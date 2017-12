Výbor EP pre priemysel schválil návrh na stanovenie stropu pre ceny za roaming

12. apr 2007 o 13:15 TASR

Brusel 12. apríla (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre priemysel dnes podporil návrh na stanovenie stropu pre poplatky za roamingové hovory. Horná hranica by tak mala byť podľa výboru 40 centov za minútu v prípade odchádzajúcich hovorov a 15 centov za minútu pre prichádzajúce hovory.

Ide o striktnejšie sadzby než navrhovala Európska komisia (EK). Tá požadovala maximálne 50 centov za minútu odchádzajúceho roamingového volania a 25 centov za minútu prichádzajúceho roamingového hovoru.

Návrh musí schváliť EP aj členské krajiny. V pléne bude EP o návrhu hlasovať 9. mája. Do letných prázdnin európskych inštitúcií by sa mali na kompromise dohodnúť aj členské krajiny EÚ. Ministri telekomunikácií sa na svojom marcovom zasadnutí zhodli na tom, že zákazníci by za roamingové hovory mali platiť menej.

Medzi jednotlivými členskými krajinami existujú v poplatkoch za roaming obrovské rozdiely. Zatiaľ čo najnižšou cenou za roaming bolo podľa minuloročného porovnania nákladov 20 centov za štvorminútový telefonát zákazníka fínskeho mobilného operátora počas pobytu vo Švédsku, najdrahším bol rovnako dlhý telefonát maltského zákazníka volajúceho v Lotyšsku, ktorý zaplatil 13 EUR. Tieto rozdiely sú podľa EK dôkazom toho, že trh potrebuje nápravu.

Podľa predsedníčky výboru Angeliky Nieblerovej by k skutočnému zníženiu poplatkov mohlo dôjsť koncom tohto roka.