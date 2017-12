Svet po katastrofe

Každý milovník žánru RPG spozornie pri spomienke na kultovú sériu Fallout. Pokračovanie, na ktoré čakáme už dlhé roky, môže dočasne nahradiť aj nenápadná hra The Fall - Last days of Gaia.

11. apr 2007 o 0:00 Michal Gardian

Odohráva sa vo veľmi podobných kulisách postapokalyptického sveta, ale napriek jasnej inšpirácií Falloutom ponúka dostatočne zábavnú a inovovanú hrateľnosť. Navyše za veľmi priaznivú cenu, ktorá je spôsobená jej nešťastným osudom: pôvodné nemecké vydanie spred roka totiž obsahovalo obrovské programátorské chyby, ktoré sú však v lokalizovanej verzii s českými titulkami už odstránené. Ako každá RPG aj The Fall začína výberom a tvorbou postavy. Obligátne základné atribúty sú doplnené vedľajšími vlastnosťami a celý systém vývoja postáv je prehľadný a zábavný a príjemne motivuje vytvárať hlboko špecializované postavy, ktorých môžete mať v „družine“ ešte ďalších päť. Vždy sa oplatí mať po boku dobrého zdravotníka, silného bojovníka či zlodeja. S nimi sa pohybujete po mape plnej rozličných viac či menej priateľsky osídlených lokácií. K dispozícií sú aj rôzne dopravné prostriedky. Spoločne budete zachraňovať svet budúcnosti v ohranom, ale stále pútavom hlavnom príbehu či hromade vedľajších úloh, ktoré nie sú nudné. Pri ich plnení vás, pochopiteľne, čaká aj množstvo súbojov, ktoré bodujú širokým výberom zbraní, ale sú degradované úbohou umelou inteligenciou nepriateľov. Prestrelky prebiehajú v reálnom čase s možnosťou pauznutia a rozdania príkazov, ale rozhoduje v nich výlučne hrubá sila. Zaujímavo pôsobia neokukané detaily ako napríklad spracovávanie ulovenej zveri na potraviny či kože a podobne. Na grafike je poznať dátum vzniku, ale žiaden prepadák nečakajte. Všetko je vymodelované v atmosférickej 3D grafike s možnosťou voľného pohybu kamery a hoci absentujú najmodernejšie technológie, svoj účel vizuál plní dobre. Horšie je na tom audio­kulisa, ktorú môžeme nazvať nanajvýš priemernou. The Fall – Last days of Gaia má zopár chybičiek, ale hlavne smolu, že sa na náš trh nedostala skôr. Veľa vody asi nenamúti, ale znalec žánru by ju rozhodne nemal obísť. www.the-fall.com Viac o počítačových hrách nájdete na hry.sme.sk.