci pohyb slúži na blokovanie úderov do vrchnej časti vášho tela. Spočiatku je využitie pre niekoho možno nemotornejšie, než by sa zdalo, ale stačí len pár minút praxe a systém blokovanie dostanete do krvi. Kde sa teda stala chyba a hodnotenie straší "len" na osmičke? V menu, priatelia. Keď nadávame na konzolové menu v PC hrách, dá sa to brať ako tradične tragicky odfláknutú konverziu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Je to skvostný pocit užívať si nádherné chvíle v spoločnosti God Hand. To máte ako zbožňovanie svojej dominantnej družky, ktorej za každou vetou imponujete slovným spojením „ó, moja pani“ a slastne si užívate každú sekundu v jej prítomnosti. Pohltí vás a nebudete vedieť ako sa jej zbaviť – vlastne to ani nebudete chcieť. Plníte každé jej prianie a za každé milé slovíčko žiarite šťastím. Áno, rovnako je na tom aj hrateľnosť God Hand, ktorá vás buď jednoducho chytí a nepustí alebo po minúte znechutene pozeráte na obrazovku. O tom však žáner bojoviek je, navyše sa v tejto číro-čistej podobe už pomerne dlhšiu dobu nedostavil. Skutočne nebudete v hre robiť nič iné ako mlátiť hordy protivníkov, predierať sa bizarnými prostrediami a po celý čas si neskutočne užívať ohromný spád. Po celý čas dvíha adrenalín na únosnú mieru obtiažnosť a chvíľ na oddych nie je mnoho. Pre niekoho nie príliš lukratívna zábava, to si treba priznať, avšak kto na vlastnej koži zažil vypalováky typu Renegade, utrie slzu v oku a láskou sadne s gamepadom ku God Hand. Všetko je nalinkované, z vopred daného kúta na vás vybafne ten a ten protivník, nič sa nemení – aj tak je to božská zábava, pri ktorej vypnete mozog a sústredíte sa len na správne načasovanie úderov. Ťažko to popísať, no ak má platiť známe „v jednoduchosti je krása“, God Hand to nádherne dokazuje. Bojový systém nakupovania nových úderov v kombinácií so skladaním vlastných zostáv robí navyše hru pestrou. Keď si k tomu pripočítate riadnu porciu humoru, ktorý dokonca zaútočí na bránicu i robením si zábavy zo samotnej hry, ťažko sa budete tváriť otrávene či nebodaj unudene.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Mierny nadhľad treba zachovať aj pri zvukových efektoch. Všetko znie ako v tradičných B-čkových filmoch. Krátke a úsečné hlášky spoločne s hrdinskými prejavmi síce nebudú patriť medzi ospevované vlastnosti hry, no úplne stačí počúvať vzdychy a údery pri bojoch – správna atmosféra okamžite navodená.

HUDBA 7 / 10

Kde sú tie časy, keď sme na 8bitoch počúvali stále dokola jednu melódiu a vôbec nám nepripadala ohraná. Svojou chytľavosťou jednoducho niektoré skladby nevymierajú a dodnes si pamätám, ako som niektoré hry nahrával na starom Didaktiku len preto, aby som si vypočul úvodnú skladbu. Prenesieme sa však v čase do prítomnosti: God Hand si zakladá na rovnakých princípoch a hoci je hudobná slučka niekedy až depresívne krátka, ani raz počas hrania sa mi nestalo, že by som radšej hudbu vypol. Westernové melódie sú úplne šialene jednoduché, no práve to im možno pridáva na kvalite. Pri použitý božej ruky sa navyše zrýchli i hudba a to je vám potom riadna muzička. Len s ohľadom na mladšie ročníky volím radšej nižšie hodnotenie. A nie, skutočne tam nehrá žiadny orchester, nenájdete tu žiadne slávne meno interpreta či skupiny, no som rád, že som si úvodnú skladbu dokázal konečne vytlačiť z hlavy.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

V podobných arkádach sa vždy ukázala sila a odhodlanie hráča, ktorý pre pokorenie hry musel vytrpieť pomerne dosť. Naučiť sa naspamäť postup v tej ktorej úrovni a potom s prstom vo svojom obľúbenom otvore zmiesť tupých protivníkov zo svetla interaktívneho sveta. God Hand má základ totožný, dokonca aj nepriatelia by v hlúposti mohli súťažiť i s... nie, dnes budeme politicky korektní. Protivníci však dokážu zablokovať niektoré vaše výstupy a okamžite prihodiť nakladačku na váš chrbát. Treba preto občas trochu pouvažovať a nehrnúť sa do akcie hlava-nehlava. Opakovaniu úrovní sa nevyhnete, dokonca i niekoľkonásobnému, no i tak mi pomerne vysoko nastavená obtiažnosť nevadila a možno práve preto som si hru viac vychutnával. Staré dobré časy, kedy bolo nutné zaťať zuby, ešte pevnejšie uchopiť ovládač a znovu sa s vervou pustiť späť do hrania, sú späť. Nemáte síce žiadne životy a pozíciu si ukladáte po úspešnom prejdení mapy, ale nezanedbateľné zážitky s adrenalínovým behom s minimom zdravia sa vrátili. Treba to zažiť a nechať si pocit frustrácie najprv prejsť hlavou, či za hráčovu smrť môže nevhodne navrhnutá obtiažnosť alebo samotný hráč.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,9 / 10

God Hand je ojedinelý prípad hry, ktorá poteší hlavne starších hráčov. Číra hrateľnosť dopomôže k neskutočne rýchlemu odreagovaniu ako sa to už dávno žiadnemu titulu nepodarilo. Žáner pouličných mlátičiek ako z dôb 8bitov sa vracia v troch rozmeroch. Keby nebolo nevýraznej až úbohej grafiky, bolo by hodnotenie ešte vyššie. Jednoduchý koncept, ale výrazná zábava. Niet viac čo dodať – God Hand buď budete milovať alebo nenávidieť.