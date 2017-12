Logitech Alto – postavte svoj notebook „do pozoru“

Notebook je praktický pomocník ktorého mobilita je na nezaplatenie, o pohodlí pri práci za stolom však hovoriť nemožno. Ak ste neinvestovali do dockovacej stanice, LCD monitora, klávesnice a myši, skôr či neskôr sa vaša chrbtica prehne a medzi lopatkami v

ám vyrastie nepekný hrb. Čo tak postaviť notebook do pozoru a dopriať si na pracovnom stole komfort?

Na trhu je množstvo rôznych podstavcov ktoré prácu na notebooku spríjemnia, máloktoré z nich však vyzdvihnú LCD displej do výšky očí. Práve jeho nízke umiestnenie je kľúčovým problémom. Krk je neprirodzene predsunutý vpred, chrbtica je extrémne namáhaná a svaly vo vrchnej časti ochabujú. Logitech ponúka riešenie – volá sa Alto a výsledky z redakčného testu sú pripravené pre vás.

Pohodlie je prvoradé

Čím viac hodín denne za notebookom strávite, tým skôr odhalíte že vyšší komfort by na škodu nebol. Výrobcovia značkových notebookov síce ponúkajú systémové riešenia, problémom je však cenová dostupnosť. Ak sa rozhodnete investovať, nikdy nemáte istotu že budete môcť príslušenstvo použiť i s novým modelom, ktorý sa na trhu objaví o dva či tri roky. O možnosti zmeny značky nehovoriac.

Ak svoje nároky na systémovú integráciu uskromníte a sústredíte sa hlavne na lepšie umiestnenie displeja a kvalitnejšiu klávesnicu, zistíte že Logitech Alto je zaujímavou alternatívou. Dokáže premeniť notebook na „stolový počítač“ bez toho, aby ukrojil z vášho životného priestoru. Čo ponúka? Kvalitnú klávesnicu, trojportový USB 2.0 rozbočovač a podstavec ktorý plní viacero úloh.

Rozbalíte ho kdekoľvek

O tom, že podstavec je určený pre použitie v kancelárii či na stole v domácnosti niet pochýb. V zloženom stave je väčší ako samotný notebook a jeho hmotnosť presahuje hranicu dvoch kilogramov. Vďaka kompaktnému formátu však nemusí neustále okupovať váš pracovný stôl. Zaklopený podstavec kedykoľvek odložíte do zásuvky stola alebo na policu. To s externým monitorom a klávesnicou nedokážete.

Po rozložení je potrebné počítať s pracovným priestorom s rozmermi 43x49 centimetrov, čo vyčleňuje na stole pás so šírkou štandardnej klávesnice. Dvojica plastových základní je v strednej časti spojená gumovým pásom, ktorý je dostatočne elastický a mäkký na to, aby zniesol každodenné prehýbanie a vyrovnávanie. Celkové vyhotovenie sa nesie na úrovni ostatných produktov z dielní Logitechu. Po technickej stránke je prepracovaný každý detail, použité sú kvalitné materiály ktoré pri intenzívnom používaní nezlyhajú.

Keďže nožičky sú plastové a nie gumové, mohlo by sa zdať že na extrémne hladkej stolovej doske bude podstavec pri práci „plávať“ v priestore. Ako sme však zistili, gumový pás ktorým sú oba dielce prepojené je dostatočnou „brzdou“ na to, aby bol s kĺzaním koniec. Navyše, ak sa trojkilogramová hmotnosť notebooku spojí s dvomi kilogramami podstavca, celok je dostatočne robustný na to, aby na mieste zotrval.

Výšková nastaviteľnosť chýba

Notebook sa vkladá na výklopné rameno, ktoré je konštruované na štvorkilogramovú maximálnu záťaž. Poistka zabráni náhodnému zaklopeniu a gumový nárazník v čelnej časti má zaistiť, aby notebook zotrval na svojom mieste. Je úplne jedno či má váš notebook 12 alebo 19 palcovú uhlopriečku. S podstavcom tvorí harmonický celok, ktorý sa o ergonómiu postará. Ak však prekročíte širokouhlý 15.4 palcový formát, stratíte z dosahu stavové LEDky a mechanický vypínač klávesnice. Tie však nie sú dôležité.

