LG Flatron M1921A – devätnásť palcov nielen do detskej izby

Počítačový LCD monitor vybavený televíznym tunerom je zaujímavým riešením pre detské izby a malé byty, kde je práca na počítači doplnená filmovou zábavou. Ak je monitor vybavený dostatočným počtom vstupov pre pripojenie videotechniky, je pravdepodobné, že

16. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel

ho využijete naplno. My sme mali možnosť zoznámiť sa v redakcii s Flatronom M1921A z dielní LG, ktorý je takpovediac „monitorom pre všetko“.

Konzervatívny dizajn nič neskazí

M1921A má uhladený, konzervatívny dizajn, vďaka ktorému si ho možno vôbec nevšimnete. Už na prvý pohľad je však zrejmé, že výrobca stavia tento model do pozície televízneho prijímača, ktorý je možné pripojiť k počítaču. Reproduktory sú umiestnené do pozdĺžneho panelu pod LCD displejom, ovládacie prvky sú umiestnené na vrchnej hrane tak, ako by sa počítalo iba s príležitostným používaním. Niet divu – v základnej dodávke je infračervený diaľkový ovládač, ktorý zabezpečuje prístup ku všetkým funkciám.

Jednoduchý dizajn so sebou nesie dve výhody. Monitor zapadne do akéhokoľvek interiéru a ani po niekoľkých rokoch používania nebude pôsobiť zastaralým dojmom. V krátkosti povedané – žiadne experimenty, ktoré by bili do očí.

Ergonómia by mohla byť lepšia

Vyhotovenie naznačuje, že ide o model pri ktorom cítiť v ergonómii cenový kompromis. Jednoduchý podstavec výškovú nastaviteľnosť neponúka. Počítať však môžete s možnosťou bezbariérového natáčania do strán a vertikálnou reguláciou náklonu – práve tá sa ukázala byť dôležitá.

Podstavec poskytuje stabilnú platformu optimalizovanú pre vyššiu hmotnosť displeja. Jeho demontáž je možná, pri pokuse o upevnenie na stenu je potrebné počítať s drobnými obmedzeniami.

Zadný panel je vyzbrojený štvoricou montážnych bodov štandardu VESA 100×100, konektory sú však otočené tak aby smerovali k stene a nie nadol. Ponúkajú sa dve riešenia – kabeláž s konektormi v tvare „L“ alebo použitie držiaka, ktorý zobrazovací panel oddiali 10 centimetrov od steny. Vzhľadom na 7 centimetrovú hrúbku samotného panelu by bolo toto riešenie neestetické.

Zobrazovací panel patrí do strednej triedy

Výrobca reagoval na postrehy používateľov pri predchádzajúcom modeli M1917A a vyzbrojil monitor kvalitnejším LCD panelom. Používateľ môže pri 19 palcovej uhlopriečke očakávať rozlíšenie 1280x1024 bodov, pričom stranový pomer dosahuje štandardný pomer 4:3. Pre sledovanie televízneho vysielania je to ideálne, ak si však radi vychutnávate širokouhlé filmy z DVD, o časť zobrazovacej plochy budete ukrátení.

Displej má dobu odozvy skrátenú na 5 milisekúnd a pri počítačových hrách a videách ponúka celkom slušný výkon. Podsvietenie s intenzitou 300 cd/m1 a kontrastný pomer 700:1 sú pre nenáročného používateľa dostatočné, je však zrejmé že podsvietenie by mohlo byť o čosi silnejšie. Pri porovnávaní s podobnými monitormi v rovnakej cenovej triede sme nadobudli pocit, že zobrazenie je o čosi menej jasné, ako sa pri práci s dokumentmi či surfovaní očakáva. Kým televízne vysielanie prekvapilo vysokou kvalitou zobrazenia, pri práci s textom badať, že optimalizácia šla práve smerom k multimédiám.

I keď výrobca udáva 170° pozorovací uhol v horizontálnom i vertikálnom smere, vertikála trpí značným obmedzením. Už pri miernom pohybe hlavou sme zaregistrovali miernu stratu kontrastu vo vrchnej či spodnej časti displeja. Omnoho zreteľnejšie je toto obmedzenie v prípade, že sa rozhodnete sledovať televízne vysielanie z postele, ktorá je umiestnená pod úrovňou stola. Čím je scéna tmavšia, tým zreteľnejší je nízky kontrast. Preto je nevyhnutné monitor sklopiť nadol – podstavec s častým naklápaním počíta, problém je zažehnaný.

