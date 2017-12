Predaj hudobných nosičov ďalej klesá

Ani najpredávanejšie albumy posledných mesiacov nedokázali zastaviť pokles predaja hudobných nosičov vo Veľkej Británii. Predaj nosičov, po odrátaní kompilácií, v prvých troch mesiacoch tohto roka na britských ostrovoch klesol oproti rovnakému obdobiu rok

13. apr 2007 o 0:00 (sita)

a 2006 o 10 percent.

Ako uvádza internetová stránka news.bbc.co.uk, v marci predaj zaznamenal najväčší pokles a žiadna nahrávka sa nevyrovnala úspechu, ktorý v minulom roku slávili Arctic Monkeys.

Britskí hudobní fanúšikovia si od januára do marca najviac kupovali druhý album Amy Winehouse s názvom Back to Black. V tomto období sa predalo viac ako 467 000 kópií, čo je však len polovica toho, čo v rovnakom období minulého roka predali Arctic Monkeys. Druhým najpredávanejším albumom bola comebacková nahrávka Take That s názvom Beautiful World.

Tretie miesto patrí najnovšiemu popovému zázraku - spevákovi Mikovi a jeho debutu Life in Cartoon Motion. Štvrtým najpredávanejším albumom bola nahrávka Yours Truly, Angry Mob formácie Kaiser Chiefs a prvú päťku uzatvára album Eyes Open skupiny Snow Patrol.

Od januára do marca 2007 sa vo Veľkej Británii predalo spolu 25,3 milióna hudobných nosičov. Podľa časopisu Music Week je to najnižšie číslo za rovnaké obdobie od roka 2002. Napriek tomu sa však nevyrovná problémom v USA - tamojšie predaje hudobných albumov klesli o 20 percent. Až 62-percentný nárast ale zaznamenali v predaji singlov cez internet.