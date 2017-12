Ešte cukor?

Jedna moja známa vraví, že batérie v mobi­loch a prenosných počítačoch sú ako chlapi. Majú kopec energie na hlúposti, ale keď ich naozaj potrebujete, zvädnú. Nedokážem posúdiť.

11. apr 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Ale môžem potvrdiť, že batérie majú pozoruhodný dar vybiť sa v ten najmenej vhodný moment. Stalo sa mi to už veľakrát. Sú batérie, ktoré svoju indispozíciu hlásia dlho dopredu a lúčia sa s mnohými varovaniami, a sú aj také, ktoré vypustia dušu zničoho nič. Vo finále je to však jedno, pretože zostanete bez šťavy.

Nie každý sa s tým dokáže vyrovnať. Psychológovia dokonca tvrdia, že úzkosť spôsobená obavami z vybitia batérie je regulárnou fóbiou, ktorú by človek mal liečiť rovnako ako strach z pavúkov alebo fóbiu z výťahov. Možno sa na to časom budú predávať aj tabletky.

Inou možnosťou je nájsť spôsob, ako od nabíjačky a zásuvky prestať byť závislý. Určité náznaky tu sú. Na trhu by sa mal napríklad objaviť ručný mlynček, ktorý funguje ako dynamo. Nielenže dobijete batérie, ale ešte si aj zaposiľňujete. Agentúry minulý týždeň priniesli aj správu o výskumníčke z americkej univerzity v Saint Louis, ktorá vymyslela batériu schopnú vyrobiť energiu z cukru, a to v tekutej podobe. Takej batérii potom bude stačiť, keď do nej nalejete trochu limonády. No pozrimeže! Keď som pred pár rokmi vylial na svoj notebook pohár koly, tak som vlastne predbehol dobu. Len notebook pre to ešte nemal pochopenie a už sa nikdy neprebral.