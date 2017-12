Command & Conquer 3 : Tiberium Wars - návrat ku koreňom!

Dune 2 žáner real-timových stratégií vytvorila, Command & Conquer ho dotiahol do podoby, ktorá ostala po mnohé roky takmer nezmenená. Kampaň na dlhé hodiny, príbeh v rozmeroch celovečeného vojnového filmu a geniálny multiplayer. Už nezáleží na tom čo bude

12. apr 2007 o 13:00 Tomáš Koza

Načo by vlastne niekto siahal na systém, ktorý v tej dobe bavil každého a bol zárukou úspechu? To len posledné roky sa tvorcovia hier snažia žáner RTS obohatiť o množstvo, síce zaujímavých, ale vzhľadom na zábavu úplne zbytočných, prvkov vykradnutých z ostatných žánrov. Áno, je pravda, že my kritici každému klonu bez prvkov originality dáme poriadne zabrať. Ale je aj pravda, že už dlhší čas je vo vzduchu cítiť istú prázdnotu, ktorá priam volá po ďalšom klone, po ďalšom diele s klasickou schémou, ktorá vám poskytne tú pravú RTS zábavu. A ako inak sa vrátiť ku koreňom, než práve spomínaným Command & Conquerom, všade prítomným tibériom a starými známymi aktérmi GDI a NOD.

Myslím, že som už dal dostatočne najavo, že Command & Conquer 3 je presne taký ako jeho predchodcovia. Základný herný systém sa takmer nezmenil, namiesto toho došlo k drobným úpravám, ktoré podľa môjho názoru posúvajú hrateľnosť ďalej a robia hru dynamickejšou. Autori odobrali také zbytočnosti ako budovu na opravovanie jednotiek, čo znamená, že MCVčko môžete postaviť aj bez nej a hlavne môžete všetky jednotky opravovať priamo v továrni. Postavením ďalšej továrne alebo kasární sa už nezrýchli produkcia jednotiek. Jednotky totižto môžete produkovať v každej továrni samostatne, no na rozdiel od Generals, nemusíte príslušnú budovu hľadať na mape, pretože sú všetky prakticky prístupné z interfacu. Veľkou zaujímavosťou sú taktiež trosky, ktoré po boji ostávajú z tých najsilnejších jednotiek. Ak na vás teda nepriateľ zaútočí s divíziou avatarov a vy jeho útok odrazíte, stačí postaviť zopár inžinierov a trosky obsadiť, čím ihneď získate armádu na protiútok. Tým sa však výpis drobností nekončí.

Systém hry je teda veľmi jednoduchý, dá sa dokonca povedať, že rovnako jednoduchý ako v jeho predchodcoch. V hre sú však drobné detaily a maličkosti, ktoré dávajú Command & Conquer 3 nálepku „easy to learn, hard to master“. Základy sa teda naučí každý, no majstrom sa stanú len niektorí a presne táto vlastnosť je pri hrách najcennejšia, pretože sa tým rapídne predlžuje herná doba a podstatne zlepšuje multiplayer.

Strany v hre ostali prakticky nezmenené. Global Defense Initiative a Brotherhood of NOD sú v mnohých smeroch rovnaké, čo sa týka herného štýlu. GDI spoliehajú najmä na hrubú silu a priamy útok a ich špeciality sa týkajú najmä podpory bojiska ako takého. Majú k dispozícii napríklad mobilnú bojovú základňu, ktorá má sama o sebe pomerne slušný palebný potenciál a navyše dokáže opravovať poškodené jednotky. NOD na strane druhej v priamom boji v mnohom stráca. Svoje slabiny v tankových súbojoch však doháňa rôznymi zákernosťami a veľmi dobrou obranou. Zaujímavou novinkou v ich radách je Shadow team, čo je malá skupinka vojakov, schopná nasadiť krídla a vzlietnuť. Navyše sú neviditeľní a majú k dispozícii nálože, ktorými sa dá v nepriateľovej základni narobiť poriadna šarapata. Ďalej im pribudli Avatarovia, čo sú pomerne silní roboti, schopní asimilovať technológie z iných jednotiek, takže im môžete pridať napríklad stealth generátor či plameňomet. No a samozrejme kopec iných vecí.

