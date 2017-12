Tipy na víkendové surfovanie

Rýchle klikanie, zbieranie štvorcov, pitva dospelého človeka alebo zábava pri skákaní? Na internete nájdete čokoľvek - hoci i svojich príbuzných, ceny služieb vo vašom okolí alebo aktualizácie pre softvér ktorý používate. Aby ste sa ani tento víkend nenud

14. apr 2007 o 0:57 (tu, mg, mag, tb)

ili, pripravili sme pre vás tipy na surfovanie.

Ukážte, ako vedia klikať Slováci

Nie každá webová stránka musí ponúknuť informácie alebo zábavu. Niektoré sú stvorené iba pre to, aby ste na nich klikali. Neveríte? Otvorte vo svojom prehliadači web http://www.clickclickclick.com a ukážte, že vieme klikať lepšie, ako ostatní. Každý klik sa počíta a ak server nechce spojenie na prvý krát nadviazať, skúste to opäť. Tlačidlo F5 je viac ako praktické.

Nájdi príbuzného

Viete, v ktorom slovenskom meste žije najviac ľudí s vašim priezviskom? Odpoveď nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Na adrese http://slovnik.juls.savba.sk môžete vyhľadávať nielen v slovníkoch slovenského jazyka, ale aj databáze priezvisk z roku 1995, ktorá vám slovenské obce zoradí podľa početnosti výskytu vášho priezviska. Nájdete tu zároveň aj informácie o pôvode mien jednotlivých obcí.

Zbieraj čierne, červeným sa vyhni

Chytľavá hra, v ktorej si môžete overiť svoj postreh. Dokážete skrotiť svoju myš a zozbierať z herného poľa všetky čierne hracie prvky? Trénujte a budete lepší ako vaši kolegovia. Nezačínajte však skôr ako po obedňajšej prestávke – inak to bude s vašou produktivitou biedne. http://www.albinoblacksheep.com/flash/squares2.php

Úsmev – uhm pardon - skok prosím

Aký rýchly je váš digitálny fotoaparát a ako sú na tom vaše reflexy? Snímanie výskokov môže byť zaujímavým koníčkom. Na serveri http://imageevent.com/yann/jumpingmuseum nájdete zaujímavé snímky ale i dostatok priestoru na to, aby ste sa pochválili tým, čo dokážete vy. Skáčete od radosti? Tak potom nech to má štýl. Podeľte sa so svojou radosťou s ostatnými...

Všetko pre iPod

Zaujalo vás dianie okolo hudobných prehrávačov, ktoré dobyli svet? Blog http://vsetkopreipod.blogspot.com/ monitoruje situáciu a každý deň prináša novinky, ktoré sa blysli v svetovom spravodajstve. Pod drobnohľadom je príslušenstvo, softvér, triky a nechýbajú ani tipy na to, kde sa k prepracovať k hudbe.

Tipovanie pre zábavu

Radi tipujete výsledky športových zápasov, no chcete to robiť len pre zábavu a nie pre peniaze? Skúste stránku http://www.tipujeme.sk. Po zaregistrovaní môžete voľne tipovať na zápasy hokejových, futbalových a basketbalových líg. Hrá sa iba o body, hráči s najväčším počtom uhádnutých zápasov sa zobrazujú na titulnej strane.

Nahliadnite ľuďom pod kožu

Interaktívne encyklopédie už nie sú dostupné iba na optických nosičoch, ale i na internete. Projekt http://www.innerbody.com/ ponúka zaujímavé informácie o ľudskom tele a umožní vám nahliadnuť do jeho útrob. Ak vám angličtina nespôsobuje žiadne prekážky, máte pred sebou materiál, ktorý sa môže hodiť.

Aktualizácia softvéru

Častou aktualizáciou softvéru vo vašom počítači sa môžete vyhnúť viacerým bezpečnostným rizikám. Ak chcete naraz aktualizovať všetky aplikácie, skúste stránku http://update.dsl.sk. Služba pomocou java appletu porovná verzie najznámejších programov vo vašom počítači s tými, ktoré sú aktuálne dostupné, a potom vám jednoducho umožní stiahnuť aktualizácie.

Čo to môže stáť?

Zaujíma vás, koľko ostatní ľudia platia za rovnaké ceny ako vy? http://www.costhelper.com/ je netradičný vyhľadávač, ktorý vám pomôže zorientovať sa v cenách služieb a tovarov, ktoré nemusia bezpodmienečne patriť medzi bežné. I keď údaje vychádzajú z amerických pomerov, pri niektorých veciach hranice jednoducho neexistujú.

Skrytý význam bezpečnostných predpisov

Tiež sa vám niekedy zdá, že to letecké spoločnosti s bezpečnostnými inštruktážami preháňajú? Skúste sa zamyslieť nad tým, čo by mohli grafické pokyny znamenať, ak by ste ich vytrhli z kontextu. Ak máte slabú fantáziu, odrazte sa od toho, čo vám ponúka server http://www.airtoons.com/.