Keďže ide o prvý produkt tohto druhu na trhu, novinka sa nezaobíde bez nedostatkov. Je ním čelný gumový nárazník, ktorý je príliš úzky na to, aby si poradil s notebookmi ktorých čelná hrana je skosená alebo oblá. Nami používaný HP Compaq nw8240 sa z nulovej polohy zosunul už po niekoľkých desiatkach sekúnd práce a iné to nebolo ani s ThinkPadmi z dielní Lenovo. Našťastie, notebook sa po chvíli práce „zaparkuje“ na gumovej podložke tesne pred klávesnicou, kde bezpečne zotrvá natrvalo. Výrobca má dve možnosti – buď zmení tvar a veľkosť nárazníka, alebo pridá do konštrukcie nové prvky, ktoré by notebook uchytili tam, kde má byť.

Keďže nárazník je pevnou súčasťou podstavca, výška displeja nie je nastaviteľná. Naklápaním veka zmeníte jeho sklon, výška je však daná hĺbkou notebooku. V rozmedzí piatich centimetrov sa však vždy dostane displej do výšky vašich očí, takže chrbtica si oddýchne. Kolmý pohľad na panel zaisťuje dosiahnutie maximálnej farebnosti a kontrastu, veľký vizuálny prínos pocítite v prípade ak používate vysoké rozlíšenie (napr 1920x1200 bodov pri 15,4“ uhlopriečke)

Čelné periférie môžu byť problémom

Pri osadení notebooku do stojana je potrebné počítať s tým, že stratíte prístup k perifériám, ktoré sa nachádzajú na jeho čelnom paneli. Zvyčajne ide o čítačku pamäťových kariet, konektory pre prístup k audiu, v krajnom prípade môžete zablokovať optickú mechaniku, čo môže byť obťažujúce.

Samostatnou kategóriou sú notebooky, ktorých reproduktory sú umiestnené na čelnej strane. Ich zvuk sa utlmí pomerne intenzívne, takže situáciu je možné zachrániť iba externými reproduktormi. Keďže v základni sa žiadne nenachádzajú, potrebné je rozhodnúť sa pre riešenie, ktoré rozpočet nenabúra – ideálne je riešenie s USB konektorom.

Chladenie je efektívnejšie

Vyklopenie notebooku na podstavci zvyšuje efektívnosť jeho chladenia. Tvarovaná opierka zaisťuje prúdenie vzduchu pod telom, čo sa pri prehrávaní filmov prejaví na tichom chode notebooku. Ventilátor pracuje s minimálnymi otáčkami tam, kde pri položení na pracovnej doske stola bežal naplno. Lepšie chladenie zvyšuje životnosť notebooku ale súčasne sa veľmi pozitívne prejaví i na kondícii Li-Ion akumulátora. Práve naň pôsobí vyššia teplota negatívne.

Bez káblového spojenia to zatiaľ nejde

Alto s bezdrôtovými technológiami zatiaľ nepočíta, preto zabudovaný USB rozbočovač a klávesnica vyžadujú USB prepojenie s niektorým z portov notebooku. Jediný káblik síce vyrieši pripojenie klávesnice, tlačiarne, externej myši a kolísky pre PDA či mobil, ak však používate iba klávesnicu, zaiste by bluetooth prepojenie nebolo príťažou. Práve naopak. Napájacieho kábliku sa i tak nezbavíte.

Zadná časť základne je vyhotovená tak, aby ste do štrbín mohli zaseknúť všetky káble, ktoré k notebooku zvyčajne pripájate. Nemusíte si komplikovať život s vymotávaním kabeláže z neprehľadnej spleti, všetko máte zotriedené priamo pred sebou. Je to praktické a rieši to problém, ako sa vysporiadať s perifériami, ktoré majú iné rozhranie ako USB.

Klávesnica so všetkým, ako má byť

Klávesnica je navrhnutá s prihliadnutím na zvyky používateľa, ktorý je zvyknutý pracovať s notebookom. Jej sklon je nastaviteľný a tlačidlá sú kompaktne usporiadané tak, aby ste mali všetko na „dosah prstov“.