Konečne sa dostávame snáď najväčšej novinke, ktorou sa nový Command & Conquer môže pýšiť. Je to samozrejme nová rasa, ktorá nesie názov Scrin. Ide o podivnú rasu mimozemšťanov, ktorí celú svoju techniku stavajú na biológii, takže sa miesto plechových tankov dočkáte rôznych zmutovaných živočíchov a zvláštnych lodí. Ich sila je predovšetkým vo vzduchu, kde sa im nemôže rovnať GDI ani NOD. Majú totižto k dispozícii širokú paletu leteckých jednotiek, od malých stíhačiek cez bojové krížniky až po lietadlové lode, schopné bojisko zahaliť iónovou búrkou, ktorá okrem toho, že ničí nepriateľské jednotky, dáva bonus do útoku mimozemskému letectvu. Ich zbraňou hromadného ničenia je čierna diera, ktorá v určitom okruhu do seba vtiahne všetko živé aj neživé. Ich nevýhoda je najmä v absencii špeciálnych pechotných jednotiek ako Komando či Shadow team. Túto nevýhodu, a ešte zopár ďalších drobností, však doháňajú regenerátorom tibéria, ktorý dokáže obnovovať vyťažené tibériové polia.

Do Command & Conqeru 3 pribudli po vzore Generals, mnohé ability, ktoré sa časom dobíjajú a dávajú vám na bojisku výhody rôzneho druhu – vysadenie elitných jednotiek, bomby, míny, radarový scan atď. Veľkou zmenou oproti Generals je však to, že jednotlivé ability už nie sú zadarmo a musíte si teda sakra dobre rozmyslieť, či miesto zhodenia bomby radšej nepostavíte dve orky naviac.

Starý Command & Conquer a všetky jeho pokračovania sa pýšili množstvom animácií, ktoré boli buď iba súčasťou briefingu, alebo postupne dotvárali celkový príbeh hry. Inak tomu nie je ani v najnovšom pokračovaní tejto legendárnej série. Ba čo viac, animácií je oveľa viac, než kedykoľvek predtým. Kane je živý, jeho pobočníci krvilační a opäť až príliš sebaistí. Aj vďaka tomuto, alebo možno iba kvôli tomuto, je Command & Conquer 3 jednou z mála stratégií, v ktorých sa vám príbeh dostane pod kožu. Či už chcete alebo nie.

GRAFIKA 9 / 10

Keď som prvýkrát videl obrázky z tejto hry, povedal som si „hmm, tak toto bude pekné“. No a potom som si prvýkrát zahral demo a uvidel všetko v pohybe a to neisté „hmm“ sa zmenilo na „wow“. Grafika je jedným slovom úžasná. Výbuchy a plamene sú rozhodne na prvom mieste, keďže vyzerajú takmer fotorealisticky. Bojisko v tej najrušnejšej hodine vyzerá ako predstavenie pyrotechnikov, laseri rôznych farieb križujú obrazovku, do toho všetko vybuchuje a zanecháva za sebou vraky. Zaujímavé je, že hra má v nastaveniach k dispozícii niekoľko stupňov antialiasingu, pričom keď si hru pustíte na druhom, obraz sa mierne rozmaže, takže hra vyzerá ako by mala zapnutý Bloom efekt. Neviem, či sa to však náhodou netýka len kariet s čipom značky nVidia. V každom prípade je to veľmi zaujímavá možnosť pre hráčov, ktorým bude počet polygónov v hre trošku vadiť, pretože niekedy sa vám môže zdať, že ich je trochu málo.

Polygóny však nie sú všetko, veď okrem naozaj úžasných svetelných efektov sa Tiberium Wars môže pochváliť aj geniálne vyzerajúcou vodou. Dovolím si tvrdiť, že táto hra má najlepšiu vodnú hladinu zo všetkých stratégii, aké som kedy videl. Veľkým plusom grafiky je aj veľmi dobrý a najmä rozmanitý dizajn jednotiek či rozmanitosť terénu a bohatá pestrosť jednotlivých máp. To najlepšie som si však nechal na záver. Na rozdiel od Supreme Commandera, je Command & Conquer 3 o poznanie menej náročný na HW. Keďže ide už o trochu starý engine (Battle for Middle-Earth 2), zvládajú ho aj staršie stroje.

