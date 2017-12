Pre reguláciu roamingu hrozia vyššie ceny volaní doma

Brusel urobil ďalší podstatný krok k zlacneniu roamingu. Europoslanci vplyvného výboru pre priemysel takmer jednohlasne podporili návrh, ktorý má viesť k zlacneniu roamingu.

13. apr 2007 o 11:30 Kateřina Šafaříková, Brusel

Brusel urobil ďalší podstatný krok k zlacneniu roamingu. Europoslanci z vplyvného výboru pre priemysel včera takmer jednohlasne podporili návrh, ktorý má viesť k zlacneniu hovorov v cudzine a do zahraničia.

Poslanci sa postavili za to, aby minúta volania z mobilu v cudzine stála najviac 40 eurocentov, teda niečo málo cez 13 korún. Rovnako dlhý prichádzajúci hovor by mal stáť maximálne 15 centov, zhruba päť korún. Ich návrh by znamenal priemerné zlacnenie roamingu v únii až o 70 percent.

Teraz ho ešte musí v máji posvätiť celý eurosnem, čo sa predpokladá, pretože všetky kľúčové výbory sa za ťah proti drahému telefonovaniu postavili. Rovnako národné vlády. Tie sa k návrhu dostanú v júni a dohoda nie je úplne istá. Niektoré z nich, napríklad nemecká, britská, ale i česká alebo slovenská, majú k regulácii cien výhrady. Ba aj tie naklonené zavedeniu plošných cenových stropov navrhovali pre operátorov ústretovejšie sadzby: 50 centov za volanie a 25 centov za prijatie hovoru v zahraničí.

Regulácia sa do leta asi nestihne

Pokiaľ návrh prejde podľa predstáv europoslancov, nová tarifa by sa automaticky týkala všetkých, teda nových i starých zákazníkov. Je ich viac ako 150 miliónov. Toľko ľudí využíva v únii roaming.

Kedy začne platiť nový cenový strop , zatiaľ nie je úplne isté. Poslanci navrhujú dosť šibeničný termín: mesiac potom, čo by sa pravidlá objavili v zbierke eu­rozákonov. To by podľa nich mohlo byť už v júli. Experti na unijnú legislatívu sú skeptickejší. Tvrdia, že aj keby v júni došlo k dohode medzi národný­mi vládami, bude tri me­siace trvať, než sa vec objaví v zbierke. Nová tarifa by tak začala platiť najskôr od septembra.

Spravodajca pre zákon, ra­kús­ky konzervatívec Paul Rü­big, včerajšie hlasovanie označil za jasný signál európskym spotrebiteľom, ktorý „narovná podmienky na trhu a podporí konkurenciu“. Podobne to oko­mentovala komisárka Vivian Redingová, ktorá s bojom proti prehnaným cenám za roaming vlani začala.

Podľa nej „zvoní poplatkom za roaming v Európe umieračik“.



Zdražejú domáce hovory

Operátori proti regulácii od začiatku protestujú a varujú, že budú musieť zvýšiť ceny za domáce hovory, aby vyrovnali straty, ktoré im stanovenie stropu za roaming spôsobia. Podľa Davida Pringla z asociácie GSM, ktorá združuje hlavné mo­bilné firmy, je regulácia ma­loob­chodných cien „bezprecedentná a neodôvodnená“. „Povedie to k nerovnováhe na trhu a znemožní konkurenciu taríf. Takto nastavené ceny budú v mnohých prípadoch nižšie, než aké platí zákazník za porovnateľné domáce hovory. „Návrh odmietame,“ povedal Pringle.