Plnoformátové plastové tlačidlá umiestnené na membráne majú tichý a jemný chod, takže si pri práci oddýchnete. Pri písaní všetkými desiatimi si vychutnáte precíznosť a presnosť písania, spätná odozva pri písaní je ľahko povšimnuteľná. Potlač tlačidiel je síce jemnejšia ako je zvykom, popisky však pri nasvietení LCD panelom notebooku kontrastujú i pri práci v noci. To sa o značkách dostupných cez tlačidlo FN povedať nedá. Zatiaľ netreba počítať ani s lokalizáciou.

Rozmiestnenie znakovej časti neskrýva žiadne nástrahy a až na pár drobných detailov niet na čo si privykať. I napriek US rozloženiu je ľavý shift skrátený kvôli tlačidlu (&*), ktoré si v našich končinách svoje uplatnenie príliš nenájde. Tlačidlo so znakom Win má z nevysvetliteľných príčin v strednej časti okrúhlu priehlbinu a gombík Application Key bol nahradený tlačidlom Fn, ktoré je preraďovačom k multimediálnym tlačidlám a funkciám rýchleho prístupu. Ak ste doposiaľ na notebooku pre urýchlenie práce klávesnicou tlačidlo Application Key intenzívne používali, budete sklamaní keď ho nájdete dostupné pomocou dvojhmatu FN+Pause. Keďže ku klávesnici nie je dodávaný žiadny softvér, nie je potrebné počítať s tým, že by bolo možné rozloženie tlačidiel premapovať.

Šípkový navigačný blok je s prehľadom oddelený od okolia, editačný bok pozostáva z piatich tlačidiel usporiadaných podľa nových, dlhšiu dobu zabehnutých pravidiel. Praktický je numerický blok nad ktorým nájdete tlačidlo pre rýchly prístup ku kalkulačke a aktivovaniu sleep režimu. Čo viac dodať? Logitech má s klávesnicami dlhodobé skúsenosti a na vyhotovení to cítiť. Až na drobný experiment s náhradou Application Key s tlačidlom FN je všetko v norme.

Myš možno nabudúce, priestor na zdokonaľovanie existuje

Je prekvapivé, že súčasťou dodávky nie je myš. Pravdepodobne preto, aby si používateľ sám vybral, čo mu vyhovuje. Treba však počítať s tým, že trojportový hub ponúkne už iba dva doplnkové porty, čo menej ako používateľ očakáva. Ak má do hry vstúpiť zbernicou napájaný skener alebo externý box s pevným diskom, potrebné je investovať do ďalšieho doplnku. Potrebný je napájací adaptér, ktorý zasuniete do portu ktorý je v zadnej časti podstavca.

A ako by mohlo vyzerať Alto De Luxe?

Podstavec pod notebook je možné vyklápať tak, aby bola dosiahnutá výšková nastaviteľnosť displeja

Čelný nárazník bude vymeniteľný aby na svojom mieste pevne držali i notebooky s oblým či skoseným čelom

Ak sa Alto preklopí podstavcom pod klávesnicu, používateľ získa bezdrôtovú klávesnicu, ktorú bude môcť použiť s ľubovoľným počítačom s bluetooth modulom

Zabudovaný bluetooth modul zaistí základnú konektivitu – fungovať bude klávesnica, pracovať bude myš ktorá rozšíri dodávku a aktivujú sa i reproduktory zabudované v zadnej časti či v opierke klávesnice.

Výklopná osvetľovacia rampa s LEDkami nasvieti pracovisko pri nočnej práci

Zabudovaný USB rozbočovač bude pripravený obslúžiť 6 či 8 periférií

Pribudne USB konektor kolmo dostupný z chrbta klávesnice, kde pohodlne používateľ zasunie svoj USB kľúč či MP3 prehrávač.

Počas redakčných testov sme mali možnosť zistiť, že Logitech Alto podstatne zvyšuje komfort na notebookovom pracovisku. Bez toho aby musel používateľ meniť svoje návyky a pracovné postupy, okamžite získava ergonómiu, ktorá pri notebooku chýba. Obmedzená nie je ani dostupnosť notebooku pri mobilite – postačí vytiahnuť napájací kábel s USB prepojením a môžete sa vybrať do terénu. Je veľmi pravdepodobné, že ak raz po podstavci Alto siahnete, už sa ho nepustíte.