INTERFACE 9 / 10

Klasický bočný panel je poznávacím znakom všetkých hier s nálepkou Command & Conquer (teda okrem Generals). Na ňom sú ako obvykle záložky reprezentujúce jednotlivé odvetvia výroby, teda budovy, obrana, pechota, letectvo a tanky. Veľkým plusom je, že pod každou kategóriou si môžete presne vybrať, v ktorej továrni to či ono chcete vyrobiť, takže na rozdiel od Generals už nemusíte hľadať príslušnú továreň na mape. Okrem toho sa vám po výbere továrne (či už cez hlavnú obrazovku alebo cez bočný panel) zobrazí ikonka na minimape, aby ste hneď vedeli jej polohu. Väčšina sa však z interfacu takmer vôbec nezmenila, prečo by sa vlastne aj mala? Dokonalý interface treba postupom času dotvárať len detailmi ako napríklad ten, ktorý som spomenul vyššie. Ďalšou novnikou je možnosť vytvárať si klávesové skratky, ktorých máte na výber dosť veľa.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Na svete je určite pomerne dosť ľudí, ktorí budú nad touto hrou ohŕňať nos. Nech si však hovoria čo chcú, je to jedna z tých skupín, ktorej názor ma absolútne nezaujíma. Vyrastal som na starom Command & Conqueri a na prvom Red Alerte. Pojem stratégia sa viaže najmä s hrami od Westwoodu. Keď som sa dozvedel, že sa pripravuje pokračovanie, hádam aj týždeň som poriadne nespal a keď hra vyšla a dostala sa mi do rúk, tak som nespal už vôbec.

Tiberium Wars vám ponúkne geniálnu kampaň, poprepletanú množstvom videí s profesionálnymi aj poloprofesionálnymi hercami. Náplne jednotlivých misií sú síce už trochu otrepané (v ktorej RTS však nie sú, že?), no aj tak vás dokážu držať pri monitore, pretože táto hra má obrovskú dynamiku a medzi stratégiami až nevídanú akčnosť. Popri hlavných úloh máte v misiách aj postranné, ktorých splnenie vám po misii vynesie lemovanie na medaile. Je to síce trochu málo, ale nie je to krásny pocit mať na každej misii zlatú medailu za najťažšiu obtiažnosť, olemovanú dvoma pruhmi? Vo svojej podstate sa hrá Command & Conquer presne tak isto ako všetci jeho predchodcovia. Ide teda o C&C s novou tvárou, obohatený o množstvo detailov a jednu novú rasu. Naozaj si neviem predstaviť, čo by som na hrateľnosti ešte zmenil, poprípade pridal tak, aby sa tá hlavná kostra nezmenila. Ide predsa o Command & Conquer, nič viac, nič menej. Pre mňa je to plus. Ak to nie je plus aj pre vás, tak nečítajte túto recenziu a nehrajte túto hru, to je všetko čo vám nato môžem povedať.

MULTIPLAYER 10 / 10

Všetky tie videá a kampane sú síce krásne, ba dokonca až fascinujúce. V konečnom zúčtovaní však na nich vôbec, ale vôbec nezáleží. Moje srdce si séria Command & Conquerov získala najmä svojím multiplayerom. Hodiny a hodiny súbojov v Red Alerte či v Generals a ešte stále ma to baví. Táto séria má totižto v multiplayeri jedno obrovské čaro: jednoduchosť, no zároveň množstvo možností ako nepriateľa zničiť. A pritom vôbec neznamená, že ak je Mamooth tank najsilnejší, že ho treba vyrábať na tisíce. Môže totižto prísť nejaký šialenec, čo do vašej základne prepašuje skupinku inžinierov a máte po paráde. Jednotlivé hry sú strašne rýchle a dynamické. Ak sa stretnú dvaja vyrovnaní hráči, tak ich duel trvá maximálne 25 minút, no po dohraní máte pocit akoby to bolo oveľa viac. A to nie preto, že je hra taká nudná, ale preto, že sa za krátky čas sa v tejto hre zomelie tak veľa, až si človek začne myslieť, že do toľkých minút sa to proste zmestiť nemôže.