Čo sa podsvietenia týka, jeho jemná nerovnomernosť v slabších parametroch displeja zaniká, takže nepôsobí rušivým dojmom. Dá sa povedať, že displej je vhodným nástrojom pre hranie hier a sledovanie multimédií, ak však chcete dlhé hodiny vysedávať pred dokumentmi a webovými stránkami, vizuálne pohodlie si neužijete.

Vstupov dostatok, DVI chýba

Multimediálne nasadenie je zrejmé už pri prvom stretnutí s monitorom. Analógový VGA vstup je doplnený o jednozložkové kompozitné video, dvojzložkový S-Video konektor a nechýba ani SCART konektor pre trojzložkové prepojenie s DVD prehrávačom. Samozrejmosťou je i zabudovaný analógový TV tuner, ktorý si poradí so širokým frekvenčným pásmom pokrývajúcim rozsah používaný káblovými televíziami.

Absencia DVI konektoru je trochu na škodu, pretože pri VGA pripojení je zrejmá o čosi mäkšia kresba, akú by človek očakával. Neznamená to že obraz je rozmazaný, zvýšenie kontrastu a ostrosti v nastaveniach grafickej karty však pomáha zvýšiť čitateľnosť fontov menších veľkostí.

Ak počítate s tým, že využijete službu PIP aby ste sa pri práci zabavili televíznym vysielaním, budete trochu sklamaní. Kombinovanie obrazu z viacerých vstupov je nemožné, i keď na vyšších modeloch LG túto funkciu ponúka.

Čitateľné OSD menu poteší

OnScreen menu je navrhnuté tak, aby s jeho čítaním nemali problémy ani používatelia, ktorí na tom so zrakom nie sú najlepšie. Počíta sa s tým, že ho použijete s diaľkovým ovládačom v ruke, takže písmená a grafické symboly sú dostatočne veľké na to, aby boli čitateľné z niekoľkých metrov.

Používateľké prostredie je lokalizované do češtiny a nechýbajú ani predvoľby analógového tuneru pre Slovensko a Čechy. Nastaviteľnosť zobrazenia je v štandardných medziach, regulovať je možné všetky bežné parametre. Možno je trochu na škodu že funkcia Auto nie je dostupná jediným kliknutím na tlačidlo a potrebné je hľadať ju v menu, akonáhle ju však raz objavíte, viete ako na to.

Monitor registruje aktuálny čas, takže nechýbajú ani časovače pre jeho automatické zapínanie, vypínanie či uspávanie.

Ozvučenie na malú miestnosť stačí

Stereofónne ozvučenie ponúka výkon 2x3 watty a je dostatočne výkonné na to, aby pri sledovaní televízneho vysielania ponúklo zvuk zodpovedajúci obrazu. Ak si však chcete na pripojenom počítači vychutnať hudobné nahrávky alebo plánujete sledovanie filmových trhákov na DVD, lepšie je siahnuť po kvalitnejšom ozvučení.

Všimli sme si, že ak zostane audiovstup nezapojený, pri úplnom stlmení hlasitosti či nízkom vybudení sa z reproduktorov môže ozývať rušivý ruch či šum. Preto je vhodné používať funkciu mute, aby ste sa nemuseli zaťažovať zbytočnou kabelážou ak ju nepotrebujete.

Televízny komfort bez diskusií

Tak ako je možné zobrazovaniu pri pripojení k PC vytýkať mäkké zobrazenie, tak je potrebné pochváliť prácu televízneho tuneru a zobrazenie videosignálu na zobrazovacom paneli. Príjemné farebné podanie a ostrá kresba sú pri sledovaní televízneho vysielania prínosom, rovnako je zrejmé že riadiaca elektronika upravuje zobrazenie v tmavých častiach scény tak, aby boli detaily zrejmé i tam, kde podobné monitory z tejto triedy zlyhávajú. Ak dokážete zaistiť kolmý pohľad na panel jeho naklonením pri sledovaní z rôznych častí miestnosti, k zobrazeniu výhrady nenájdete.

Chvíľami nadobudnete dokonca pocit, že sa nepozeráte na monitor vybavený TV tunerom, ale na cenovo dostupný LCD televízor, ktorý je vybavený dokonalejším spracovaním obrazu.

LG Flatron M1921A je všestranný TV monitor určený do detskej izby a všade tam, kde prevládajú multimédiá nad prácou s dokumentmi a surfovaním na internete. Zobrazenie je optimalizované pre video a hry, takže v žiadnom prípade nejde o adepta, ktorý je vhodný do kancelárie. Naopak, v domácnosti môže ušetriť miesto v stiesnenom interiéri a umožní vám sledovať nielen televízne vysielanie, ale i filmy z DVD prehrávača či dovolenkový záznam z videokamery.