ZVUKY 10 / 10

Je to už dávno, čo EA zhltla Westwood. O výhodách a nevýhodách tohto počinu sa baviť teraz nebudeme. Jasné ale je, že s EA prišli aj peniaze a s peniazmi prišla aj zvuková kvalita. Zvukové efekty sú na profesionálnej úrovni, o tom niet pochýb, čo si však môžete na nich všimnúť hneď, je využitie niektorých zvukov z prvého Command & Conqueru! Napríklad povestný srdcervúci výkrik umierajúceho vojaka. Mne osobne sa tento krok strašne zapáčil, pretože sa človek cíti naozaj ako v Command & Conqueri. Na druhej strane potom stojí dabing, respektíve herecké výkony vo videách. Ide síce väčšinou o neznámych hercov, no podávajú pomerne kvalitné výkony (na počítačovú hru). Narazíte však aj na nejaké tie minimálne známe tváre, napríklad Josh Holloway (seriál Lost) alebo Michael Ironside (Krajné Medze – a kopa iných seriálov).

HUDBA 8 / 10

Hudba neurazí a s trochou šťastia aj poteší. Počas času pokoja hrajú miernejšie melódie a počas boja sa všetko zrýchli. Klasika. O jednotlivých motívoch sa tu tak isto rozpisovať nebudem, koniec koncov ide o osobný vkus každého z vás. Čo ma však trochu trápi: soundtrack ani z ďaleka nedosahuje tú razantnú kvalitu Red Alertov alebo Dune 2 (či remaeku Dune 2000).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Engine hry bol vyrvaný z hry Battle for Middle-Earth a myslím, že autori si z neho okrem grafiky vypožičali aj model inteligencie. Veď tieto dve hry sa až natoľko nelíšia, aby to nebolo použiteľné. Je to proste vidieť - počítačom riadený protivník sa chová veľmi podobne a je aj veľmi podobne náročný. Na najvyššom stupni záťaže budete musieť klikať hlava nehlava a vedieť naozaj veľmi presne čo, kedy a ako použiť, aby ste nad ním zvíťazili. Čo sa týka náročnosti hry samotnej, úplne nadšení byť nemôžeme. V kampani samozrejme máte na výber na akej záťaži budete hrať, môžete si ju však kedykoľvek medzi misiami zmeniť. Pričom ten najvyšší stupeň je tak akurát pre bežného stratéga, čím chcem povedať, že sa mohlo trošku pritvrdiť. Ak totižto misiu prejdete, objaví sa vám na mape nad jej lokáciou medaila podľa stupňa náročnosti na akej ste ju dohrali. Hra by bola oveľa príťažlivejšia, keby sa Hard nedal zdolať len tak ľahko a človek by sa do neho mohol pustiť až po dokonalom preskúmaní danej misie. Celkovo však kampaň v tomto smere hodnotím pozitívne. Párkrát som dokonca musel misiu reštartovať, lebo som zle odhadol situáciu a počítač ma rozdrtil. Narazíte teda aj na ťažké, aj na ľahké misie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,1 / 10

Keď som videl hodnotenie tejto hry v jednom nemenovanom papierovom časopise, div mi oči nevypadli. Dať recenzovať túto hru človeku, ktorý sériu Command & Conquer nepozná a k jej multiplayeru sa ani len z ďaleka nepriblížil, je veľká chyba. Ja ten prípad nie som, na tejto sérii som vyrastal a vážim si každý jej diel. Hoci sú mnohé z nich navzájom až príliš podobné, majú však na to právo, pretože oni sú vzorom pre mnohé iné hry. Inak na tom nie je ani Command & Conquer 3: Tiberium Wars. Je to proste C&C, bodka. Je to však veľmi kvalitné C&C a rozhodne svojim bratom hanbu nespraví, ba práve naopak, mnohých z nich zahanbí sám.